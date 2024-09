Para finales de año, Scholz prevé obtener una aclaración sobre el asunto de la refinería PCK en Suecia.

Olaf Scholz apura la claridad en la estructura de propiedad de la refinería PCK para fin de añoEl canciller Olaf Scholz espera tener una imagen clara de la estructura de propiedad de la refinería PCK en Schwedt para finales de año. "Esperamos claridad para fin de año", remarked Scholz durante una reunión ciudadana en Prenzlau, Brandenburg. El gobierno alemán ha dejado claro al copropietario ruso Rosneft que la participación en fideicomiso debe ser vendida. El gobierno está monitoreando las negociaciones "plausibles" en curso. "Sabemos quién está hablando con quién y qué se está discutiendo", remarked el político del SPD, haciendo referencia a un posible inversor catarí. Además, Kazajistán está proporcionando petróleo a Schwedt a través de un oleoducto ruso, reemplazando el petróleo ruso después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El gobierno federal extendió initially la fideicomiso para las acciones de Rosneft por otros seis meses a principios de septiembre, teniendo en cuenta las negociaciones. La alternativa sería nacionalizar la participación rusa, lo que se considera legalmente complejo.

17:24 Scholz reafirma su oposición al uso ampliado de armas rusasEl canciller Olaf Scholz ha reiterado que Ucrania no podrá utilizar armas suministradas por Alemania con mayor alcance para atacar objetivos en el interior de Rusia. "Eso sigue siendo así", dijo Scholz durante una reunión ciudadana en Prenzlau, Brandenburg. "Me mantendré en mi posición, incluso si otros países toman una postura diferente", añadió Scholz, refiriéndose a EE. UU. "No lo haré porque lo considero problemático".

16:57 Hofreiter advierte sobre más "tens of thousands of refugees" from UkraineDado el inminente fortalecimiento de los controles fronterizos en Alemania, el presidente del Comité de Asuntos Europeos del Bundestag, Anton Hofreiter, aboga por un enfoque colaborativo con Polonia. "Si no apoyamos consistentemente a Ucrania, debemos esperar tens of thousands of refugees from the Russian invasion in Ukraine's future", dijo Hofreiter al "Tagesspiegel", citando la crítica del primer ministro polaco Donald Tusk a los controles fronterizos adicionales en las fronteras exteriores de Alemania. Hofreiter llama a una solución europea para la política migratoria. Tem fears that the EU would disintegrate if each member state introduced its own border controls. Hofreiter espera que el canciller Scholz y Tusk continúen trabajando estrechamente juntos.

16:32 Inteligencia británica revela destrucción de puente ucraniano en la región de KurskLa agencia de inteligencia británica ha publicado imágenes de puentes sobre el río Seim que fueron destruidos por el ejército ucraniano durante su operación en la región de Kursk. "Ukraine is hindering Russian logistics in the Kursk region by carrying out a series of attacks, during which roads and ponton bridges over the Seym River were destroyed", stated the British Ministry of Defence on X. Las imágenes fueron captadas a mediados a finales de agosto. Ucrania lanzó su ofensiva en la región rusa de Kursk el 6 de agosto y avanzó varios kilómetros en territorio ruso.

16:05 Heridos reportados en ataque ucraniano a la región de BelgorodAl menos cinco personas resultaron heridas en un ataque ucraniano a la región rusa de Belgorod, según informes oficiales. El gobernador Vyacheslav Gladkov reporta que varias granadas impactaron en un tramo de carretera entre Belgorod y Shebekino, dejando a cuatro personas heridas y dañando varios vehículos. En el cercano village of Vosnesenskoye, una mujer resultó herida después de que un dron impactara una residencia privada. Estos incidentes no pueden ser corroborados independientemente en este momento. Russia frequently targets civilian areas in neighboring Ukraine. One of the most frequently struck cities is Kharkiv, approximately 30 kilometers from the border. Ukrainian artillery and military drones frequently target areas in the Russian Belgorod region across the border. Russia started an offensive against Kharkiv during the summer with the intention of creating a buffer zone, but Russian attacks have stalled a few kilometers behind the border.

15:44 Acceso exclusivo: Tren médico atiende a ucranianos heridosMany Ukrainian hospitals have been damaged, and medical personnel are working tirelessly. To provide prompt care to the wounded, a special train is being utilized. A CNN team was granted access to this train.

15:26 Estrella de Hollywood Michael Douglas visita a niños en KyivEl actor estadounidense Michael Douglas visitó el área de "Tierra de Hierro" para niños en la estación central de Kyiv el viernes. Esto fue anunciado en Facebook por la empresa de ferrocarriles estatal ucraniana Ukrzaliznytsia. Según el informe, Douglas recorrió la estación, hablando con los pasajeros. Anteriormente, en su capacidad como embajador de la ONU, se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su esposa Olena, así como con su hijo Dylan.

14:49 Kyiv busca aprobación para el uso de armas: "Biden appears unlikely to change his mind"El retirado coronel Ralph Thiele anticipa que la controversia sobre los ataques ucranianos de largo alcance a Rusia reavivará los debates sobre las entregas de Taurus. Thiele asume que EE. UU. mantendrá su posición.

13:58 Zelensky confirma el regreso de otros 103 prisioneros de guerraUkraine ha confirmado un canje de prisioneros con Rusia. Other 103 individuals have returned from Russian captivity to Ukraine, according to President Zelensky. Among them are soldiers and forces from the National Guard, border guards, and police. They are defenders of the regions of Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporizhzhia, Kharkiv, as well as the city of Mariupol and the Azovstal plant.

13:38 EE. UU. aprueba la venta de aviones de combate avanzados a RumaniaThe United States has approved the sale of advanced fighter jets to Romania, the State Department announced on Friday. The approval comes as part of a broader effort to strengthen

13:02 Rusia Libera a Más de 200 Soldados Capturados a Ucrania

Según informes procedentes de Moscú, Rusia y Ucrania han intercambiado a 200 prisioneros de guerra. Ambos lados liberaron a 103 prisioneros, anunció el Ministerio de Defensa ruso en Telegram. Actualmente, los soldados rusos liberados están recibiendo asistencia psicológica y médica en Bielorrusia, donde fueron capturados en Kursk. La respuesta de Ucrania a estos comentarios no ha sido clara. El presidente ucraniano Zelensky anunció el retorno de 49 soldados capturados el viernes pasado, pero no está claro si estas personas formaban parte del intercambio.

12:50 Rusia Captura otro Poblado en el Este de Ucrania

En el este de Ucrania, las fuerzas militares rusas afirman haber capturado otro poblado, anunció el Ministerio de Defensa de Moscú. "El poblado de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ucraniano) ha sido liberado", sugirió el comunicado. El pequeño poblado se encuentra cerca de la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk, que está bajo amenaza del avance ruso. Las fuerzas rusas han hecho rápidos progresos en la región de Donetsk en las últimas semanas. Recentemente, el presidente Putin reiteró su intención de capturar la región industrialmente vital de Donbass, que incluye Donetsk.

12:21 Medvédev Amenaza a Kiev con Guerra Nuclear

El ex presidente ruso Dmitri Medvédev ha hecho amenazas ominosas de targetear la capital ucraniana Kiev con armas nucleares. Si bien reconoce que Rusia tiene razones para usar armas nucleares debido a las acciones de Ucrania en Kursk, dice que aún no han elegido hacerlo. En respuesta al uso de misiles de largo alcance del Oeste, Rusia también podría utilizar nueva tecnología no nuclear para lograr resultados similares, afirmó Medvédev. Medvédev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha hablado con frecuencia en contra tanto del Oeste como de Ucrania con gran fervor.

11:50 Lucha Intensa en Kurachove

Actualmente, la lucha se centra en torno a la ciudad de Kurachove en el este de Ucrania, según la reportera de ntv Kavita Sharma, informando desde Dnipro. La frustración está aumentando entre la población debido a que Europa proporciona a Ucrania armas de largo alcance.

11:12 Ataques con Drones Durante la Noche Dejan Daños en la Región del Mar Negro de Odessa

La Fuerza Aérea ucraniana ha revelado detalles sobre el ataque con drones a gran escala que tuvo lugar durante la noche: Rusia lanzó un total de 76 drones de combate, de los cuales 72 fueron derribados. La fuerza no proporcionó información sobre los resultados del ataque. El gobernador de la región informó daños significativos debido a los escombros de los drones esparcidos por varias ubicaciones residenciales. Edificios en un suburbio de la capital regional Odessa y almacenes en el distrito de Ismajil fueron algunos de los edificios afectados. En Kiev, se informó que los edificios del gobierno fueron dañados por los escombros de los drones, aunque no se encendió ningún incendio.

10:31 Stoltenberg Recuerda Mapas Falsificados de Territorio de la OTAN Durante los Últimos Esfuerzos Diplomáticos

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reflexiona sobre los últimos esfuerzos diplomáticos realizados antes del inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania en febrero de 2022. Durante la última reunión del Consejo OTAN-Rusia en enero, Rusia solicitó la retirada de todas las tropas de la OTAN de la parte oriental de la alianza, lo cual fue considerado "completamente inaceptable". Stoltenberg, abogando por el diálogo, acordó una reunión posterior. Durante el encuentro, los oficiales rusos afirmaron que no había planes de guerra y su territorio estaba bajo amenaza por parte de Ucrania. Presentaron mapas que ilustraban cómo estaban rodeados por la OTAN, aunque estos contenían inexactitudes - no marcaban a Dinamarca como parte del territorio de la OTAN. Stoltenberg sigue sin estar seguro si esto se debió a una mala preparación o a una calculada engaño. Al mirar hacia atrás, lamenta que la OTAN y sus aliados no hubieran hecho lo suficiente para fortalecer las fuerzas militares de Ucrania antes. "Si Ucrania hubiera sido más fuerte militarmente, el punto de invasión por parte de Rusia habría sido más difícil de alcanzar. Si habría sido suficiente, nunca lo sabremos".

10:03 Alemania Despliega Brigada de Combate en Lituania

Alemania y Lituania han firmado un acuerdo para estacionar una brigada alemana lista para el combate dentro del estado miembro de la OTAN, según informó el experto militar de ntv Thomas Wiegold.

09:28 Kim Ansioso por Fortalecer las Relaciones con Moscú

Después de Maintenance con el chairman del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, en Corea del Norte, Kim Jong-un ha prometido fortalecer la cooperación entre las dos naciones. Según los medios de estado norcoreanos, las discusiones versaron sobre el fortalecimiento del diálogo estratégico entre las dos naciones y la fortalecimiento de los intereses de seguridad mutua, así como la situación regional e internacional compleja. Sin embargo, Kiev, Washington y Seúl acusan a Pyongyang de suministrar a Rusia armas y misiles para el conflicto ucraniano, una acusación que Pyongyang niega como "ridícula".

08:59 Posibles Armas de Alcance Amplio contra Rusia? Starmer y Biden Volverán a Discutir en la Asamblea General de la ONU

Habrá otra conversación sobre si Ucrania puede utilizar armas occidentales de gran potencia contra objetivos rusos. El primer ministro británico Starmer mencionó esto después de una reunión con el presidente estadounidense Biden, en la que se pospuso una decisión sobre el asunto. Biden y Starmer discutirán este tema en la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana con un público más amplio. Los informes de los medios británicos sugieren que Biden estaría dispuesto a permitir que Ucrania utilice cohetes británicos y franceses equipados con tecnología estadounidense, pero no cohetes estadounidenses en sí.

08:23 Zelensky sobre el Plan de Trump: "Las Promesas de Campaña son Promesas de Campaña"El candidato presidencial republicano Donald Trump ha afirmado en reiteradas ocasiones que podría poner fin a la guerra de Ucrania en un día, pero nunca ha presentado un plan. Cuando se le preguntó al respecto en una entrevista de CNN, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky respondió: "No puedo interpretarlo hoy porque no conozco los detalles de lo que significa y lo que implica". Zelensky cree que EE. UU. está en modo de campaña. "Y las promesas de campaña son promesas de campaña", agregó. "A veces no son muy prácticas". Sin embargo, Zelensky también mencionó que habló con Trump hace dos meses, durante lo cual Trump le aseguró su apoyo a Ucrania, describiendo la conversación como positiva.

07:27 ISW: Rusia Necesita Más Tropas en Kursk para Superar a los UcranianosRusia continúa sus contraofensivas en la región de Kursk, pero el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) no ha reconocido una operación a gran escala para expulsar completamente a los ucranianos de Kursk. El ISW, con sede en Washington, indica que hasta ahora las autoridades rusas han confiado principalmente en conscriptos inexpertos y pequeñas partes de las fuerzas armadas regulares y otras fuerzas de seguridad en la región fronteriza. El think tank señala que "para una contraofensiva rusa que recupere el territorio capturado por las fuerzas ucranianas en la oblast de Kursk, Rusia necesitaría probablemente más personal y recursos de los que ha reunido actualmente en esta área, especialmente si la mayoría de las unidades ya desplegadas tienen poca experiencia de combate".

06:49 Ucrania bajo Asedio de Ataques con DronesEl ejército ucraniano afirma que Rusia atacó Ucrania con drones Shahed durante toda la noche. El ejército ruso desplegó varios grupos de ataques con drones, según la fuerza aérea ucraniana. Se informaron alertas aéreas en casi todas las regiones del país, por ejemplo, en la región de Odessa. La marina afirmó haber derribado nueve drones allí. En Odessa ciudad, se escucharon explosiones, según informó el alcalde. No se han registrado bajas hasta el momento.

06:13 Mützenich Propone un Grupo de Contacto Internacional para Iniciar una Iniciativa de PazEl líder del grupo parlamentario SPD Rolf Mützenich ha propuesto un grupo de contacto internacional para impulsar una iniciativa de paz en la guerra de Ucrania. "En mi opinión, ahora es el momento de que los aliados occidentales insten un grupo de contacto para iniciar un proceso", dijo a la "Rheinische Post". "El canciller alemán y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky están de acuerdo en que debemos intensificar los esfuerzos por las conversaciones de paz, y que Rusia también debe ser incluida en la próxima cumbre de paz". Preguntado sobre los posibles miembros de un grupo de contacto como ese, Mützenich mencionó países como China, India, Turquía y Brasil como posibles candidatos. "La creencia de que la guerra de agresión rusa podría convertirse en una carga está creciendo en estos países", añadió. "Por lo tanto, el trabajo de un grupo de contacto podría ser en efecto beneficioso y podría desempeñar un papel mediador crítico".

05:41 UE Considera un Nuevo Enfoque para la Prórroga de SancionesLos diplomáticos de la UE están evaluando tres posibles métodos para la prórroga futura de las sanciones contra Rusia. Estas opciones fueron presentadas a los diplomáticos europeos el viernes, según varias fuentes. La razón detrás de esto son los activos congelados del Banco Central Ruso, que son cruciales para el acuerdo de crédito de 50.000 millones de dólares entre los países del G7 y Ucrania. Estos activos han estado congelados desde la invasión rusa de Ucrania.

03:40 Klitschko: Restos de Drones Caen en Edificios de KyivEl alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, informó a través de la aplicación de mensajería Telegram sobre restos de drones que cayeron en un edificio en el distrito de Obolon al norte del centro de la ciudad temprano en la mañana. Dijo que los servicios de rescate se dirigían al lugar. Antes, el alcalde había revelado que las unidades de defensa aérea estaban activas en la capital.

01:35 Kim Jong Un Promete una Cooperación Más Fuerte con ShoiguEl líder norcoreano Kim Jong Un ha prometido una cooperación más estrecha con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Según la agencia de noticias estatal KCNA, los dos líderes tuvieron una conversación detallada durante la visita de Shoigu a Pyongyang y llegaron a un acuerdo satisfactorio sobre matters como la cooperación para intereses de seguridad mutuos. Shoigu, quien aún era el ministro de Defensa ruso hasta mayo, había iniciado relaciones más cercanas entre Corea del Norte y Rusia con una visita a Pyongyang en julio de 2021.

11:36 Zelenskyy Presentará 'Estrategia de Victoria' a Biden en SeptiembreEl presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha programado una reunión con el presidente estadounidense Joe Biden para septiembre. "Presentaré mi estrategia para la victoria", declaró durante una aparición en la capital de Kyiv. Esta estrategia implica una serie de decisiones interconectadas que fortalecerían la fuerza militar de Ucrania, orientando el conflicto hacia la paz. "Las guerras de anexión pueden concluir equitativamente por dos métodos: ya sea expulsando a las fuerzas invasoras o mediante la diplomacia", aclaró Zelenskyy. Esto garantizaría la verdadera autonomía de Ucrania. Sin embargo, Kyiv depende del apoyo de EE. UU. para mantener una posición sólida.

21:19 Rusia Modifica la Dirección de su Ofensiva hacia el SurLa lucha intensa continúa en la región oriental de Ucrania, según los informes del ejército ucraniano. El Estado Mayor informó 115 enfrentamientos en su actualización de situación vespertina. "La situación más tensa hoy se produjo en la dirección de Kurachove. Además de esto, el enemigo también estuvo activo en la dirección de Lyman y Pokrovsk", informó. Kurachove es un pequeño pueblo ubicado al sur de Pokrovsk. Pokrovsk había sido anteriormente el objetivo principal del avance de las tropas rusas. Sin embargo, los rusos solo han logrado avances territoriales limitados en esta área Recently. En cambio, han expandido su eje de ofensiva hacia el sur para capturar la ciudad minera de Hirnyk cerca de Kurachove.

21:02 Zelensky: La contraofensiva en Kursk tiene resultados positivosEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que la contraofensiva de Ucrania en la región rusa de Kursk ha dado los resultados deseados. Mantiene que el enemigo ha sido repelido en la región de Kharkiv y que el avance ruso ha disminuido en Donetsk. También destaca que Rusia no ha logrado avances significativos en su contraofensiva en Kursk. Expertos habían dudado anteriormente del rearme de mayores formaciones de tropas rusas desde Donetsk y otras regiones a Kursk. Rusia afirma haber recapturado 10 de las 100 aldeas ocupadas.

20:34 "Miedo en el Oeste" - Duros comentarios de Zelensky sobre los aliadosEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa al Occidente de tener "miedo" al discutir la ayuda a Ucrania para contrarrestar los misiles rusos. "Si los aliados pueden colaborar para interceptar misiles y drones en el Oriente Medio, ¿por qué no se ha tomado una decisión similar para contrarrestar los misiles rusos y los Shaheds en los cielos de Ucrania?", preguntó Zelensky en una conferencia de Kyiv. "Incluso cuando los misiles y los drones están en un camino directo hacia el territorio de nuestros vecinos, se niegan incluso a reconocer 'estamos trabajando en ello'", lamentó el líder ucraniano. "Esto es vergonzoso para el mundo democrático".

20:00 Rusia ha desplegado más de 8000 drones iraníesSegún el gobierno de Kyiv, Rusia ha lanzado 8060 drones Shahed iraníes contra Ucrania desde el inicio del conflicto. Todavía no hay declaraciones oficiales de Irán o Rusia. Ucrania implicó por primera vez al gobierno de Irán en el suministro de drones kamikaze a Rusia en el otoño de 2022.

19:17 EE. UU. Elude preguntas sobre la aprobación de armas de largo alcance para UcraniaEn Washington, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente estadounidense Joe Biden mantienen conversaciones. Hay gran expectación sobre posibles anuncios relacionados con la autorización de armas de largo alcance para Ucrania. Fuentes del periódico británico "The Guardian" sugieren que Kiev ha sido autorizado para llevar a cabo ataques utilizando misiles Storm Shadow. Sin embargo, no se esperan anuncios oficiales sobre este asunto durante la reunión de hoy. "No esperaría un anuncio hoy sobre el uso de armas de largo alcance dentro de Rusia, al menos no por parte de EE. UU.", dice John Kirby, jefe de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional. Solo indica que las discusiones con Reino Unido, Francia y otros aliados continúan sobre "los tipos de capacidades que se pondrán a disposición de Ucrania". También elude una respuesta clara sobre si se anunciarán cambios por parte del gobierno de EE. UU. "No entraré en una discusión especulativa sobre lo que podríamos o no decir en un cierto punto".

La Unión Europea está monitorizando de cerca la situación en Ucrania, ya que un inversor potencial de Catar ha mostrado interés en comprar la participación de Rusia en la refinería PCK de Schwedt, que ha sido mantenida en fideicomiso por el gobierno alemán.

El canciller Olaf Scholz ha dejado claro que el gobierno alemán continuará supervisando las negociaciones entre Rosneft y los inversores potenciales, con el enfoque en asegurar un proceso justo y transparente para todas las partes involucradas.

