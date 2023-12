Paula Abdul acusa al productor ejecutivo de "American Idol" Nigel Lythgoe de acoso y agresión sexual

La demanda, que fue presentada en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y obtenida por CNN el sábado, describe dos incidentes separados que Abdul alega que ocurrieron a principios de la década de 2000 y en 2015, respectivamente.

Según la demanda, Abdul alega que "Lythgoe empujó a Abdul contra la pared" de un ascensor y procedió a manosearla y besarla mientras la pareja viajaba para las audiciones regionales de "American Idol " en el primer incidente.

"Abdul intentó apartar a Lythgoe de ella y hacerle saber que su comportamiento no era aceptable", dice la denuncia.

En el segundo incidente, Abdul alega que Lythgoe "se puso a la fuerza encima de Abdul mientras ella estaba sentada en su sofá e intentó besarla" cuando la animadora estaba en una cena de negocios en casa de Lythgoe en 2015.

Ella volvió a rechazar sus intentos, explicando que "no estaba interesada en sus insinuaciones", al haber creído que el encuentro en su casa era de carácter puramente profesional, según la denuncia.

Abdul no denunció ninguno de los dos incidentes porque temía represalias profesionales, según su denuncia. También afirma haber presenciado cómo Lythgoe agredía a su asistente en otro incidente ocurrido en 2015.

Abdul demanda a Lythgoe y nombra a 19 Entertainment Inc., FremantleMedia North America Inc., American Idol Productions Inc. y Dance Nation Productions Inc. como codemandadas, acusándolas de violencia de género, acoso sexual y negligencia y de haber "ratificado y/o autorizado la agresión sexual de Lythgoe a Abdul" al no supervisar a Lythgoe. Solicita una indemnización punitiva no especificada.

La CNN ha pedido comentarios a Lythgoe y a las empresas mencionadas en la demanda.

La demanda también afirma que Abdul sufrió discriminación compensatoria mientras trabajaba en "American Idol" "en comparación con uno de los jueces y presentadores masculinos del programa" y que fue "objeto de constantes burlas, intimidación, humillación y acoso".

Como consecuencia de los supuestos incidentes, Abdul alega que desde entonces ha sufrido "angustia emocional grave, angustia emocional, miedo, ansiedad, humillación, vergüenza y otras lesiones físicas y emocionales, así como daños y perjuicios (económicos y no económicos)". Las lesiones sufridas por Abdul son "sustanciales, continuas y permanentes", afirma su demanda.

"No cabe duda de que fue una decisión difícil, pero la Sra. Abdul sabe que está en el lugar y en el hombro de muchos otros supervivientes en situación similar, y está decidida a que se haga justicia", declaró el sábado en un comunicado el abogado de Abdul, Douglas L. Johnson.

La demanda de Abdul se presentó al amparo de la Ley de Responsabilidad por Abusos Sexuales y Encubrimiento de California, que permite presentar demandas por "daños y perjuicios sufridos como consecuencia de una agresión sexual" ocurrida fuera del plazo de prescripción.

Fuente: edition.cnn.com