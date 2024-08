- "Parece que queda poco por desarrollar".

A pocos días del cierre de la ventana de traspasos, el Bayern Munich no ha descartado completamente la posibilidad de fichar a otro defensa. Después de su victoria por 3:2 en su primer partido de la Bundesliga contra el Wolfsburg, el director deportivo Christoph Freund declaró: "Hasta ahora estamos bastante contentos con nuestra plantilla. Pero desafortunadamente, tenemos a dos defensas lesionados. No podemos negarlo. Ahora la situación en la defensa parece sólida, afortunadamente. No lo habíamos planeado así, pero la ventana de traspasos sigue abierta durante otros cinco días".

Las circunstancias que llevaron a esta declaración incluyen las lesiones de los defensas Josip Stanisic y Hiroki Ito. El defensa central Min-Jae Kim también cometió un error costoso en Wolfsburg el domingo, lo que supuso un breve desventaja de 1:2. Durante el verano, el Bayern había mostrado interés en el jugador nacional Jonathan Tah del Bayer Leverkusen, pero desafortunadamente, no se materializó el traspaso.

