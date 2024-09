Pareja muere en ataque con misiles cerca de Odessa

Dos muertes y un herido en los suburbios de Odessa debido a un ataque con misiles ruso, según informes ucranianos

Tres personas perdieron la vida y otra resultó herida tras un ataque con misiles ruso en los suburbios de Odessa, según informan fuentes ucranianas. Estos lamentables incidentes ocurrieron el sábado por la noche y el gobernador regional confirmó estos informes. Parece que se empleó un proyectil con munición.cluster prohibida en este ataque. La fuerza aérea ucraniana alega que dos misiles impactaron en los suburbios.

12:28 Ucrania: Puente y centro de comando destruidos

El ejército ucraniano afirma haber destruido con éxito un puente construido por los rusos. No obstante, la ubicación precisa del puente sigue sin ser revelada por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Se reporta que seis puntos de concentración enemiga fueron atacados desde el aire o utilizando armas de artillería el día anterior. Además del puente, también se destruyó un sistema de artillería. Otro ataque se registró en un centro de mando y control.

11:58 Mujeres ucranianas desactivan minas en campos

Debido al conflicto en curso entre las tropas ucranianas y las fuerzas rusas, hay una significativa interrupción del trabajo, especialmente en sectores tradicionalmente masculinos. Como resultado, las mujeres se están volviendo cada vez más indispensables y muchas están adquiriendo nuevas habilidades. El corresponsal extranjero de ntv visita a varias de ellas en el sureste del país y cerca de Kyiv.

11:25 Ischinger propone relajar restricciones de armas para Ucrania

El antiguo presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wolfgang Ischinger, apoya la relajación de las restricciones en el uso de armas occidentales por parte de Ucrania. "Sería más transparente y menos engorroso para todos si simplemente declaráramos: Garantizamos a Ucrania el uso solo de los sistemas de armas que le proporcionamos de acuerdo con el derecho internacional", dijo Ischinger al "Süddeutsche Zeitung". Esto significaría que los hospitales ya no serían objetivo, "algo que los rusos han estado haciendo continuamente". Solo podrían ser atacados objetivos militares como aeropuertos o bases de lanzamiento -incluidos en territorio ruso, presumiblemente para prevenir ataques con misiles guiados.

10:53 Intercambios de prisioneros aumentan después de la ofensiva de Kursk

El aumento reciente de intercambios de prisioneros entre Ucrania y Rusia en las últimas semanas se atribuye probablemente a la ofensiva ucraniana en Kursk, según analistas. Desde que comenzó la ofensiva el 6 de agosto, ha habido tres casos, lo que ha resultado en el intercambio de un total de 267 prisioneros de cada lado, según el Instituto para el Estudio (ISW). En comparación, entre el 1 de enero y el 6 de agosto solo hubo tres intercambios de prisioneros -que ascendieron a poco más de 400 ucranianos y rusos respectivamente. Oficiales ucranianos han informado que la incursión en Kursk ha fortalecido la posición de Ucrania en los intercambios de prisioneros con Rusia, ya que el Kremlin ha rechazado repetidamente los esfuerzos de Ucrania para negociar tales intercambios.

10:16 Británicos: Avance ruso en el frente este

Las fuerzas rusas continúan avanzando en el frente este de Ucrania, registrando avances graduales en la zona alrededor de Wuhledar y al sureste de la base logística de Pokrovsk, según informes del Ministerio de Defensa británico. Sin embargo, los rusos no han logrado hacer avances significativos hacia Pokrovsk en la última semana.

09:46 Ucrania reporta ataques con drones y misiles

La Fuerza Aérea ucraniana afirma que Rusia lanzó 14 ataques con drones durante la noche. Diez de ellos fueron neutralizados por la defensa aérea. Además, se abatió un misil guiado. También se reporta que Rusia disparó dos misiles balísticos. La Fuerza Aérea no proporcionó información sobre el destino de estos misiles ni sobre las bajas o daños causados ​​por los ataques. Las autoridades en la región de Kharkiv informaron incendios debido al bombardeo ruso, así como daños a varios edificios en la ciudad de Kharkiv.

09:10 Sistema de pago por reconocimiento facial en expansion en el metro ruso: activista de derechos humanos ve "riesgos significativos"

La expansión de un sistema de pago por reconocimiento facial en el metro ruso está preocupando a los activistas de derechos humanos. El sistema, conocido como "Face Pay", ha estado en funcionamiento en Moscú durante tres años y ahora se está introduciendo en seis ciudades adicionales, incl

07:31 Stegner justifica su asistencia a la protesta contra la entrega de armasEl especialista en política exterior del SPD, Ralf Stegner, justifica su participación planeada en una manifestación en la que también se espera que hable Sahra Wagenknecht, fundadora del partido BSW. Stegner aclara que asistirá de forma independiente y expresará sus puntos de vista como socialdemócrata en su discurso. Reconoce que otros oradores pueden tener opiniones opuestas y que algunas demandas pueden ser objetables para él. "Mientras se excluyan extremistas, antisemitas y racistas, apoyo la libertad de expresión". El grupo "Never Again War - Lay Down Your Arms" ha convocado una "manifestación nacional por la paz" en Berlín el 3 de octubre. La protesta exige negociaciones para un alto el fuego inmediato en Ucrania y la Franja de Gaza, y un embargo a la entrega de armas a Ucrania, Israel y otros países. La protesta también critica la política de adquisiciones de armas del gobierno federal liderado por el SPD. La crítica a la manifestación fue expresada, por ejemplo, por el defensor de la política exterior del SPD, Michael Roth: "El fracaso en etiquetar a Rusia y Hamas como provocadores de guerra es una vergüenza". La diputada del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann comentó sobre la aparición planeada de Stegner: "Esto perjudicará a su partido y gobierno". Lea más aquí.

07:03 Kharkiv sufre nuevos ataques

Kharkiv ha sufrido un nuevo round de ataques, según informaron las autoridades ucranianas. Durante la noche, la ciudad fue objetivo de las fuerzas militares rusas, lo que causó daños en un edificio hospitalario y encendió un incendio en una institución educativa después de un ataque con lanzacohetes. Afortunadamente, no se registraron heridos. Kharkiv, que suele ser objetivo de fuego de artillería, se encuentra a unos 30 kilómetros de la frontera rusa.

06:29 Possibles aumentos en las tropas rusas en la región de Kursk

El contraofensiva ucraniana parece estar afectando a las fuerzas rusas, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. La ofensiva ha llevado a la militar rusa a replegar unidades de Ucrania a la región de Kursk y a desplegar tropas frescas de Rusia en Kursk en lugar de la línea del frente en Ucrania. Inicialmente, había 11,000 soldados rusos estacionados en Kursk, pero según las estimaciones del ejército ucraniano, el número ha aumentado a entre 30,000 y 45,000 soldados.

05:11 Ucrania inicia la producción de proyectiles de artillería de 155 mm

Ucrania ha comenzado la producción de proyectiles de artillería de 155 mm, según informó un funcionario del gobierno en el periódico ucraniano "Kyiv Independent". Oleksandr Kamyshin, exministro de Industrias Estratégicas y actual asesor externo del presidente Volodymyr Zelensky, afirmó que la producción de defensa aumentó bajo su liderazgo y se triplicará antes de que termine el año.

03:04 Asesor de Biden: Biden se centrará en la posición de Ucrania para el resto de su mandato

El presidente de EE. UU., Joe Biden, planea dedicar el resto de su mandato a mejorar la posición de Ucrania en su conflicto con Rusia, según reveló su asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan. Hablando en la conferencia Yalta European Strategy (YES) en Kyiv, Sullivan destacó la intención de Biden de poner a Ucrania en la mejor posición para tener éxito en los próximos cuatro meses.

01:43 Informe: Antiguos políticos británicos instan a misiles de largo alcance para Ucrania

Cinco antiguos ministros de Defensa británicos y el exprimer ministro Boris Johnson instan al líder laborista Keir Starmer a permitir que Ucrania utilice misiles de largo alcance en territorio ruso, según un informe del Sunday Times. Advertieron a Starmer sobre las posibles consecuencias de seguir posponiendo, aconsejando que el presidente Putin se sentiría animado por tal retraso.

00:52 Jefe de Inteligencia: Corea del Norte representa una amenaza mayor para Ucrania

De sus aliados, Corea del Norte representa la mayor amenaza para Ucrania, según el jefe de inteligencia ucraniano. "De todos estos aliados rusos, Corea del Norte es nuestra mayor preocupación", explicó Kyrylo Budanow en la conferencia Yalta European Strategy (YES) en Kyiv. El apoyo militar de Corea del Norte a Rusia, incluyendo cantidades significativas de municiones, ha "intensificado notablemente la lucha", dijo en respuesta a una pregunta sobre la ayuda de los aliados de Rusia como Irán y China. El líder norcoreano Kim Jong Un ha anunciado su intención de fortalecer las relaciones con Rusia después de maintenance talks with Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu on Friday. Kyiv is closely monitoring Pyongyang's weapons deliveries to Moscow and assessing their impact on the battlefield. "There's a direct link. They're delivering significant amounts of artillery, which is worrying," the Ukrainian intelligence chief concluded. Lea más aquí.

23:21 Ucrania: Rusia podría enfrentar problemas de recrutamiento para mediados de 2025Rusia podría enfrentar desafíos de recrutamiento para mediados de 2025, según Ucrania. Para el verano de 2025, Moscú podría enfrentarse a un dilemma, dice el jefe de inteligencia ucraniano Kyrylo Budanow en una conferencia en Kyiv - "o anunciar el servicio militar obligatorio o reducir de alguna manera la intensidad de los hostilidades". Esto podría tener serias implicaciones para Rusia. Actualmente, el gobierno de Moscú no ha emitido ningún comunicado sobre este asunto.

22:18 Scholz: La agresión rusa hacia Ucrania es "desesperadamente estúpida" El Canciller de Alemania, Olaf Scholz, critica al Presidente de Rusia, Vladimir Putin, por poner en riesgo el futuro de Rusia a través de su asalto a Ucrania. "Este conflicto es absurdo, incluso desde la perspectiva de Rusia", declaró Scholz durante un encuentro ciudadano en Prenzlau, Brandenburg, como miembro del Bundestag alemán de la SPD. Para satisfacer sus ambiciones de poder, Putin envía a miles de soldados rusos a sufrir graves heridas y muertes, poniendo en peligro las relaciones económicas de Rusia con múltiples naciones en todo el mundo. Scholz concluyó: "Ucrania emergerá con un ejército más fuerte que antes". La ayuda militar de Alemania a Ucrania continuará para proteger al país invadido contra la caída y obstaculizar el éxito de una flagrante violación de las reglas europeas. "Putin está poniendo en riesgo el futuro de Rusia", enfatizó Scholz. Solo se puede lograr una resolución pacifista cuando Rusia reconozca la soberanía de Ucrania.

21:59 Vietnam en Kursk: Resultados mixtos Las fuerzas ucranianas están haciendo avances territoriales en su empuje hacia la región occidental rusa de Kursk, mientras experimentan reveses debido a los contraataques rusos. El canal militar proucraniano Deep State informes tres asentamientos adicionales capturados. Sin embargo, los contraataques rusos están obligando a las tropas ucranianas a retirarse cerca del pueblo de Snagost. Un mapa publicado por Deep State indica un importante avance en las líneas defensivas de Ucrania. Estas afirmaciones aún deben ser corroboradas de manera independiente. En agosto, las tropas ucranianas penetraron en la región fronteriza rusa de Kursk, según sus cuentas, conquistando aproximadamente 1.300 kilómetros cuadrados y 100 asentamientos, incluyendo la ciudad de Sudscha. Los analistas sugieren ganancias territoriales más pequeñas. Esta semana, las fuerzas rusas iniciaron su mayor esfuerzo hasta ahora para expulsar a las tropas ucranianas.

21:18 EE. UU.: Retrasos en la ayuda a Ucrania se deben a "logística compleja" Según oficiales estadounidenses, los retrasos en la ayuda militar a Ucrania se deben a "logística compleja". Durante una aparición en video en la conferencia Yalta European Strategy (YES) en Kyiv, el Consejero de Seguridad Nacional de EE. UU., Jake Sullivan, mantiene que "no se trata de falta de voluntad política, sino de la logística difícil y compleja necesaria para entregar este apoyo a la línea del frente". Reconociendo los desafíos que enfrenta Ucrania, Sullivan agrega: "EE. UU. debe contribuir más y hacer mejor". El Presidente de EE. UU., Joe Biden, se compromete a utilizar el resto de su mandato para posicionar a Ucrania de la mejor manera posible para la victoria. Biden y el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, están programados para reunirse en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York a finales de septiembre.

19:51 Scholz: Alemania perseguirá criminalmente a los saboteadores del gasoducto Nord Stream El Canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha calificado el sabotaje de los tubos del gasoducto Nord Stream en el Mar Báltico como un "acto terrorista". Scholz tiene la intención de procesar a los responsables dentro de Alemania. Durante un diálogo ciudadano como parlamentario de la SPD en Prenzlau, Brandenburg, Scholz anunció: "He tomado mi decisión: todas las agencias de seguridad y la Fiscalía Federal investigarán esto sin prejuicios. No se ocultará nada". Scholz enfatizó: "Intentaremos llevar ante la justicia alemana a los responsables, si podemos arrestarlos". Scholz también lo describió como una "flagrante mentira" que el gobierno alemán renunció al gas natural ruso. El flujo de gas se detuvo a través del gasoducto Nord Stream 1 por Rusia. El aumento de precios, los precios estatales y la búsqueda de fuentes de gas alternativas han costado a Alemania más de 100 mil millones de euros. Las explosiones en el gasoducto ocurrieron después de que Rusia ya había cesado de suministrar gas a Europa a través del Mar Báltico. En agosto, la Fiscalía Federal emitió la primera orden de arresto contra un ciudadano ucraniano por el incidente de sabotaje.

19:16 Los países del G7 condenan las entregas de armas iraníes a Rusia La entrega reportada de cohetes de Irán a Rusia ha llevado a las principales economías del G7 a condenar enérgicamente la entrega de armas. A pesar de las reiteradas llamadas para detener las entregas, Irán persists en armar a Rusia, lo que agrava aún más su apoyo militar al conflicto de Rusia contra Ucrania, según una declaración conjunta de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido, EE. UU. y el diplomático de la UE. Rusia utiliza armas iraníes para matar a civiles ucranianos y atacar la infraestructura crítica. Recent reports from the UK and US indicate that Russia received ballistic missiles from Iran. Iran denies these allegations. "Iran must promptly halt supporting Russia’s unjustifiable and illegal war against Ukraine and cease the delivery of ballistic missiles, drones, and relevant technology that pose a threat to the Ukrainian people and global and European security", the statement by Italy's G7 presidency states. "We remain resolved to hold Iran accountable for its unacceptable backing of Russia’s illegal war in Ukraine, which is undermining international security." Alemania, Francia y el Reino Unido ya han impuesto nuevas sanciones a Irán, mientras que la UE considera penalidades más fuertes. Leer más aquí.

19:41 Putin Gira la Historia de la Libertad de ExpresiónA pesar de tener a sus críticos encarcelados, el presidente ruso Vladimir Putin cree que es divertido hablar sobre la libertad de expresión e información. En un mensaje en video a los asistentes a la cumbre de medios de los países del Brics en Moscú, Putin celebró el 120º aniversario de la agencia de noticias estatal rusa TASS. Afirmó que "son tiempos cruciales para la multipolaridad. La integridad de la información es fundamental". Agregó que la verdadera libertad de expresión, que acoge diversas opiniones, ayuda a encontrar soluciones compartidas a problemas globales. En su opinión, los medios contribuyen a crear una visión equilibrada del mundo al proporcionar a la gente una perspectiva sin sesgos. Lamentablemente, la verdadera libertad de expresión y la independencia de los medios no han sido comunes en Rusia durante mucho tiempo. Las estaciones de medios independientes han sido sometidas a prohibiciones, mientras que los críticos del gobierno enfrentan la mano dura del sistema judicial. TASS, la agencia de noticias rusa, fue fundada en 1904, inicialmente bajo diferentes nombres. Hoy en día, es la mayor agencia de noticias del país, desempeñando el papel de megáfono del gobierno.

19:20 Scholz Dice No a la Entrega de Misiles TaurusEl canciller alemán Olaf Scholz descartó la idea de enviar misiles de largo alcance a Ucrania, ni ahora ni en el futuro, incluso si otros aliados se unen a la causa. Scholz rechazó la entrega de misiles crucero Taurus, que pueden llegar hasta Moscú (alrededor de 500 kilómetros), durante una sesión de preguntas y respuestas en Prenzlau, Alemania. Sus preocupaciones giraban en torno al potencial de un importante aumento de la tensión. "Dije que no, y esa regla se aplica a cualquier otro arma de largo alcance", afirmó Scholz. "Esta situación remains unchanged, even if other countries choose different paths" (see also entry from 17:24). El arma de mayor alcance que Alemania ha enviado a Ucrania hasta ahora es el lanzador de cohetes Mars II, capaz de alcanzar objetivos a 84 kilómetros de distancia.

La Unión Europea ha expresado su preocupación por el uso de municiones de racimo en el ataque con cohetes rusos en los suburbios de Odesa, según informaron fuentes ucranianas.

Dado el conflicto en curso entre las tropas ucranianas y las fuerzas rusas, la Unión Europea está considerando levantar las restricciones sobre el uso por Ucrania de armas occidentales para apoyar mejor su defensa.

