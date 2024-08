Para qué deben prepararse las leyendas de la selva

¿Triste porque los Juegos Olímpicos han terminado? No te preocupes, continúa sin interrupciones en la cima. Después de todo, se llama "Soy una Estrella - La Batalla de las Leyendas del Jungla" por primera vez esta semana en RTL+ y RTL. La temporada de Allstars del campamento de la jungla promete algunas innovaciones.

Todavía nos despertaremos un par de veces más... entonces la jungla llamará. ¡Y eso es incluso en medio del verano! Porque Sonja Zietlow y Jan Köppen presentarán por primera vez una edición especial del campamento de la jungla en RTL+ (y también en RTL a partir del 16 de agosto) con el lema "Soy una Estrella - La Batalla de las Leyendas del Jungla".

La temporada de Allstars nos espera con un total de 13 candidatos, todos los cuales han participado anteriormente en una edición regular del éxito de RTL. Pero tendrán que prepararse para algunos cambios en el concepto del formato.

Esto comienza con el lugar de su aventura en la jungla: la temporada de Allstars no tendrá lugar en Australia, sino en Sudáfrica. Aunque el programa de telerrealidad se ha mudado allí en una ocasión anterior -cuando Australia se retiró en 2022 debido a las posibles restricciones de viaje por coronavirus- es la primera vez que ocurre.

"Dinámicas completamente nuevas"

También hay una gran diferencia en el premio en efectivo, ya que los espectadores no decidirán quién puede ganar 100,000 euros en el final. Porque la edición de Allstars no se transmitirá en vivo en la televisión, sino que se ha grabado con anticipación.

En RTL+, los espectadores pueden ver el episodio actual un día antes que en RTL. Allí, el programa se emitirá en horario estelar a las 8:15 PM.

Aunque el público no tenga influencia en quién tiene que enfrentar la prueba de la jungla o dejar el campamento, no debería faltar la emoción. "Mucho se decidirá en las pruebas y dentro del equipo. Creo que eso crea una dinámica completamente nueva", explica Sonja Zietlow en una entrevista de RTL. "Ya no tienes la excusa de que el espectador de afuera decidió algo y 'no soy realmente culpable y no puedo influir realmente en eso'", adds Jan Köppen. "Pero las personas en el campamento entonces pueden mirarse a los ojos al final y tienen que decir: ¿Por qué dijiste que yo debería hacer esto o irme ahora?" Eso sería emocionante en un nivel diferente, dice el presentador.

Las Reglas son las Reglas? No hay manera

Cuando se trata de particularidades en la temporada de Allstars, Zietlow ya suelta la sopa: "Por ejemplo, si no ganas una prueba, tienes que irte a casa. Puede pasar. Simply has consequences what happens within the team." Además de eso, sin embargo, la famosa frase de Marc Terenzis "Las Reglas son las Reglas" no se aplica. En la edición especial del campamento de la jungla, no hay reglas fijas que los candidatos tengan que seguir para evitar castigos.

Debido al nuevo formato de transmisión, el trabajo de Zietlow y su colega Jan Köppen en el programa de telerrealidad también cambiará, ella informes. "No estamos en vivo, lo que significa que no tenemos que hacer un show en vivo, no tenemos que trabajar noches y todo el día." Así que el dúo probado debería estar bien descansado para su moderación.

