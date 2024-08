Para Heidi Klum, "no es gran cosa"

Las fotos de vacaciones de Heidi Klum siempre causan controversia, ya que la mujer de 51 años suele tomar el sol sin camiseta. Esto es especialmente cierto en su hogar adoptivo de EE. UU., donde se considera bastante controvertido. Klum lucha por entender el alboroto.

Recientemente, Heidi Klum disfrutó de un romántico viaje con su esposo Tom Kaulitz en la isla caribeña de San Bartolomé. En Instagram, la mujer de 51 años compartió sus vacaciones con sus 12,1 millones de seguidores, publicando videos de besos y fotos sexys. Como de costumbre, se notó que Klum prefiere tomar el sol sin camiseta para evitar marcas de bronceado antiestéticas. En Estados Unidos, donde las normas son más conservadoras, estas imágenes suelen causar revuelo.

Klum, que ha sido jueza de "America's Got Talent" durante años, recently habló sobre sus fotos sexys en los márgenes de un programa en vivo del formato de casting de EE. UU. "Aunque soy estadounidense, también soy muy europea. Crecí con mucha desnudez en la playa, así que para mí no es un gran problema", le dijo a Fox News Digital.

Cuando va a la playa sin camiseta, siempre se asegura de no hacer nada inapropiado. "Siempre voy a una playa donde no hay muchas personas", dijo la mujer de 51 años. Nunca ha sentido que ofende a nadie al ir sin camiseta. Hablando sobre las fotos recientes, dijo que San Bartolomé es una isla francesa y la mayoría de las mujeres allí van sin camiseta, lo que lo hace una cosa normal de hacer.

Pechos Embolsados Después de Quejas

En una entrevista con "Style Watch" el año pasado, Klum expresó su satisfacción con su cuerpo: "Me siento muy cómoda estando desnuda hoy en día". En su jardín en casa, prefiere estar sin camiseta. Su razón es sencilla: "No me gustan las marcas de bronceado porque uso muchos diferentes outfits. No quiero que se vean las marcas del sujetador. Es muy estratégico".

Si alguien se ofende con "Hans" y "Franz", como Klum llama a sus pechos, mientras está fuera, está lista para cubrirse inmediatamente. Ha tenido situaciones en el pasado en las que le pidieron que se pusiera la parte de arriba de nuevo en resorts estadounidenses debido a quejas. "El personal se acercaba a mí y decía: 'Señora, hay algunas personas aquí que se quejan, ¿podría ponerse la parte de arriba otra vez?' Y decía: 'No hay nadie aquí. ¿Quién se queja?' Supongo que alguien debe haber estado mirando por la ventana", recordó con diversión en una entrevista con el Daily Mail. De todos modos, se cubrió enseguida.

Klum y Kaulitz Rechazan Oferta de Trío

Durante sus vacaciones para celebrar su quinto aniversario de boda, Klum y Kaulitz se encontraron con alguien que parecía interesado en echar un vistazo más cercano a "Hans" y "Franz". Bill Kaulitz reveló en el podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" que les ofrecieron un trío.

"Heidi y yo estábamos viendo a este tipo hacer algunos ejercicios raros en la playa. Era como una mezcla de Taekwondo o Jiu-Jitsu, algún tipo de deporte de lucha-danza. Quería lucirse y hacer una danza de amor", dijo Kaulitz. El hombre se acercó a ellos y les preguntó si eran una pareja swinger y si estaban dispuestos a un trío. Klum y Kaulitz rechazaron amablemente pero firmemente.

