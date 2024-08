Parlamentarios británicos expresando sentimientos desagradables sobre las analogías del Holocausto

El gobierno del Reino Unido tiene la intención de ampliar su prohibición de fumar al aire libre, pero no todos están de acuerdo. La diputada galés Esther McVey causó controversia al comparar esta propuesta con el Holocausto. McVey utilizó una cita escalofriante del pastor alemán Martin Niemöller para apoyar su punto de vista. La cita destaca: "Cuando vinieron a por los fumadores, no hablé, no era fumador".

El Consejo de Diputados de Judíos Británicos calificó la declaración de McVey de "repugnante" y "desconcertantemente sorda". Como la autoproclamada "Ministra del sentido común" en el antiguo gabinete del primer ministro Rishi Sunak, fue provocadora e innecesaria.

Numerosas personas, incluidas el ministro de Sanidad Wes Streeting, instaron a McVey a eliminar la publicación. Se sorprendieron de que incluso su propio Partido Conservador abogara por regulaciones antitabaco más estrictas en su manifiesto. McVey se mantuvo firme y en una publicación posterior amplió que no sería silenciada por "guerreros de la justicia social" que distorsionaban sus intenciones.

McVey explicó que sus comentarios eran una analogía: "Las personas que restringen las libertades comienzan con objetivos fáciles". Recientemente, el nuevo primer ministro Keir Starmer confirmó que su administración está considerando ampliar la prohibición de fumar al aire libre. Se informes que el fumar podría prohibirse en jardines de cerveza, instalaciones deportivas cercanas y hospitales, así como en pequeños parques. Las asociaciones de hospitalidad criticaron enérgicamente los planes, advirtiendo que esto podría significar el fin de los pubs británicos tradicionales.

La comparación de McVey de la propuesta de prohibición de fumar con el Holocausto suscitó una amplia crítica. La Fundación del Día de la Memoria del Holocausto también condenó la declaración de McVey, destacando la importancia de no trivializar las atrocidades históricas para obtener beneficios políticos.

Lea también: