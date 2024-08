Partido Demócrata gana victoria aplastante, Alternativa para Alemania sufre un revés

Las elecciones estatales próximas en Sajonia y Turingia el 1 de septiembre están posicionadas para ser una victoria significativa para la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW). Según las encuestas realizadas por Forsa para "Stern" y RTL en ambos estados, la BSW podría obtener potencialmente un 13% en Sajonia y un 18% en Turingia, lo que supondría un impacto significativo. Por el contrario, se prevé que el AfD pierda un gran apoyo, cayendo del 34% al 30% en Sajonia y del 36% al 30% en Turingia.

Las preocupaciones de los ciudadanos en ambos estados no se centran principalmente en cuestiones locales. En su lugar, están principalmente influidos por la insatisfacción con el gobierno federal, la guerra en Ucrania y las preocupaciones sobre la inflación, la delincuencia y la inmigración.

En Sajonia, se proyecta que el CDU será el partido dominante con un 33%, seguido de cerca por el AfD con un 30%. La BSW ocuparía el tercer lugar con un 13%. Tanto el SPD como los Verdes obtendrían solo un 6% cada uno, lo que hace plausible la continuación de la coalición Kenia o una alianza entre el CDU y la BSW. La Izquierda ya no estaría representada en el parlamento estatal con un 3%. El resto del 9% se dividiría entre otros partidos, incluyendo el FDP con menos del 3%.

En Turingia, se espera que el AfD sea el partido líder con un 30%. El CDU le seguiría con un 21%, mejorando apenas su anterior desempeño en las elecciones estatales. La BSW le pisaría los talones con un 18%. La Izquierda sufriría graves pérdidas, cayendo a un 13%, lo que la colocaría en cuarto lugar. El SPD lograría entrar en el parlamento estatal con un 7%, mientras que los Verdes no lo lograrían con un 4%. El resto del 7% se compartiría entre otros partidos, incluyendo el FDP con menos del 3%. La formación de un gobierno sería una tarea difícil. El CDU necesitaría tanto a la BSW como al SPD para asegurar una mayoría en el parlamento estatal.

Sorprendente popularidad de los ministros

En Sajonia y Turingia, la mayoría clara (57%) apoya una reducción en la ayuda del gobierno federal a Ucrania. Solo una pequeña minoría (15% en Sajonia, 9% en Turingia) apoya que Alemania proporcione más ayuda que antes. El 26% en Turingia y el 21% en Sajonia creen que el nivel actual de ayuda es adecuado. Una mayoría significativa (entre el 81% y el 94%) de los supporters del AfD y la BSW están a favor de reducir la ayuda a Ucrania.

A pesar de la insatisfacción con sus gobiernos estatales, los ciudadanos ven a los ministros en ejercicio más favorablemente que a sus partidos.

Si se celebrara una elección directa para el Ministro Presidente en Sajonia, Michael Kretschmer obtendría el 50% de los votos. Joerg Urban del AfD recibiría solo el 14%, y Sabine Zimmermann de la BSW obtainaría solo el 2%. Una parte significativa de los supporters de la BSW (56%) y los votantes del SPD (40%) también votarían por Kretschmer, lo que indica un posible apoyo para el CDU.

Si se celebrara una elección directa para el Ministro Presidente en Turingia, Bodo Ramelow obtendría el 42% de los votos. Björn Höcke solo recibiría el 16%, y Katja Wolf de la BSW obtendría solo el 6%. Solo el 10% de los votantes apoyaría al candidato principal del CDU, Mario Voigt, incluso entre sus propios supporters, esto solo sería el 46%. El 26% de los votantes no apoyaría a ninguno de los cuatro candidatos.

Los datos fueron recopilados por el instituto de investigación de mercado y opinión Forsa para "Stern" y RTL Deutschland entre el 7 y el 14 de agosto de 2024. La muestra fue de 1041 encuestados en Sajonia y 1011 en Turingia. El margen de error estadístico fue del ±3 puntos porcentuales. Aprenda más sobre Forsa aquí. Encuestas de Forsa encargadas por RTL Deutschland.

En las próximas elecciones estatales en Sajonia, a pesar del posible crecimiento de la BSW, se prevé que el CDU seguirá siendo el partido líder con una clara ventaja, obteniendo el 33% de los votos.

A pesar de la widespread dissatisfaction with the federal government and its allies, the direct elections for the Minister Presidents in both Saxony and Thuringia indicate strong support for the incumbent Michael Kretschmer and Bodo Ramelow, respectively.

Lea también: