Parece que un avance sustancial de Kursk no indica limitaciones en este momento.

El canciller Scholz anticipa que el avance ucraniano en Rusia será "temporalmente y espacialmente limitado". Sin embargo, la corresponsal de ntv, Nadja Kriewald, no comparte esta observación.

13:06 Ataque ucraniano destruye aeronaves rusas en SawaslejkaVarios aviones rusos habrían sido destruidos en ataques ucranianos en la base aérea de Sawaslejka, según informó el medio público Suspilne citando información de los servicios de inteligencia. El 16 de agosto, se reportó la destrucción de un interceptador supersónico MiG-31K y dos aviones de transporte estratégico Il-76, mientras que otros cinco aviones (probablemente MiG-31K/I) resultaron dañados en un ataque del 13 de agosto. El depósito de combustible y lubricantes también fue alcanzado, y otro MiG-31K/I resultó dañado en el ataque del 13 de agosto.**

13:06 El FSB ruso investiga a periodistas de CNN por cruzar la fronteraEl servicio de seguridad federal ruso (FSB) ha abierto un caso penal contra varios periodistas internacionales y ucranianos en la región de Kursk, donde las tropas ucranianas controlan varios asentamientos. Se acusa a un periodista de CNN y a dos periodistas ucranianos de cruzar ilegalmente la frontera estatal. Según la agencia, se realizaron grabaciones en el pueblo ucraniano de Sudcha. El FSB planea emitir Soon arrest warrants internacionales. Los tres periodistas podrían enfrentar hasta cinco años de prisión en Rusia. Recientemente, el periodista estadounidense Evan Gershkovich regresó a su país después de ser liberado de una colonia penal tras un canje de prisioneros, acusado de espionaje.**

12:34 Zelensky en la zona fronteriza: "Fondo de intercambio" ha sido acumuladoEl presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitó la región fronteriza de Sumy, en el noreste de Ucrania, donde las tropas ucranianas han avanzado en territorio ruso hace más de dos semanas. Anunció que se había capturado un nuevo lugar en la región de Kursk y que el "fondo de intercambio" había sido reabastecido. Este término se refiere a la captura de soldados rusos para un posible canje futuro con ucranianos presos en cautiverio ruso por la ofensiva de Kursk. Zelensky destacó que desde la ofensiva de Kursk, los ataques en Sumy y las víctimas civiles habían disminuido. Publicó un video con el general al mando de las tropas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, quien habló sobre el fortalecimiento de las tropas en el este de Ucrania, donde Rusia continúa su avance.**

12:06 Drones sospechosos de ser rusos avistados sobre la infraestructura crítica de BrunsbüttelSegún informó el periódico "Bild", supuestos drones rusos han sido detectados sobrevolando el mayor parque industrial de Brunsbüttel en Schleswig-Holstein. En los últimos días, se habrían avistado drones volando rápidamente sobre la central nuclear desactivada y la terminal de GNL en Brunsbüttel, violando la zona de prohibición de vuelo. La Fiscalía Pública de Flensburg investiga un posible caso de espionaje con intención de sabotear. Fuentes internas revelan: "La zona de prohibición de vuelo ha sido violada repetidamente al sobrevolar la central nuclear". Se detectó un objeto no identificado, presumiblemente un drone militar. Según "Bild", se cree que los drones fueron lanzados desde barcos civiles en el Mar del Norte y están atribuidos a agentes rusos.

11:40 Embajada de EE. UU. en Kyiv advierte sobre ataques aéreos inminentesLa Embajada de EE. UU. en Kyiv advierte sobre un aumento del riesgo de ataques aéreos a medida que se acerca el Día de la Independencia de Ucrania el 24 de agosto, que conmemora el 33º aniversario de la independencia de Ucrania de la Unión Soviética. Se espera que el riesgo de que Rusia ataque Ucrania con drones y misiles aumente en los próximos días y durante el fin de semana.

11:13 Base aérea militar en Volgograd se incendiaUn incendio se desata en una base militar en Marinovka, ubicada en la región sureña rusa de Volgograd. Los residentes informan de explosiones. Las autoridades locales culpan a los ataques con drones ucranianos por el incendio, declarando que no se han reportado bajas.

10:41 Rusia se enfoca en refugios prefabricados en KurskLas autoridades rusas están instalando refugios prefabricados de concreto para la población en Kursk, una región fronteriza rusa. El gobernador regional Alexei Smirnov describió las instalaciones en Telegram, compartiendo una foto de un camión transportando uno de los bloques. Se están erigiendo refugios en lugares de alto tráfico, incluyendo en 60 paradas de autobús. También se están construyendo refugios en otros dos lugares, incluyendo Kursk, donde se encuentra la central nuclear de la región de Kursk. Rusia alega que Ucrania tiene la intención de atacar la instalación, una afirmación que Ucrania niega.

09:42 Varios regiones rusas bajo ataques de drones por parte de UcraniaLa militar rusa está lidiando con varios ataques aéreos de Ucrania en el oeste del país. Según declaraciones en Telegram del gobernador de la región de Volgograd, Andrei Bocharov, varios drones fueron derribados en un ataque cerca de Marinovka (ver entrada a las 07:30). En la región fronteriza de Kursk, el gobernador Alexei Smirnov reporta que dos misiles ucranianos y un drone fueron derribados por la defensa aérea rusa. En la región sureña de Rostov, el gobernador Vasily Golubyev afirma que un ataque con cinco drones fue frustrado. También se informan drones derribados en las regiones rusas de Voronezh y Bryansk.

09:09 Solicitud de aprobación de EE. UU. para armas de largo alcance contra objetivos rusos por UcraniaEl ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, se reúne en Kyiv con una delegación bipartita de representantes de la Cámara de EE. UU. Según un comunicado del ministerio, los representantes republicanos Rob Wittman y David Trone, del Partido Demócrata, discuten la situación en el frente y la política de Washington sobre el uso de armas de largo alcance contra objetivos rusos con Umerov. "He destacado que necesitamos una autorización inmediata de nuestros aliados para utilizar plenamente las armas de largo alcance contra los objetivos rusos", dijo Umerov. "Se trata de proteger nuestras ciudades y pueblos".

08:36 Campaña de robots desminadores en Ucrania por actor de Star Wars y expertoEl actor estadounidense Mark Hamill, famoso por su papel de Luke Skywalker en "Star Wars", está recaudando fondos para robots desminadores en Ucrania. En colaboración con el experto en Europa Oriental Timothy Snyder, busca recoger 441.000 dólares a través de la campaña "Terreno Seguro". Estos robots pueden eliminar minas incluso en lugares de difícil acceso, asegurando la protección de los operadores. "Uno de los peores atrocidades que Rusia ha cometido en Ucrania es esparcir millones de minas", afirmó Snyder. "He visitado regiones desocupadas cerca de la línea del frente donde la gente arriesga su vida para ayudar a otros a recuperar sus granjas y hogares. Gracias a estos robots, se pueden eliminar las minas y salvar vidas". La eliminación de minas en Ucrania es una tarea ingente que durará décadas.

08:01 Los rusos se preparan para una "nueva realidad" ante el ataque a KurskEl ataque ucraniano a Kursk plantea un desafío para la propaganda de Moscú. Una fuente cercana al Kremlin informó al portal independiente ruso Meduza, con sede en Riga, "Sin embargo, a pesar de la distancia, la penetración en territorio ruso y el control sobre pueblos es un hecho nuevo y extremadamente desagradable". Para calmar el ahora más notablemente aprensivo estado de ánimo, el Kremlin intenta preparar a los rusos para la vida en una "nueva realidad" y una "nueva normalidad". El mensaje es: El enemigo ha invadido efectivamente el territorio ruso, están al borde de la derrota - pero la recuperación del territorio llevará tiempo, y los rusos deben ser pacientes. Mientras tanto, se urge a los residentes a "transformar la negatividad y el shock en una dirección positiva" - es decir, brindando ayuda a la región de Kursk. En general, todos los funcionarios entrevistados por Meduza están seguros de que la lucha en la región de Kursk podría durar varios meses. Una fuente cercana al gobierno especifica que esta estimación es "bastante optimista - si todo sale bien".

07:30 Gobernador ruso confirma incidente en instalaciones militaresLas autoridades rusas han confirmado informes de un incendio en una instalaciones militares en la región sureña de Volgogrado tras un ataque con drones ucranianos. El gobernador regional Andrei Bocharov anunció en Telegram que el drone había colisionado con la instalación. No hubo víctimas. Bocharov no especificó qué instalaciones militares fueron afectadas. Sí mencionó, sin embargo, que el objetivo del ataque fue el pueblo de Marinovka. Rusia mantiene una base aérea en Marinovka.

06:56 Manipulación de Trump por Putin, según antiguo asesor de seguridad de EE. UU.El antiguo asesor de seguridad de EE. UU., el general Herbert Raymond McMaster, afirma que el líder del Kremlin, Vladimir Putin, logró manipular al antiguo presidente de EE. UU., Donald Trump. Esto se revela en el libro de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", según informó la "Guardian". "Putin, un antiguo agente del KGB sin escrúpulos, explotó el ego y las inseguridades de Trump con halagos", dijo McMaster supuestamente. Putin se refirió a Trump como 'un individuo destacado, dotado sin lugar a dudas'. Putin ejerció una influencia casi hipnótica sobre Trump. McMaster, quien trabajó como asesor de seguridad de Trump durante unos

04:27 Ucrania Confirma Ataques con Drones en RusiaEl servicio de inteligencia militar ucraniano HUR ha confirmado los objetivos de los ataques con drones de la noche anterior en Rusia. Estaban dirigidos al aeropuerto de Ostafyevo en Moscú, la base aérea de Millerovo en la región de Rostov y un centro de comunicaciones por radio, según el jefe del HUR, Kyrylo Budanow, en el sitio de noticias militares "The War Zone". Alrededor de 50 drones participaron en los ataques. Se está evaluando la magnitud de los daños. Las autoridades rusas informaron haber derribado 45 drones sobre territorio ruso por la mañana.

03:09 Trabajadores de las urnas en Kursk recibirán equipo de protección para elecciones regionalesPara las elecciones regionales anticipadas en la disputada región rusa de Kursk, cerca de la frontera, Rusia planea proporcionar a los trabajadores de las urnas equipo de protección, como chalecos antibalas y cascos. También se establecerán estaciones de votación adicionales en otras partes del país para quienes hayan huido de la región, según la jefa de la comisión electoral regional, Tatyana Malakhova, según informaron agencias de noticias rusas. La región se encuentra actualmente bajo estado de emergencia. Las elecciones para gobernadores y parlamentos regionales están programadas en numerosas regiones de Rusia del 6 al 8 de septiembre. Los ciudadanos de las regiones fronterizas, incluidas Kursk, Belgorod y Bryansk, ya pueden votar anticipadamente.

01:34 Fico siente presión de las democracias occidentales en política exteriorEl primer ministro eslovaco Robert Fico se queja de sentir presión en las democracias occidentales en lo que respecta a la política exterior. Afirma que aquellos que se desvían del consenso en importantes cuestiones de política exterior son "arbitrariamente puestos bajo presión y amenazados con aislamiento" por las democracias occidentales, en un comunicado Released on the anniversary of la invasión de Moscú en 1968. Fico compara la supresión violenta de la "Primavera de Praga" en 1968 por tropas del Pacto de Varsovia con lo que ve como presión actual en Europa. Fico se opone a la ayuda militar de la UE a Ucrania y enfrenta acusaciones de ser pro-ruso como resultado.

00:12 Ucrania informa de 46 ataques rusos cerca de Pokrovsk en un díaUcrania informes de 46 ataques rusos a lo largo del frente cerca de la ciudad de Pokrovsk en el este del país a lo largo del día. De estos, 44 fueron repelidos, informó el Estado Mayor. A las 9 p. m. CET, la lucha sigue en curso en los dos tramos restantes. 238 soldados rusos resultaron muertos o heridos en los combates. No se proporciona información sobre las pérdidas ucranianas. Rusia aún no ha comentado al respecto.

23:09 Rusia afirma haber frustrado una incursión ucraniana en BryanskRusia afirma haber detenido una infiltración de "saboteadores" ucranianos en la región rusa de Bryansk, que limita con Kursk. La infiltración del "grupo de reconocimiento-sabotaje ucraniano" fue detenida por las fuerzas del servicio de seguridad ruso FSB y unidades del ejército ruso, según el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz. "El enemigo fue alcanzado por fuego", dijo. La situación ahora está "bajo control".

22:15 Zelensky: Ucrania necesita la rápida liberación de la ayuda prometidaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que su país espera la rápida liberación de los miles de millones de dólares en ayuda prometidos por el Oeste, que deben financiarse en parte con los ingresos de los activos estatales rusos congelados. Si bien ha habido muchas declaraciones políticas de los socios de Ucrania, se esperan más, dice Zelensky en su dirección de video nocturna. "Pero necesitamos un mecanismo real". Ucrania necesita los ingresos de los activos rusos para defenderse contra la agresión rusa. "Las discusiones relevantes han estado en curso durante demasiado tiempo y necesitamos decisiones ahora". Los países del G7 acordaron un nuevo paquete de ayuda financiera para Kiev en su cumbre de junio, con un generoso préstamo de 50.000 millones de dólares asegurado por los ingresos de intereses de los activos rusos congelados.

21:52 Putin elogia las sólidas relaciones comerciales con ChinaEl presidente ruso Vladimir Putin elogia la cooperación en auge con China. "Nuestras relaciones comerciales están desarrollándose con éxito (...). La atención que ambas governments prestan a las relaciones comerciales y económicas está dando sus frutos", dice Putin en una reunión con el primer ministro chino Li Qiang en el Kremlin. China y Rusia tienen "planes y proyectos a gran escala en los campos económico y humanitario", continúa Putin. Li dice que las relaciones chino-rusas están en un "nivel sin precedentes", según el Kremlin. La asociación estratégica entre Rusia y China se ha profundizado desde la invasión rusa de Ucrania. Para Rusia, China es un socio comercial vital debido a las sanciones occidentales.

21:20 Solicitud denegada: Anterior viceministro de Defensa ruso mantiene tiempo en prisiónEl exviceministro de Defensa ruso Dmitri Bulgakov, bajo sospecha de corrupción, mantendrá su tiempo detrás de las rejas. Su solicitud de clemencia con arresto domiciliario estricto y su desafío contra su detención fueron ambos descartados, según informó la agencia de noticias rusa TASS. Antes de su destitución, Bulgakov se encargaba de obtener suministros para las fuerzas militares rusas. Un tribunal de Moscú también ordenó la incarceración de dos presuntos asociados de Bulgakov. Su empresa supuestamente obtuvo nueve contratos de Bulgakov entre 2022 y 2024, lo que causó una pérdida de aproximadamente 50 millones de rublos (alrededor de 500,000 euros), según intermediarios.

21:00 Ucrania refuerza tropas en PokrovskSegún el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Ucrania está reforzando sus tropas en la región altamente disputada de Pokrovsk en el este del país. Él habló sobre esto durante una transmisión en vivo, mencionando que están conscientes de las estrategias de las tropas rusas en el área. Simultáneamente, el avance ucraniano en la región rusa de Kursk continúa, según Zelensky. Algunas territorios están bajo control ucraniano, pero no proporcionó más detalles al respecto.

20:41 Después del decreto: Numerous Ukrainians in Hungary face shelter expulsionDespués de que Hungría emitiera un decreto que retira la protección general a los refugiados ucranianos, varios ucranianos corren el riesgo de perder su alojamiento. Los refugios privados para refugiados ya han comenzado a expulsar a ucranianos, según la organización de Ayuda a la Migración. En Kocs, al norte de Budapest, alrededor de 120 refugiados, en su mayoría mujeres y niños romaníes de la región occidental de Ucrania de Transcarpatia, hogar de una gran minoría húngara, fueron obligados a dejar una posada bajo supervisión policial.

