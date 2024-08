Para Trump, el tocino está pasando por el techo

Todo está Getting más caro, dice Donald Trump. Y Kamala Harris es la culpable. Con declaraciones audaces sobre los precios de los alimentos en aumento, el expresidente ataca a la candidata demócrata y tergiversa los hechos.

En su conferencia de prensa, el candidato presidencial estadounidense Donald Trump estaba rodeado de una decoración inusual: mesas llenas de comida, incluyendo salchichas, galletas, pan y cereales para el desayuno, se encontraban a ambos lados del expresidente. Los productos estaban destinados a enfatizar visualmente la queja de Trump sobre los precios al consumidor que aumentan rápidamente.

Detrás de los alimentos había pancartas que mostraban los aumentos de precio de varios productos. Trump inicialmente ignoró los productos y pancartas, solo señalándolos a la mitad de su conferencia de prensa de aproximadamente 80 minutos. "Miren esto, los huevos han aumentado un 46 por ciento, ¡guau!" dijo el candidato presidencial republicano.

Trump también se quejó: "El bacon está por las nubes" - refiriéndose al precio del bacon. Pareció complacido con los cereales Cheerios. "No he visto Cheerios en mucho tiempo", dijo, "me los llevaré a casa", dijo el multimillonario de 78 años.

Para la inflación que había aumentado significativamente bajo el presidente Joe Biden pero ha caído desde entonces a alrededor del tres por ciento, Trump culpó a su rival electoral Kamala Harris en su conferencia de prensa en su club de golf en el estado de Nueva Jersey.

Trump distorsiona los hechos

La demócrata había anunciado que si fuera elegida, comenzaría a luchar contra la inflación en su primer día en el cargo - pero el primer día de Harris fue "tres años y medio atrás", dijo Trump, refiriéndose al tiempo de Harris como vicepresidenta. "¿Dónde ha estado? Y ¿por qué no lo ha hecho?"

Al beginning de su conferencia de prensa, Trump también leyó una lista de aumentos de precio para varios productos. Luego acusó a Harris de causar un "desastre" para EE. UU. y el mundo con su política económica.

Sin embargo, el candidato presidencial republicano distorsionó los hechos aquí. Harris solo quiere atacar los "precios excesivos" y los "beneficios corporativos excesivos" en los alimentos. Y el desarrollo de los precios del bacon está muy lejos de ser tan dramático como Trump describe. Si bien los precios del bacon sí aumentaron en un 30 por ciento en el peak de la administración de Biden, han caído desde entonces a alrededor del 11 por ciento. Actualmente, los precios del bacon solo están un 2 por ciento por encima del peak durante la presidencia de Donald Trump.

Como vicepresidenta, Harris aún no ha jugado un papel leading en la política económica. Se espera que el candidato presidencial presente su agenda económica el viernes por la tarde, con la reducción de los costos de vida como prioridad.

