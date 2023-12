Patrick Reed se impone en el PGA Tour pese a la polémica por su caída

El domingo en Torrey Pines, el estadounidense logró una victoria de cinco golpes en el Farmers Insurance Open, con un total de 68 golpes, cuatro bajo par, lo que sitúa a Reed, de 30 años, entre los 10 mejores golfistas del mundo.

Sin embargo, fue lo que ocurrió en el hoyo 10 el sábado lo que dio que hablar durante el fin de semana.

LEE: Tyrrell Hatton: "El mejor año de mi carrera hasta ahora

Después de que su golpe de aproximación se desviara a la izquierda del green, Reed preguntó a un voluntario si la bola había rebotado. El voluntario dijo que no, lo que llevó a Reed a creer que su bola podría haberse incrustado en el suelo.

Según las Reglas de Golf del PGA Tour: "Los jugadores pueden comprobar si su bola está incrustada y recibir alivio gratuito si lo está".

El alivio libre permite a un golfista soltar la bola y dar su siguiente golpe.

Antes de comprobar su bola, se oyó a Reed decir a sus compañeros de juego: "Chicos, voy a comprobarlo. Dicen que no ha botado".

Para cuando llegó el oficial, el campeón del Masters 2018 ya había movido la bola tras determinar que se había incrustado.

Reed pidió entonces al oficial que revisara el suelo en busca de una hendidura, diciendo: "Desde que la levanté para comprobarlo - parece que rompió el suelo - pero quiero que vuelvas a comprobarlo".

El oficial de reglas dijo que sí había notado una hendidura en el suelo y determinó que la pelota de Reed se había incrustado. A continuación, guió a Reed a través del drop para que se aliviara.

Sin embargo, las acciones de Reed suscitaron las críticas de algunos golfistas.

Su compañero estadounidense Xander Schauffele dijo que él habría esperado a un oficial.

"Si mi bola está incrustada, suelo esperar a llamar a alguien y esperar a que todo el mundo esté de acuerdo, esperar a ver el vídeo", dijo Schauffele.

"Así que intento evitar situaciones como esa sólo por esa razón. Puedes poner un tee en el suelo y comprobar tu bola.

"Hizo todo según las reglas según el oficial y todo el mundo se quedó allí. La charla entre los chicos no es muy buena, supongo, pero está protegido por el Tour y eso es lo único que importa, supongo".

Por su parte, el golfista estadounidense Lanto Griffin dijo que los jugadores estaban "cabreados".

"El golf es un juego de deportividad y es difícil ponernos en el lugar de llamarle la atención porque no estábamos allí, pero al final del día creo que el 99 por ciento de los golfistas aquí, si está en cuestión de una manera u otra, van a ir en la otra dirección, no tomar una caída, no se cruzó, ese tipo de cosas", dijo Griffin, de 32 años.

"Así que es duro de ver, es triste, nos cabrea un poco, pero es lo que hay. Esperemos que algo cambie y lleguemos a una conclusión".

El mismo día, un incidente similar ocurrió con Rory McIlroy, ganador de cuatro majors. Su segundo golpe en el hoyo 18 aterrizó en el rough de la parte derecha de la calle y, aunque las imágenes de vídeo mostraron que había saltado, los jugadores y testigos de la zona no se percataron de ello.

Según el PGA Tour: "Como tal, McIlroy procedió siguiendo las directrices adecuadas, informó a sus compañeros de juego y tomó medidas legales".

Posteriormente, el PGA Tour confirmó que, tras revisar ambos incidentes, las caídas de Reed y McIlroy estaban dentro de los límites de las leyes.

"John Mutch, Ken Tackett y Gary Young han revisado los vídeos de Rory McIlroy del nº 18 de ayer y han determinado que fue prácticamente la misma situación a la que se enfrentó Patrick Reed en el nº 10 durante la tercera ronda", dijo el PGA Tour en un comunicado.

"Era razonable que ambos jugadores concluyeran -basándose en el hecho de que no vieron aterrizar la bola, pero dado el lie de la bola en las condiciones blandas del campo- que procedieran como permite la Regla para una posible bola empotrada".

"Marcaron, levantaron y evaluaron la situación para determinar si la bola estaba empotrada. Patrick fue un paso más allá y llamó a un Oficial de Reglas para asegurarse de que su evaluación no sería cuestionada (aunque este paso no es necesario). Ambos jugadores se ampararon en la Regla 16/3.

"El Comité se siente cómodo con la forma en que ambos jugadores procedieron dado el hecho de que utilizaron las pruebas que tenían en ese momento".

Reed tomó Twitter después de su victoria para defender sus acciones, señalando que no había hecho nada diferente a McIlroy.

"¡HICE LO MISMO HOY EN EL HOYO 18! Y NI SIQUIERA LLAMÉ A UN OFICIAL DE REGLAS PARA QUE CONSIDERARA QUE LA BOLA ESTABA EMPOTRADA. FIN DE LA HISTORIA", tuiteó Reed.

Visita CNN.com/sport para más noticias, reportajes y vídeos

McIlroy también abordó su situación después, diciendo que "básicamente hizo lo mismo que Patrick".

"Dije, bueno, voy a comprobar si está incrustado", explicó McIlroy a ESPN. "Acabo de ver el vídeo de la misma, porque ninguno la vio botar, así que comprobé si estaba incrustada y estaba en su marca de lanzamiento. Saqué la bola y había un trozo de barro en ella y había roto la superficie. Le dije a Rory Sabbatini, mira, esta bola está incrustada, y me dijo que sí, que no había ningún problema."

En diciembre de 2019, el excampeón del Masters, Reed, fue penalizado con dos golpes por parecer mejorar deliberadamente su lie en un búnker durante la tercera ronda del Hero World Challenge en las Bahamas.

Reed no rompió ninguna regla de la PGA -no estaba obligado a pedir la opinión de un Oficial de Reglas antes de tomar el "alivio adecuado"-, pero lo que sucedió durante el fin de semana demostró cuán agudamente los jugadores y los fanáticos del deporte ven la santidad de las tradiciones del golf.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com