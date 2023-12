Paramore despierta especulaciones tras borrar su web y redes sociales

La popular banda tiene a la gente preguntándose qué está pasando después de que su sitio web apareciera borrado de Internet y el contenido fuera eliminado de su cuenta verificada de Instagram.

La vocalista Hayley Williams también borró su cuenta de Instagram, lo que llevó a sus seguidores a preguntarse si la banda se está separando o simplemente se está preparando para un nuevo proyecto.

Según un reciente artículo de UpRoxx, los miembros de la banda "están de acuerdo en que hay un nivel de incertidumbre" en cuanto a su futuro.

"Lo único que importa es que seguiremos siendo la comunidad del otro", citaba la publicación a Williams.

Paramore se formó en 2004 y publicó su álbum de debut, "All We Know Is Falling", en 2005.

Algunos de sus éxitos más conocidos son "Aint' It Fun", "Misery Business" y "Still In To You".

El congresista de Florida Maxwell Frost provocó reacciones después de que se uniera a la banda en el escenario para una emocionante interpretación de"Misery Business" durante el verano.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Paramore para hacer comentarios.

Fuente: edition.cnn.com