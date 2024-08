Para los atletas olímpicos más exitosos, la vida después de los Juegos puede ser como bajar ese acantilado.

Esas emociones son las que definen los Juegos Olímpicos, esos momentos de liberación después de tantos años de control y sacrificio. Pero pronto, cuando los atletas regresan a casa, todas esas emociones, esas alturas inmensas de competir en los Juegos o ganar una medalla pueden desvanecerse en lo que se ha llamado “la depresión post-Olímpica” – un fenómeno aún relativamente poco investigado que ha sido destacado por los propios atletas.

“Tiene similitudes con cualquiera que haya estado haciendo algo durante mucho tiempo”, le dijo a CNN Deportes Apolo Ohno, el estadounidense con más medallas en los Juegos Olímpicos de invierno. “Sienten como si esto fuera para lo que nacieron, eran buenos en ello. Y luego, de repente, ya no está disponible y ahora tienen que hacer algo más”.

“¿Qué sigue?” es la pregunta que a menudo se hace a los atletas en las conferencias de prensa después de sus carreras. ¿Qué haces después de haber logrado la obra de tu vida? ¿Qué pasa cuando de repente te conviertes en un nombre conocido en todo el mundo? ¿Adónde vas después de haber sido la estrella del mayor espectáculo de la tierra? ¿Qué haces si tienes que esperar cuatro años más para alcanzar tus metas?

Incluso mientras los atletas disfrutan de la gloria de sus logros, regresar a y readaptarse a una vida diferente y normal después de los Juegos Olímpicos puede ser difícil. Y mientras cada uno regresa a su propio conjunto de presiones, para algunos esas “tristezas” pueden persistir, arraigarse y convertirse en periodos de depresión, incluso para aquellos atletas que han ganado medallas de oro.

“Estás en una alta y no tienes tiempo para entender lo que hiciste, para empezar. Y no tienes tiempo para relajarte y bajar”, le dijo a CNN Deportes Allison Schmitt, la nadadora estadounidense que ganó 10 medallas olímpicas –cuatro de ellas de oro– y ha completado una maestría en trabajo social.

“Pueden vernos como superhumanos en la televisión y puede que nos sintamos así cuando ganamos medalla de oro tras medalla de oro, pero en algún momento, toda alta tiene una baja y está bien tener esa baja, pero no está bien aislarse como lo hice yo”.

‘Cuando el paseo de montaña llegó’

Schmitt irradiaba energía en los momentos antes de la carrera que cambiaría su vida, mordiéndose el labio y saltando arriba y abajo en el borde de la piscina, preparándose para los minutos que tenía por delante. Ya en esos Juegos Olímpicos de Londres, había ganado una medalla de bronce en el relevo de 4x100m libre y una de plata en los 400m libre, igualando su cosecha de medallas de Beijing.

A su izquierda estaba Camille Muffat, la reciente campeona olímpica de los 400m libre; a su derecha, Federica Pellegrini, la defensora del título olímpico y poseedora del récord mundial. En menos de dos minutos –un minuto y 53 segundos, para ser precisos– Schmitt los superaría a ambos, se convertiría en campeona olímpica, establecería un récord olímpico y alcanzaría el objetivo por el que ella, así como su familia y amigos, habían sacrificado tanto.

Había dedicado su vida entera a ese objetivo, había perdido el baile de graduación y la graduación, había puesto partes de su vida “en espera”, había pasado un año y se había mudado a una ciudad donde no conocía a nadie para “entrenar exclusivamente”.

Al final, produjo una actuación perfecta, finalizando la carrera con suficiente tiempo para agarrar el divisor de carril y levantar la mano al cielo en triunfo antes de que sus competidoras hubieran siquiera tocado la pared.

“Recuerdo que uno de los coaches me dijo después de los 200 libres... ‘Estás en la nube nueve, ¿necesito pellizcarte?’ Y le dije: ‘No, déjame vivir este momento. Déjame saborear esta sensación’”, recuerda Schmitt.

El resto de los Juegos Olímpicos de Londres pasó para ella en una neblina dorada mientras ganaba dos medallas de oro más en el relevo de 4x200m libre y el relevo de 4x100m estilos.

“Durante esos Juegos Olímpicos, estaba en una alta completa y fue bajar de ella cuando el paseo de montaña llegó”, dice.

Regresó a Estados Unidos como un rostro reconocible, alguien whose exploits had been beamed into millions of homes worldwide.

“Me fui como Allison Schmitt y volví como Allison Schmitt, la medallista de oro, y hay personas que solo me miran no como un ser humano y son como, ‘Oh, ahí está la medallista de oro, ahí está esa nadadora’. Es como, puedo oírte, sigo siendo un ser humano y puedo oírte susurrar sobre mí. Puedo ver tu mandíbula caer y simplemente mirarme”, dijo.

“Te dicen tan a menudo cuando regresas de los Juegos Olímpicos cómo

Luchando por hacer frente y sintiéndose como si no fuera su habitual "alegre y optimista" yo, Schmitt comenzó a aislarse a medida que su salud mental se deterioraba y intentó ir a terapia, pero no conectó con su primer terapeuta y, "no entendiendo realmente la terapia" en ese momento, no intentó encontrar a otro.

"Continué aislando, era como 'Voy a dormir porque al menos cuando estoy durmiendo, no puedo sentir esto'. Y así me dormía llorando. Tuvo que ser hasta enero de 2015 cuando estaba en mi punto más bajo cuando alguien me dijo: 'Vamos a buscar ayuda'. 'Estoy en un punto donde quiero acabar con mi vida, quiero hacer todas estas cosas, no sé qué más hacer'".

Encontró a otro terapeuta con el que conectó y atribuye haber aparecido para sus compañeros de equipo así como nadar en sí mismo por haberle salvado la vida. Luego, su prima de 17 años se quitó la vida en mayo de 2015, lo que llevó a Schmitt a hablar sobre sus experiencias en terapia cuando aún era estigmatizado con la esperanza de que ayudaría a otros.

Eventualmente, regresó a los Juegos Olímpicos y ganó otra medalla de oro en los Juegos de Río 2016 en el relevo 4x200m estilo libre y una plata en el 4x100m estilo libre antes de continuar a los Juegos de Tokio donde ganó una plata y bronce en esos mismos eventos, respectivamente.

'Una trampa que la mente puede establecer'

Cuando Ohno ganó su primera medalla de oro olímpica en los Juegos de Salt Lake City 2002, se convirtió en el primer campeón olímpico de velocidad sobre patines cortos masculino de EE. UU. Ever. Se convirtió en la cara del deporte en su país durante la década siguiente, ganando ocho medallas olímpicas, incluyendo dos oros, antes de escribir dos libros sobre su carrera atlética y su metamorfosis en un empresario.

"Mi vida cambió literalmente en el transcurso de 24 horas", dijo recordando su primera medalla de oro olímpica.

"Ya no era este atleta relativamente desconocido... ahora mi nombre y mi foto y mi cara estaban en todas partes y no sabía cómo responder a eso. No sabía cómo actuar. No creo que haya nada en el mundo que pueda prepararte para la fama instantánea o la reconocibilidad instantánea.

"À medida que envejezco, me doy cuenta de que la mayoría de esto probablemente no era cierto, pero comienzas a creer en algo: así es como el mundo cree que debería ser, así es como el mundo cree que debería actuar y responder, así es como el mundo piensa que debería ser con y todas estas cosas. Toma tiempo vivir auténticamente a ti mismo y también a los valores que quieres mantener".

Es tentador pensar que las historias que cautivan al mundo durante los Juegos Olímpicos terminan limpiamente cuando los Juegos concluyen, que los atletas que logran hazañas sobrehumanas cabalgan hacia la puesta de sol.

"Es cierto que la mente, y en cierta medida los medios, pueden establecer que si ganas esta medalla, serás feliz para siempre", dijo el psicólogo deportivo Peter Haberl, quien trabajó con el COE durante 18 años hasta 2023 y ahora trabaja con el equipo femenino de hockey sobre hierba de la India, a CNN Sport.

"Y eso no es cómo funciona la vida. Si preparamos adecuadamente al atleta, entonces no se trata solo de alcanzar esa cima, también de lo que viene después".

Cada vez más atletas, como Schmitt y Ohno, han hablado sobre las presiones de buscar el oro y la forma en que esa presión cambia si logran ese objetivo.

El nadador británico Adam Peaty, que ha ganado tres medallas de oro y tres de plata olímpicas, le dijo a la BBC en mayo de 2023 que "una medalla de oro es lo más frío que llevarás nunca... porque crees que arreglará todos tus problemas. No lo hará".

Tomó un descanso del deporte antes de ganar una medalla de plata en París y ha hablado sobre sufrir de depresión y problemas con el alcohol. "Tomé un descanso porque estaba en esta búsqueda interminable de una medalla de oro o un récord mundial y miré hacia el futuro y dije: 'De acuerdo, si consigo eso, ¿mi vida está arreglada o es mejor?'. No", le dijo Peaty a la BBC.

En 2020, Michael Phelps produjo y narró un documental de HBO, "The Weight of Gold", que detallaba estas presiones y criticaba la falta de apoyo de los organismos gubernamentales para ellos. "Realmente, después de cada Olímpicos, creo que caí en un estado

Hay una línea de ayuda para atletas disponible en más de 70 idiomas tanto durante como después de los Juegos, más de 165 oficiales de bienestar del atleta capacitados en la protección o como profesionales de la salud mental y una "zona mental" en la villa olímpica para que los atletas puedan completar ejercicios de mindfulness, contribuir a una pared de positividad o pasar tiempo en un pódcast de desconexión, dijo Burrows.

Ella añade que hay cursos disponibles que detallan "la recuperación psicológica de grandes eventos", así como un programa que ayuda a los atletas retirados a transitar a una carrera no atlética.

Para Haberl como psicólogo deportivo, dijo que su papel es preparar "al atleta para liderar una vida rica y significativa", para animarlos a "separar y diferenciar los objetivos de los valores" y ayudarlos a ver que la atención alrededor de los Juegos es una "ilusión".

'Todo parece importar'

Casi en todos los deportes incluidos en el programa, los Juegos Olímpicos representan el mayor premio disponible y su única oportunidad de exposición en la industria, lo que aumenta las apuestas en torno a ganar una medalla o competir allí. La presión para rendir es diferente en comparación con otros deportes profesionales que tienen competiciones populares anuales.

"La mayoría de los atletas olímpicos compiten en arenas que normalmente están bastante vacías", dice Ohno. "Y no hay mucho dinero en premios. No hay salario, dependiendo del deporte, obviamente en esquí, natación y gimnasia hay algunos grandes dólares de patrocinio, pero piensa en todos los deportes que no son tradicionales. Simplemente no hay un mercado real para eso".

La presión es casi inimaginable, los márgenes entre la victoria y la derrota son finos como una hoja de afeitar. Ni Noah Lyles ni Kishane Thompson sabían quién había ganado la final de los 100 metros masculinos en París el domingo hasta que una foto finish mostró el torso de Lyles milímetros adelante de Thompson en la línea; solo 12 décimas de segundo separaron a los ocho hombres en la final. En el propio deporte de Ohno, el patinaje de velocidad sobre pista corta, cualquier cosa puede salir mal en el forcejeo por la posición y los pequeños márgenes de victoria.

"Sabemos que cuando voy a los Juegos Olímpicos y puede que no logre el podio real con solo dos chasquidos de dedos, de repente el entrenamiento de hoy, a cuatro años de los Juegos, parece realmente importar", dice. "Esa es la razón por la que vemos esta increíble obsesión en torno al entrenamiento y la consistencia en el patrón y la rutina de los atletas... porque sabemos que los márgenes son tan estrechos... y sentimos que cada cosa que entra en nuestro entrenamiento, nuestra preparación mental, nuestra recuperación, nuestro sueño, la comida, el equipo, todo parece importar".

Después de los Juegos Olímpicos, las emociones y los altibajos experimentados por los atletas pueden desvanecerse, lo que se conoce como "la tristeza posolímpica". (de la segunda oración)

El atleta Apolo Ohno, que ha sido nombrado el más decorado del invierno de EE. UU., explicó que la tristeza posolímpica puede sentirse similar a cualquiera que haya hecho algo durante mucho tiempo, especialmente cuando tienen que pasar a algo nuevo. (de la cita de Apolo Ohno)

Lea también: