Partidos en un estadio de 4.700 localidades - ¿Están la UEFA y la FA malvendiendo al fútbol femenino?

En el Camp Nou, el Barcelona Femení batió consecutivamente el récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino, con 91.648 aficionados viendo a las catalanas enfrentarse al VfL Wolfsberg a principios de este año; la selección femenina de Inglaterra batió el récord de asistencia a un partido de las Leonas en casa en 2019, con 77.768 espectadores, e incluso el Newcastle United pulverizó su récord de asistencia en su primer partido en St. James' Park, con 22.134 espectadores en su partido de la cuarta categoría del fútbol femenino inglés.

La demanda, especialmente en Europa, nunca ha sido tan alta, y por eso se han levantado cejas en torno a los estadios elegidos para albergar la Eurocopa femenina que se está celebrando actualmente en Inglaterra.

Los críticos sostienen que la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) y la UEFA, organismo rector del fútbol europeo, no han aprovechado el momento.

Aunque entre las 10 sedes figuran colosos como el estadio de Wembley y Old Trafford -que albergarán un partido cada uno-, también se jugarán partidos en el estadio Leigh Sports Village, con 8.000 localidades, y en el New York Stadium de Rotherham, con 12.000 localidades.

El estadio anfitrión más pequeño es el Manchester City Academy Stadium, parte del moderno complejo de entrenamiento del club de la Premier League inglesa, con capacidad para sólo 4.700 espectadores. Al igual que el estadio Leigh Sports Village, situado en el Gran Manchester, su capacidad es limitada debido a la normativa que impide las zonas de pie.

Un poco decepcionados

El primero de los tres partidos que se disputarán en el Manchester City Academy Stadium, sede de la selección femenina del Manchester City, es el que Bélgica jugará contra Islandia en el Grupo D, el 10 de julio.

En abril, la centrocampista de la Juventus e Islandia Sara Björk Gunnarsdóttir declaró al podcast "Their Pitch" que estaba "un poco decepcionada" por la elección del estadio.

"Es chocante. Jugando en Inglaterra, hay tantos estadios y tenemos un campo de entrenamiento del City que acoge a cuánto, ¿4.000 espectadores?". dijo Gunnarsdóttir.

"Es vergonzoso. No es el respeto (que nos merecemos). Fíjate en el fútbol femenino de hoy, llenan los estadios. Ves al Barcelona y al Madrid, 95.000 personas viendo el partido (en el Camp Nou). No están preparados para que vendamos más de 4.000 entradas.

"Es una falta de respeto hacia el fútbol femenino, porque es mucho más grande de lo que la gente piensa. Crees que el fútbol femenino va dos pasos por delante, pero luego surge algo así, es un paso atrás".

Rachel O'Sullivan, experta en fútbol femenino y cofundadora del medio de comunicación Girlsontheball, dijo que la elección de dos estadios con capacidad inferior a 10.000 espectadores para un gran torneo era un "poco poco ambiciosa".

"Ha habido un poco de costumbre en el fútbol femenino de no esperar que fuera tan grande y de no esperar que creciera de la forma en que lo está haciendo", declaró a CNN Sport O'Sullivan, que se declaró "decepcionada y sorprendida" cuando vio las elecciones de estadios.

"Si nos fijamos en las pruebas, ha ido creciendo exponencialmente, y la Copa Mundial de 2019 realmente nos lo demostró". Muchos se sorprendieron por el número de personas que querían dedicarse al fútbol y participar en él, y no debería ser así. Deberíamos estar esperándolo".

Crecimiento

Desde que Inglaterra presentó su candidatura para organizar la Eurocopa 2022 hace cuatro años, el panorama del fútbol femenino ha cambiado drásticamente.

Ha habido un Mundial que batió récords de asistencia y de audiencia -lo que sugería que se acercaba un nuevo amanecer para el fútbol femenino internacional-, así como enormes avances en el fútbol de clubes, en Europa en particular.

La Copa Mundial de 2019 fue seguida por aproximadamente 1.120 millones de espectadores en todas las plataformas, una audiencia récord para la competición. La final entre Estados Unidos y Holanda fue el partido de la Copa Mundial Femenina más visto de la historia, con una audiencia media en directo de 82,18 millones, un 56 % más que la audiencia de la final de 2015.

Sin embargo, cuando tuvo lugar el proceso inicial de selección de estadios para la Eurocopa 2022 en 2019, la FA tuvo dificultades para encontrar sedes viables, ya que los clubes y los ayuntamientos se mostraron reacios a presentarse, tal y como explicó el mes pasado el director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham.

"La verdad absoluta es que hicimos un proceso de licitación en todos los principales terrenos y ciudades del país y hubo muy pocos que se presentaran para acoger la Eurocopa femenina", dijo Bullingham en una entrevista de Zoom con periodistas.

Tuvimos que convencer a unos cuantos clubes y ciudades para que se presentaran, así que estamos muy contentos con el resultado".

"Creemos que tenemos algunas sedes brillantes, pero si piensas que la gente estaba llamando a nuestra puerta para albergar partidos, ese no fue el caso".

Desde 2019, el fútbol femenino ha aumentado en ingresos, seguidores y audiencia, catapultando el deporte a una estratosfera diferente.

Además de Wembley (89.000), Old Trafford (74.000), el Leigh Sports Village y el Manchester City Academy Stadium, las otras sedes son el Bramall Lane del Sheffield United (30.000), el St Mary's Stadium del Southampton (32,000), el Amex Stadium del Brighton and Hove Albion (30.000), el Stadium MK del Milton Keynes Dons (30.000), el Brentford Community Stadium del Brentford (17.000) y el New York Stadium del Rotherham United.

Richard Laverty, escritor especializado en fútbol femenino, afirmó que si el proceso de selección tuviera lugar ahora, quizás para un próximo Mundial, la historia sería completamente distinta.

"Creo que si lo hicieran ahora, tal vez, elegirían de otra manera. Creo que el fútbol femenino ha crecido tanto ahora, y creo que probablemente subestimaron la demanda, tal vez de aficionados que viajan, de aficionados neutrales, de aficionados ingleses", declaró Laverty a CNN Sport.

Dado el rápido crecimiento de este deporte, O'Sullivan sugirió que ser ambiciosos era el único camino a seguir.

"Tenemos que esperar que crezca, en lugar de sorprendernos cada vez, porque si nos fijamos en las estadísticas y en las cifras de audiencia a lo largo de los años y de cada torneo, cada vez es mayor y mejor. Y ése es nuestro objetivo".

Una verdadera vergüenza

También se ha criticado la ubicación de los estadios del torneo.

Mientras que hay un grupo de estadios en el noroeste y el sur de Inglaterra -incluido Londres-, no hay ninguno en las Midlands ni en el noreste, tradicionales semilleros de este deporte.

Aunque la falta de voluntad de los ayuntamientos y los clubes para presentarse limitó las opciones de la FA, O'Sullivan dijo que era una "verdadera lástima" que no se presentara ninguno en esas regiones, en particular en el noreste, una zona con una historia futbolística tan rica.

No obstante, entre los estadios anfitriones figuran cuatro de la Premier League, el estadio más importante del país -Wembley-, un estadio reciente de la máxima categoría, y dos estadios que albergan partidos de la Superliga femenina, un criterio que la FA quería incluir.

Y se espera que la final de Wembley, con todas las entradas agotadas, se convierta en la final de la Eurocopa con mayor asistencia de público de la historia, tanto masculina como femenina, superando el récord actual de 79.115 espectadores establecido en la Eurocopa masculina de 1964.

Sue Campbell, Directora de Fútbol Femenino de la FA, declaró en junio al diario Independent que el proceso de selección de estadios fue equilibrado y es algo de lo que esperan aprender.

"¿Hemos conseguido el equilibrio adecuado? Lo volveremos a analizar, pero en Old Trafford y Wembley hay un gran estadio que lo inaugura y otro que lo cierra", declaró Campbell.

"Creemos que tenemos el equilibrio adecuado. Lo analizaremos bien al final y haremos una comprobación, y en eso estamos en este momento".

A pesar de contar con dos estadios por debajo de los 10.000 espectadores en el torneo, la UEFA declaró a la CNN que espera que sea el "mayor acontecimiento deportivo europeo femenino de la historia".

Según un portavoz de la UEFA, hay más de 700.000 entradas disponibles para los 31 partidos. A pocos días del comienzo del torneo, se habían vendido más de 500.000 entradas, un récord para la Eurocopa femenina.

En cuanto a la celebración de los partidos en la Manchester City Academy, la UEFA y la FA afirmaron que el estadio "generará un gran ambiente digno de una Eurocopa femenina".

"Confiamos en que se agoten las entradas para muchos partidos y estamos deseando duplicar con creces la asistencia total a la Eurocopa Femenina de la UEFA 2017 en Holanda y ofrecer la mejor Eurocopa Femenina de la UEFA de la historia", dijo la UEFA a la CNN en un correo electrónico.

Al menos, los estadios pequeños ofrecen un mejor espectáculo televisivo que los grandes estadios vacíos".

Tanto O'Sullivan como Laverty hicieron referencia a los partidos jugados en Niza en el Mundial de 2019, que contaron con escasa asistencia.

Laverty opinó que hubo "definitivamente cierta miopía" a la hora de elegir los estadios, pero dijo que con un buen producto sobre el terreno de juego y estadios con capacidad, la gente olvidaría los argumentos.

"Creo que una vez que empiece el fútbol y los estadios parezcan llenos, la gente se olvidará rápidamente de ello, porque te centrarás en el producto sobre el terreno de juego, y creo que ésta será la mejor Eurocopa femenina de la historia".

Fuente: edition.cnn.com