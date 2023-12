Patrizia Kummer: La snowboarder suiza no vacunada dice que la cuarentena de los Juegos de Pekín no es un castigo

Kummer, de 34 años, que ganó el oro en los Juegos de Sochi 2014, ya está en cuarentena en la capital china como atleta no vacunado y dijo que llegar a China implicaba perderse carreras clasificatorias y preocuparse por una plaza en el equipo suizo.

"Así que la primavera pasada decidí... Tuve que tomar la decisión de si quería vacunarme o no", declaró Kummer en una rueda de prensa.

"Al final, decidí que no, por razones personales", dijo.

En un principio dijo que su decisión no había afectado a sus preparativos, hasta que los organizadores de los Juegos anunciaron a finales del año pasado que los atletas no vacunados con destino a Pekín tendrían que permanecer en cuarentena durante tres semanas a su llegada.

Aunque los atletas vacunados no están obligados a permanecer en cuarentena, Kummer se vio obligada a revisar su calendario de competiciones y a viajar a Pekín mucho antes, preocupada también por si pasaría el corte.

"En primavera, cuando tomé la decisión... no habría soñado con eso, con que esto (la cuarentena) fuera posible". "No me siento castigada porque sabía desde principios de septiembre que tenía que pasar la cuarentena si iba a los Juegos Olímpicos", dijo.

"Entonces pensaba que mis posibilidades eran muy escasas. Pero sé lo que tengo que hacer y comprendo que todos los países quieran proteger a su gente, porque estamos viviendo una pandemia y es lo que es."

Kummer afirmó que estaba sobrellevando bien la cuarentena a pesar de estar lejos de los miembros de su equipo, y que también se las estaba arreglando para realizar sesiones de entrenamiento bajo techo.

"Así que tenemos que afrontarlo y yo lo afronto a mi manera y para mí. Está bien, porque soy lo suficientemente creativa como para poder hacer un buen entrenamiento físico", afirmó.

