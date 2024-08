Pasaron 5 años investigando su mudanza al extranjero.

A camino sinuoso hacia México

Para Barnett, de 52 años, y Andrews, de 44, su viaje de mudanza realmente cobró impulso al final de 2020.

Pasaron un fin de semana en una cabaña en Nochevieja profundizando en exactly what estarían buscando en un nuevo lugar. Se basaron en un viaje de investigación que habían hecho varios años antes a Vancouver, Canadá, que no les había parecido el hogar.

“Obviamente, Canadá no había sido una buena opción, entonces, ¿por qué no lo había sido, y qué es lo que realmente estamos buscando, y qué nos haría felices? Y así comenzamos a enumerar, como este es el tipo de clima que quiero, y este es el tipo de... vibra que quiero, y esto es lo que quiero que sea legal, y esto es cuán preocupado estoy por la seguridad o la señal de Wi-Fi o si hay un gran aeropuerto, o atención médica y así sucesivamente”, dijo Barnett, cuyo fondo está en marketing y desarrollo de productos. Andrews se trasladó a desarrollo de software durante la pandemia y supervisa la tecnología de Expatsi.

Una vez que tuvieron sus criterios, passaram meses investigando países, tamizando y puntuando en una hoja de cálculo para llegar a una lista de los 10 principales candidatos. Habían planeado visitar un país al año durante 10 años. Pero gracias a TikTok, las cosas no salieron según lo planeado.

Vídeos de TikTok que presentaban Mérida, México, llamaron su atención.

“Y México estaba como el 10 en nuestra lista, y así decidimos subirlo y visitar Mérida primero, y simplemente nos enamoramos de ella de inmediato”, dijo Barnett. Ese viaje fue en enero de 2022.

Entonces, ¿y si, en lugar de esperar otros nueve años, tomaban toda la investigación que habían compilado sobre varios países y creaban una prueba que otras personas que consideraban mudarse abroad podrían tomar para estrechar sus propias opciones? Y luego podrían convertirlo en una empresa, trabajar por cuenta propia y possibly mudarse a Mérida?

Incorporaron oficialmente su empresa en 2023. Y en abril de este año, se dirigieron desde Alabama a su nuevo hogar en Mérida.

La pareja se mudó justo después de lanzar los primeros viajes de reconocimiento de Expatsi en marzo a España y Portugal - dos destinos que ellos mismos estaban visitando por primera vez. Los viajes ayudan a los participantes a explorar vecindarios y los conectan con expertos locales en inmigración, finanzas y vivienda.

Expatsi tenía programado un viaje más para el otoño, pero las cosas estaban bastante tranquilas después de ese primer viaje. Y luego el debate presidencial de EE. UU. en junio creó una crisis para la campaña tambaleante del presidente Joe Biden. “Aaaaannnnnnd, desde entonces ha sido completamente loco”, dijo Barnett, con un gran aumento en el interés en Expatsi y los viajes de reconocimiento.

La empresa ha agregado 10 viajes a su calendario desde entonces, aunque el frenesí ha disminuido un poco en las últimas semanas. La mayoría de las personas en la comunidad de la empresa buscan países que son más progresistas, dijo Barnett, y son mucho más propensos a ver a los Estados Unidos como demasiado conservador que a decir que es demasiado liberal.

Acerca de 100,000 personas han tomado la prueba de 20 preguntas de Expatsi desde que la pareja la creó en 2022, dijo Barnett.

Trata temas como los motivos para mudarse abroad, cómo los expatriados potenciales imaginan obtener atención médica, qué nivel de infraestructura estarían cómodos y qué tipo de cosas les gustaría que fueran legales allí - con matrimonio del mismo sexo, apuestas, armas y aborto entre las opciones.

Las respuestas principales a la pregunta de los motivos para mudarse: 1) Por aventura/enriquecimiento/crecimiento; 2) EE. UU. está demasiado dividido; 3) Para evitar la amenaza de violencia con armas de fuego.

La violencia con armas de fuego es una gran razón por la cual Michelle Pomladé, una gerente de programas de ciberseguridad que vive justo al norte de Seattle, está decidida a dejar los Estados Unidos.

“El hecho de que el motivo número uno de muerte de los niños sea por armas de fuego, y como país no hagamos nada al respecto, es simplemente nauseabundo para mí”, dijo Pomladé.

Ella y su madre participaron en el primer viaje de reconocimiento de Expatsi a Portugal en marzo, y Pomladé tuvo una experiencia allí que selló su decisión de mudarse.

Went to a pharmacy in Portugal to get an eczema cream that her mother had run out of while they were away. The cost? 7 euros (about $8). The same cream in the United States cost her mother $78.

"Sabes, ahora mismo tengo 48 años, así que cuando empiece a necesitar cosas como las que necesita mi mamá, no podré permitirme eso si me quedo en este país", dijo Pomladé.

El precio actual para los viajes de exploración es de $1,000 para Portugal y $1,200 para España. Se traduce en alrededor de $100 por día e incluye visitas diarias con locales y un seminario de cuatro horas que aborda temas logísticos clave. No se incluyen el transporte, la alojamiento y la mayoría de los alimentos y bebidas.

Barnett dijo que dejar esas disposiciones a cargo de los participantes hace que los viajes sean accesibles en una variedad de puntos de precio.

"Pero en realidad, lo más importante es que simplemente no es una experiencia muy auténtica entrar en un país, quedarse en una habitación de hotel, viajar en autobús, todos juntos, de la mano, ese tipo de cosas", dijo Barnett. "No es mucho lo que se parece a vivir en un país, y no sentimos que te da las herramientas que necesitas para decidir si es el lugar adecuado para vivir".

Algunos participantes en el tour han optado por compartir Airbnbs donde pueden ir al mercado y cocinar la cena juntos.

Expatsi no es la única empresa que ofrece viajes de exploración. Barnett señaló Panama Relocation Tours como otra empresa que conoce que está creando viajes guiados.

Explorando las opciones

Pomladé dijo que fue divertido ser parte del primer viaje de exploración organizado por Expatsi. Amó Portugal y quedó satisfecha con la información local que Expatsi proporcionó. Los participantes sabían que la pareja estaba visitando España y Portugal por primera vez, dijo Barnett.

"Se sintió como si estuviera destinado a ser cuando estaba en Portugal, y si pudiera mudarme allí primero, probablemente lo haría", dijo Pomladé. "Pero de la manera en que lo armaron, parecía que habían estado haciendo esto durante años".

Pomladé quería ser una trabajadora remota en Portugal, pero ha tenido dificultades para encontrar una empresa que esté de acuerdo con su mudanza al extranjero.

"Así que Jen [Barnett] me habló sobre el programa DAFT [Tratado de Amistad entre los Países Bajos y los Estados Unidos] en los Países Bajos, y comencé a investigar allí", dijo Pomladé.

Bajo el programa DAFT, se le exigirá que establezca su propio negocio y mantenga €4,500 (aproximadamente $4,900) en una cuenta bancaria empresarial. Está presentando su solicitud esta semana y espera mudarse antes de fin de año. Pomladé está revisando Rotterdam, aunque nunca ha puesto un pie en los Países Bajos. Pero espera hacer un viaje de exploración independiente y de verificación de su instinto en septiembre.

No hay viajes de exploración de Expatsi a los Países Bajos todavía, aunque planean agregar viajes a Italia, Francia y México en el corto plazo. Comenzaron con Portugal y España, dijo Barnett, porque la comunidad que surgió de la participación en TikTok y el grupo de Facebook colocó esos dos lugares en la parte superior de su lista de deseos de reubicación.

España es la principal candidata en este momento para Rachel Mims, de 42 años, que vive en Texas y participó en los viajes de exploración a Portugal y España en marzo.

"Nunca había estado en ninguno de los dos países antes. Llegué a ver múltiples ciudades en cada país. Hicimos cosas como ir de compras al supermercado, navegar el transporte público y recorrer los vecindarios para ver opciones de lugares para vivir", dijo en un correo electrónico. Pero lo mejor fue conocer a otras personas que consideraban un movimiento similar, dijo.

Está revisando una mudanza a Barcelona a mediados del próximo año, donde podría aplicar para una visa de estudiante con un trabajo de 20 horas a la semana como profesora. Mims es terapeuta artística y counselor profesional con licencia y veterana del ejército. Espera continuar trabajando como terapeuta de manera remota con algunos clientes.

'Todos los días es simplemente milagroso'

Mientras Barnett y su esposo están muy lejos de España y Portugal, han estado muy contentos hasta ahora con su elección de Mérida.

"Simplemente nos encanta. Como todos los días es simplemente milagroso", dijo Barnett.

En 2020, cuando identificaron sus criterios, Andrews quería estar en una zona horaria de EE. UU. y relativamente cerca de su familia, mientras que la excelente gastronomía era un requisito para Barnett. Ambos querían un lugar que respete los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ, y Barnett dijo que cree que México está avanzando en la dirección correcta allí. Y dijo que se sienten muy seguros en la ciudad.

Están trabajando como nómadas digitales para su propia empresa y están en el proceso de obtener su residencia temporal.

Tienen seguro de salud de EE. UU. basado en su estado de trabajador remoto y pagan de su bolsillo la mayoría de los gastos relacionados con la salud, pero están satisfechos con la situación de la atención médica.

"No es solo el costo de ella, es también el acceso a ella", dijo Barnett. Después de más de un año tratando de obtener una cita con un especialista para su esposo en Birmingham, renunciaron. Pudieron obtener una cita dentro de unos días en México, y les costó $38 de su bolsillo, dijo.

"Así que la gente nos pregunta a menudo sobre la calidad de la atención médica en México, y en primer lugar, es excelente. Pero incluso si no lo fuera, sentimos que la atención médica que podemos acceder y permitirnos es superior a la atención médica que no podemos".

Y aman la cultura vibrante de la ciudad.

"Podemos bajar a la ciudad y verlos jugar el juego de Pok-Ta-Pok de fuego en las calles los sábados por la noche", dijo Barnett. "Hay arte y arquitectura y cultura maya por todas partes".

Su mudanza a México en enero de 2022, inicialmente planeada como una simple visita, fue un punto de inflexión que los llevó a tomar la decisión de incorporar Expatsi en 2023 y, finalmente, mudarse allí ellos mismos.

