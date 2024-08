Patrice Aminati está libre de metástasis.

Después de seis meses duros de terapia, hay buenas noticias para la esposa de Daniel Aminati, que lucha contra el cáncer de piel negro. No se han encontrado metástasis en Patrice Aminati.

Patrice Aminati ha estado luchando contra un cáncer de piel grave durante más de un año. Ella y su esposo Daniel Aminati suelen dar a sus seguidores de Instagram una visión de la terapia físicamente desafiante y mantenerlos actualizados. Ahora hay buenas noticias de los Aminatis.

El moderador revisa a sus fans desde las vacaciones, compartiendo no solo impresiones del hermoso tiempo que pasó con su esposa y su hija en Oberhof en el Bosque de Turingia, sino también algunas buenas noticias. Las infusiones de inmunoterapia que Patrice Aminati ha recibido en los últimos meses parecen estar funcionando - la joven de 29 años está libre de metástasis, como anunció.

Los Aminatis celebran esto regresando al hotel donde se alojaron en febrero para reunir fuerzas para la segunda terapia contra el cáncer de Patrice Aminati y recuperarse del shock de encontrar metástasis, incluidas en los pulmones, después del diagnóstico de cáncer de piel.

"Horrible" efectos secundarios

La pareja ha pasado por meses difíciles. Patrice Aminati describió los efectos secundarios de la terapia como "horribles". Pero hace unas semanas, la joven de 29 años encontró una razón para tener esperanzas. "Una metástasis cutánea en mi estómago que podía sentir, tocar y ver mientras crecía, causándome semanas de sudor inducido por el miedo - me sentía como si todo mi cuerpo fuera solo este enemigo visible que desesperadamente quería cortar - ha desaparecido", se regocijó en una publicación de Instagram.

Para ella, esto fue un indicador de que la inmunoterapia está funcionando - y razón para un optimismo cauteloso. "El camino aún es largo... sigo en el camino... pero finalmente, hay luz al final del túnel, finalmente, tengo esperanza", escribió en julio.

El pronóstico de los médicos después del diagnóstico de cáncer era inicialmente sombrío: la joven de 29 años no llegaría a Navidad, dijeron al beginning of this year.

