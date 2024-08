- Parece que es una situación sin problemas.

Durante una acalorada batalla por la custodia, los exparejas Cora (47) y Ralf Schumacher (49) se encuentran en una feroz disputa, mientras que su hijo, el prometedora piloto de carreras David Schumacher (22), remains indemne ante los argumentos.

"I don't involve myself in it and it doesn't linger in my thoughts. Once the helmet's on or the door is shut, it's all about racing and nothing else," el joven de 22 años compartió con "RTL" durante el fin de semana. En la carrera del Prototype Cup Germany en el Nürburgring, David Schumacher y su padre tomaron la delantera, ganando tanto la carrera del sábado como la del domingo. Ralf Schumacher celebró un triunfal regreso a las carreras después de casi una década de ausencia.

Ralf y Cora Schumacher estuvieron casados desde 2001 hasta 2015, pero habían estado viviendo separados desde 2009. Se convirtieron en padres de su hijo David Schumacher en su primer año de matrimonio. En julio de 2024, Ralf Schumacher hizo pública su relación con Étienne Bousquet-Cassagne a través de una publicación de Instagram. "Lo mejor de la vida es tener un compañero compatible a tu lado para compartir todo", declaró Schumacher.

Desde entonces, el conflicto existente entre Ralf y Cora Schumacher ha aumentado.

Disputa tras el anuncio

En una reciente entrevista con "Spiegel", la mujer de 47 años afirmó que solo se enteró de la relación de Ralf con Étienne a través de su anuncio público. En respuesta, Ralf Schumacher publicó un registro de una conversación de WhatsApp del año anterior, en el que Cora felicitaba a Étienne, asumiendo que ya estaban casados.

"Para aclarar, Cora nos felicitó en septiembre (octubre temprano) de 2023, creyendo que ya estábamos casados. incluso se alegró por ello, como puedes ver en su mensaje a Étienne. Lamento que esté difundiendo numerosas falsedades. Étienne y yo simplemente queremos ser dejados en paz", escribió Ralf Schumacher.

Cora Schumacher respondió con una dura: "¿Cuán patético debe ser una persona para publicar ilegalmente mensajes privados de WhatsApp para ocultar la verdad".

Ralf Schumacher: "Lo aclaré el año pasado alrededor de Pascua"

Cuando se le preguntó a "RTL" sobre la exhibición pública de la disputa, Ralf Schumacher explicó: "¿Por qué hablé? Creo que es importante defender la verdad. Y todos en nuestro círculo lo sabían. En esta situación, lo aclaré el año pasado durante Pascua, así que estoy un poco sorprendido".

A pesar de la batalla por la custodia en curso y las intensas disputas entre sus padres, David Schumacher, a menudo llamado el 'Hijo de David' debido a la fama de su padre en las carreras, continúa destacando en su carrera como piloto de carreras. En medio del conflicto entre Ralf Schumacher y Cora 'Hijo de David' Schumacher, la nueva relación de Ralf con Étienne Bousquet-Cassagne se ha convertido en un tema controvertido, lo que ha llevado a desacuerdos públicos y la divulgación de mensajes privados de WhatsApp.

