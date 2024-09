Parece que Swift y Kelce se van el 28 de septiembre.

La Estrella del Pop y el Campeón de Fútbol: ¿Una Conexión Demasiado Buena para Ser Verdadera? Un Documento Filtrado Sugiere lo Contrario, Pero Podría Ser un Engaño. Recientemente, ha circulado un rumor en línea sobre la inminente separación de Taylor Swift y Travis Kelce, lo que ha llevado a los abogados de Kelce a intervenir.

Ella le da un beso apasionado después de su victoria en el Super Bowl en el campo, él juega en el escenario de su gira "The Eras": el año pasado, Taylor Swift y Travis Kelce no pudieron evitar demostrar su afecto el uno por el otro. Swift incluso escribió varias canciones para su último álbum "The Heartbreakers Club" sobre su amigo deportista. Los Swifties lo saben bien: la cantante solo hace esto cuando está enamorada hasta las trancas o destrozada. El 28 de septiembre podría ser el día en que se desvela esta dolorosa situación, según su acuerdo contractual para anunciar su separación.

Al menos, eso es lo que afirma el rumor en línea. La fuente de este rumor es una agencia de marketing llamada "Full Scope". El documento, titulado "Estrategia de Relaciones Públicas para Travis Kelce después de la Separación de Taylor Swift", ofrece un plan detallado para manejar sus apariciones públicas después de que su amor se desvanezca. Incluso se ha establecido una fecha para la separación: el 28 de septiembre.

El documento describe un detallado calendario para el anuncio público de la separación. Sugiere "tres días después de la ruptura" para "dejar que lastormedia inicial se calme y se introduzca claridad". Los sentimientos detrás de la declaración de separación deben ser "amigables y respetuosos", enfatizando "entendimiento mutuo".

Se incluyen borradores de la declaración en el documento: "En resumen, Travis y Taylor han acordado mutuamente separarse. (...) Ambos desean dedicar tiempo a sus respectivas carreras y desarrollo personal. Siguen siendo amigos y no desean nada más que éxito".

¿Solo una Fabricación?

Desde la supuesta filtración, "Full Scope" ha emitido declaraciones desmintiendo el rumor: "Estamos haciendo todo lo posible para identificar la fuente de estas nuevas acusaciones!". El equipo legal ya ha sido movilizado.

Según un informe de "The Daily Mail", los abogados de Kelce han negado enérgicamente la afirmación de la separación. El estrella de la NFL está representada por la firma de relaciones públicas Jack Ketosyan y Pia Malihi. En 2019, Ketosyan reveló en el podcast australiano "The Quicky" que había organizado "romances escenificados" para celebridades. Resultó rentable ya sea para impulsar la promoción de un nuevo proyecto o para desviar la atención de los problemas de imagen pública negativos.

A pesar de los rumores que circulan, Taylor Swift y Travis Kelce siguen expresando su amor el uno por el otro en público. Durante su celebración de la victoria en el Super Bowl y su gira "The Eras", demostraron su fuerte vida amorosa y vínculo familiar.

En contra del filtrado que sugiere una separación el 28 de septiembre, el equipo legal de Travis Kelce ha negado enérgicamente cualquier verdad en estos rumores, manteniendo que la vida amorosa y la familia de su cliente están intactas.

