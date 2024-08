Para Undav, el VfB Stuttgart está empujando su límite.

Havelse, Braunschweig II, Meppen, Union Saint-Gilloise, Brighton, VfB Stuttgart: El camino de Deniz Undav en el fútbol es todo menos ordinario. Después de ser nominado para la Eurocopa en casa, aún remains incierto cómo continuará este cuento de hadas del fútbol. Ahora, finalmente, hay una decisión.

Deniz Undav resplandecía de alivio mientras presentaba la camiseta con la banda roja en el pecho entre el CEO Alexander Wehrle y el director deportivo Fabian Wohlgemuth. "Siempre fue mi deseo quedarme en el VfB. Es una gran sensación que la espera finalmente haya terminado y esté de vuelta aquí", dijo el jugador nacional después de que una prolongada lucha por su fichaje terminara y firmara un contrato de tres años hasta 2027.

El VfB Stuttgart, subcampeón, hizo todo lo posible para retener al jugador favorito de las gradas. Los suabos pagarán hasta 30 millones de euros al Brighton & Hove Albion por Undav. A los 28 años, es el fichaje más caro de la historia del club. Hace solo unas pocas semanas, el VfB pagó 21 millones de euros al FC Augsburg por Ermedin Demirovic.

"Deniz ha logrado cosas extraordinarias en su primer año en Stuttgart. Deniz es alguien que inspira como tipo y es importante para la cohesion social del equipo. Deportivamente y extracurricularmente, rápidamente se convirtió en una figura de identificación para nosotros", elogió Wohlgemuth. Para ello, el VfB ha "entrado en una nueva dimensión económica".

Undav fue cedido al Brighton el verano pasado - y encajó bajo el entrenador Sebastian Hoeneß. Con sus 19 contribuciones de gol en 33 partidos, llegó a ser jugador nacional y participante de la Eurocopa bajo Julian Nagelsmann. Sin embargo, sobre todo, se ganó el corazón de los fans con su manera despreocupada y abierta en poco tiempo.

Undav decepcionado por Brighton

Una y otra vez, Undav volvió a enfatizar cuánto le gustaría quedarse en Stuttgart. "Me aman", dijo de nuevo esta semana. Pero Brighton dudó hasta el final, lo que Undav criticó. "No pasó nada en un año", dijo, "no recibí mucha apreciación de Brighton el año pasado. Nadie se ocupó de mí".

El VfB, en cambio, sí. Después de la partida del goleador Serhou Guirassy al Borussia Dortmund, la permanencia del atacante es aún más importante para el subcampeón de la liga. En consecuencia, el VfB también estuvo dispuesto a invertir una (gran) parte de los ingresos esperados de la Liga de Campeones por Undav. Dentro de una semana y media (17 de agosto), el VfB se enfrentará al campeón Bayer Leverkusen en la final de la Supercopa, y la nueva temporada de la Bundesliga comenzará una semana después. Y con Undav.

La decisión de Deniz Undav de regresar al VfB Stuttgart como jugador de la selección nacional supuso una importante inversión para el club, convirtiéndose en el fichaje más caro de su historia. A pesar de que el Brighton & Hove Albion inicialmente lo retuvo, Undav expresó su decepción con el trato del club inglés durante su período de cesión, sintiéndose sin aprecio y pasado por alto.

Lea también: