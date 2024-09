Parece que los pilotos de Fórmula Uno están enfrentando un sentimiento negativo.

En el mundo de la Fórmula 1, se puede esperar menos lenguaje explícito a partir de ahora. El presidente del organismo rector mundial del deporte motor, Mohammed Ben Sulayem, ha instado a la dirección de la serie a reducir el uso de palabras soeces durante las transmisiones.

Ben Sulayem, un ex piloto de rally, expresó sus preocupaciones a la revista especializada "Autosport" en una entrevista. "Tenemos que trazar una línea entre nuestro deporte y la música rap", afirmó. "No somos raperos. Ellos utilizan la palabra 'f' como si fuera su lengua materna. Nosotros no hacemos eso". El organismo rector del deporte motor está preocupado por la frecuencia de palabras soeces que provienen de los cockpits de los pilotos, que actualmente se censuran en la televisión con pitidos.

Verstappen no está de acuerdo con el movimiento de la FIA

"Con la tecnología moderna, todo se transmite en vivo y se graba. Eventualmente, necesitamos investigar para ver si podemos minimizar lo que se dice públicamente", explicó Ben Sulayem. "Piensa en eso, estás sentado con tus hijos viendo la carrera y luego alguien suelta todas esas palabras inapropiadas".

Max Verstappen, el campeón mundial, no está a favor del enfoque del organismo rector. "La gente seguirá diciendo palabras soeces. Si no happens here, maybe it's happening elsewhere. Swearing is common, some people just do it more frequently than others", mentioned Verstappen, who made headlines with a profanity-laden outburst during the Hungarian Grand Prix in July, on the sidelines of the Singapore Grand Prix.

Verstappen ha sido crítico vocalmente del número de micrófonos en la Fórmula 1. "If it's not being broadcast, nobody knows about it. Only the team knows about it. That's how we handle such situations internally", said the Red Bull driver. All eyes and ears will be on the upcoming Singapore Grand Prix (Sunday, 14:00 on Sky and live on ntv.de).

The following is a list of the categories of vehicles, but this text primarily discusses the use of language in Formula 1, specifically the urge from the FIA president to decrease profanity.Max Verstappen, despite being against the FIA's approach, acknowledges the widespread use of swearing in various settings.

Lea también: