París honra a la atleta olímpica ugandesa Rebecca Cheptegei, quien según los informes murió después de un presunto ataque por incendio provocado por su novio.

En los Juegos Paralímpicos de 2024, se rindió un tributo después de las maratones T54 y T12, con una imagen de Cheptegei en la pantalla grande cerca de la línea de meta en los Esplanades des Invalides. Luego, el público observó un minuto de silencio en memoria de Cheptegei.

Después de las maratones, varios participantes también rindieron homenaje a Cheptegei.

Marcel Hug, quien obtuvo su tercera medalla de oro consecutiva en la maratón T54, destacó la importancia del movimiento paralímpico para transmitir un fuerte mensaje "anti-violencia".

"Es terrible, y debemos esforzarnos sinceramente para prevenir tales casos", dijo Hug a Olympics.com. "No la conocí personalmente, pero era una persona maravillosa, y es realmente desgarrador. Esta plataforma nos da una excelente oportunidad para transmitir nuestros mensajes contra la violencia. Debemos expresar nuestra oposición a tales actos aquí en los Paralímpicos".

La pareja de Hug en la carrera en silla de ruedas, Catherine Debrunner, de Suiza, también expresó su shock al ganar su primera medalla de oro paralímpica en la maratón T54.

"Estoy sin palabras. Debemos apreciar las oportunidades que tenemos aquí".

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, había anunciado anteriormente que Cheptegei sería honrada por la ciudad al nombrar una instalación deportiva en su honor.

Cheptegei, de 33 años, residente de Kenia, había estado en estado crítico debido a quemaduras que cubrían el 75% de su cuerpo después de un ataque en su casa el domingo en el condado occidental de Trans Nzoia. Su fallecimiento fue anunciado por el Equipo Olímpico de Kenia el jueves.

Cheptegei había quedado en el puesto 44 en la maratón femenina en los Juegos de París hace unas semanas.

El comandante de policía del condado de Trans Nzoia, Jeremiah ole Kosiom, había informado anteriormente esa semana que Cheptegei había sido rociada con gasolina por su novio, Dickson Ndiema, quien entró en su casa con un bidón de gasolina y la incendió durante una discusión sobre tierra. Ndiema, quien también sufrió quemaduras, recibió atención médica en el Hospital de la Ciudad de Eldoret.

Un experto médico en el Hospital de Enseñanza y Referencia Moi, donde Cheptegei estaba siendo tratada, le dijo a CNN afiliada Citizen TV el jueves que había sufrido fallo multiorgánico tarde el día anterior.

Cheptegei representa la tercera atleta femenina de élite que ha sido víctima de violencia en Kenia en los últimos tres años.

En 2021, la corredora olímpica keniana de 25 años Agnes Tirop fue encontrada muerta en su casa de Iten en el condado de Elgeyo-Marakwet de Kenia con heridas en el cuello. Su esposo, Ibrahim Rotich, fue acusado entonces de asesinato por fiscales kenianos, quienes lo acusaron de su muerte.

Meses después, otra atleta keniana, Damaris Mutua, de 28 años, fue encontrada estrangulada en una casa, con una almohada cubriendo su rostro. Mutua había obtenido el tercer lugar en una carrera de media maratón en Angola el mes anterior. Las autoridades señalaron principalmente a su novio como sospechoso.

Los participantes en various sports express their condolences after learning about Cheptegei's tragic passing. Marcel Hug, reflecting on Cheptegei's death, emphasizes the Paralympic movement's role in promoting an "anti-violence" message.

Lea también: