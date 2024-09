Parece que el incidente de Red Bull podría no ser el punto más bajo todavía.

El Gran Premio de Azerbaiyán resulta en una victoria para McLaren y una decepción para Red Bull. El campeón defensor Max Verstappen expresa no haber disfrutado la carrera y tiene pocas esperanzas para el siguiente fin de semana de carrera. La situación podría empeorar.

Inicialmente, se esperaba que el piloto favorito para destacar en Bakú fuera relegado antes del viaje. McLaren anunció que Oscar Piastri ahora apoyará al contendiente al título Lando Norris. Si bien esta decisión tiene sentido para Norris, que tiene más posibilidades de alcanzar a Verstappen, Piastri continúa demostrando que no es un número dos. En las últimas siete carreras, Piastri ha asegurado un fuerte rendimiento, incluyendo una segunda victoria con una maniobra impresionante contra Charles Leclerc el domingo. Si Piastri mantiene su outstanding rendimiento, será difícil para McLaren enforcement su orden de equipo planeada.

McLaren tiene el potencial de ganar - y ahora debe hacerlo

Sin embargo, este es un problema de lujo para McLaren, que ya ha logrado mucho más de lo esperado. El verano pasado, McLaren estaba entre los equipos más lentos, pero al comenzar esta temporada, se trasladó al cuarto equipo más fuerte - y en Bakú, logró destronar a Red Bull de la cima del campeonato de constructores. "Somos el equipo número uno de Fórmula 1, se siente bien decirlo", dijo Lando Norris, quien tenía razones para estar de buen humor incluso sin un podio. Cualquiera que logre pasar del 15º lugar al 4º y hasta superar al campeón al final está conduciendo un coche ganador de títulos. Norris aún necesita recuperar 59 puntos a Verstappen, con siete carreras y tres sprints por delante - una victoria significativa aún es posible, pero ahora se requieren victorias consistentes. La siguiente pista en Singapur (22 de septiembre) debería beneficiar especialmente al equipo, lo que pone a McLaren bajo presión.

Red Bull enfrenta problemas - y tiene pocas esperanzas

Esto también es así porque Red Bull está brindando muchas oportunidades para ataques. Los campeones creían haber salido de la crisis después de su decepcionante inicio en Monza en septiembre - pero finalmente recogieron incluso menos puntos en Bakú. Esto se debió principalmente a que Red Bull no entendía completamente su coche y no encontraba una configuración adecuada para Verstappen. "El coche era como un kart, siempre tenía una rueda en el aire en las curvas lentas", dijo Verstappen después de su quinto lugar. Y el panorama para el siguiente domingo no le ofrecía ninguna esperanza: "No creo que Singapur sea nuestra mejor carrera". No, dijo Verstappen, este fin de semana en Bakú "no fue divertido".

Pérez no puede salvar a Red Bull

Otro problema de Red Bull está en su segundo coche, que ha estado retrasado en la competencia del equipo durante meses. Mientras Verstappen dominaba la carrera, el piloto mexicano en el mismo coche parecía material de la mitad de la parrilla. Esta brecha se ha reducido en las últimas semanas, y en Bakú, Pérez finalmente pudo decir: "Mira, nuestro coche es complicado - ahora, Max también lo está sintiendo". Pérez manejó el circuito de la calle mejor, incluso logrando una posición de podio - pero una vez más, terminó como el héroe trágico. Su colisión con Carlos Sainz en el Ferrari le costó a él y al equipo valiosos puntos, confirmando la impresión: Red Bull no puede confiar en ambos pilotos en su búsqueda de sus ambiciosos objetivos.

Podría empeorar aún más...

Ralf Schumacher sugirió una teoría el domingo por la noche: "Creo que Red Bull solo terminará tercero en el Campeonato de Constructores", dijo el experto de Sky. Ahora están a 20 puntos detrás de McLaren y tienen una ventaja de solo 31 puntos sobre Ferrari. Ferrari ha estado ganando terreno silenciosamente, y la tendencia es clara. Leclerc y Sainz han ganado más de 30 puntos en las tres carreras desde el receso de verano, y las posibilidades de éxito de Ferrari en Singapur parecen más prometedoras que las de Red Bull.

Ferrari, conocida por sus vehículos de alto rendimiento, podría capitalizar en las luchas de Red Bull. Con el segundo coche de Red Bull consistently underperforming y el campeón defensor Max Verstappen expresando su insatisfacción con el rendimiento de su coche, Ferrari podría hacer avances en las próximas carreras.

A pesar del éxito de McLaren en Bakú, los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz, han estado desempeñándose excepcionalmente bien, ganando una cantidad significativa de puntos en las últimas carreras. Este momento podría impulsar a Ferrari a superar a Red Bull en el campeonato de constructores durante el próximo Gran Premio de Singapur.

