Patrick Cantlay muestra nervios de acero para vencer a Bryson DeChambeau en el BMW Championship

El estadounidense embocó varios putts decisivos en un desempate a muerte súbita a seis hoyos contra DeChambeau para ganar su tercer torneo del año.

Tranquilo y reflexivo durante todo el torneo, se le dibujó una gran sonrisa en la cara después de embocar un putt de 17 pies en el green final para resolver el desempate.

La capacidad de Cantlay para mantener la calma en medio de un ambiente estridente le ha valido el apodo de "Patty Ice".

"Lo he tenido toda la semana. Hubo uno o dos tipos que me siguieron durante los cuatro días, en cada hoyo, gritándolo", dijo Cantlay cuando se le preguntó si había oído a la gente gritar su apodo.

"Eran algunos de los aficionados más solidarios y ruidosos que he conocido".

Y añadió: "Estoy todo lo concentrado que puedo en cada golpe, e intento que mi mente no vaya más allá del momento en el que estoy, y quizá por eso parezco un poco sedado ahí fuera".

"Pero estoy concentrado al máximo. Luego dejo que las cosas caigan como tengan que caer".

Además de desconcentrar a los aficionados, Cantlay también tuvo que vérselas con el gran pegador DeChambeau, que una vez más demostró su destreza con el driver.

Pero fue el juego corto de Cantlay el que acaparó los titulares, después de que embocara putts por valor de 537 pies y cinco pulgadas en las cuatro rondas.

Cantlay llega al Tour Championship de la semana que viene en primera posición de la FedEx Cup, y el jugador de 29 años está deseando volver a la acción.

"Intentaré reiniciar y jugar el torneo de golf como cualquier otro torneo de golf, sólo intentaré poner un puñado de rondas en los 60 en la pizarra. Es un campo muy bueno. Suele estar en una forma fantástica", dijo.

"No he jugado tan bien allí en el pasado, eso es cierto, pero es un campo de golf que me gusta. Me gusta lo que se ve allí, y espero tener un mejor resultado este año".

