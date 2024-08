- Pastel y helado: problemas de avispas en la industria de la restauración

En algunas partes de Turingia, las avispas se han convertido en un problema en la gastronomía al aire libre. Los insectos zumbantes, en busca de comida, están ahuyentando actualmente a los clientes y reduciendo las ventas, según los restauradores. "El problema no es generalizado y no hay llamadas masivas de ayuda. Pero he oído de panaderías y heladerías que las avispas están disuadiendo a los clientes", dijo Dirk Ellinger, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Turingia, en respuesta a una solicitud en Erfurt.

Empresas individuales, incluidas las heladerías en algunos lugares del Bosque de Turingia, están sufriendo por un gran número de avispas en la zona exterior. Los invitados prefieren quedarse adentro y las mesas de la heladería son escasas durante las horas pico, lo que lleva a vender menos helados.

Las avispas son atraídas por el helado, pero también por la salchicha, según Rainer Hanke, asesor de avispas y avispones para la Unión de Conservación de la Naturaleza de Turingia (Nabu). Este año, no hay un número excepcionalmente alto de avispas en la mayoría de las partes de Turingia, sino más bien una fuerza promedio de las poblaciones de avispas. "Por supuesto, siempre hay diferencias regionales."

En agosto, cuando muchas poblaciones de avispas alcanzan su fuerza pico, es normal que la avispa alemana y común sea atraída por el helado, la tarta de frutas, la salchicha y otros alimentos. Este año, con poca fruta en los árboles debido a las heladas tardías, es posible que los animales sean más atraídos por otras fuentes de comida. "Una heladería entonces actúa como un imán", dijo Hanke. Los invitados y los restauradores deben mantener la calma y evitar golpear, soplar o exhalar sobre las avispas.

Han habido muchas consultas sobre cómo lidiar con los nidos de avispas

Muchos insectos sociales tuvieron un inicio muy pobre en la primavera debido a las heladas nocturnas y los periodos de frío temporales, dijo Hanke. El clima también causó problemas para otros insectos que las avispas necesitan como presa.

Además de los insectos que las avispas necesitan para obtener proteínas para criar a su descendencia, también son atraídas por los azúcares en las flores, las plantas y los frutos maduros. Estos carbohidratos proporcionan a las avispas energía para volar.

En los últimos días, ha habido muchas consultas en Nabu sobre cómo lidiar con los nidos de avispas en las casas, en los cobertizos y en los jardines. "Cualquiera que descubra un nido de avispas ahora ha estado viviendo con los zumbadores amarronados durante algún tiempo, y las poblaciones de avispas mueren en el otoño de todos modos", dijo Hanke. Es importante no

Lea también: