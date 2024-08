Para algunos judíos americanos, el camino a la ciudadanía alemana abre opciones que sus antepasados nunca tuvieron.

Tiene antepasados que fueron asesinados en el Holocausto, y sus abuelos judíos fueron obligados a huir de sus hogares allí en la década de 1920 a medida que la influencia nazi comenzaba a crecer.

“Siempre hubo esta sensación no solo de que los nazis habían matado a la familia, sino de que todo el país lo había hecho”, dijo Mayerowitz, de 46 años, whose parents refused to tener productos hechos en Alemania en el hogar familiar o conducir un coche alemán.

Pero cuando el antiguo reportero político convertido en consultor de viajes estaba en el consulado alemán en Nueva York en mayo de 2024 durante lo que él llamó una "muy emotiva" ceremonia de naturalización para convertirse en ciudadano alemán, dijo que se sorprendió por sus sentimientos.

"Empecé este proceso por razones muy prácticas y no esperaba que sucediera el vínculo emocional con la 'patria madre', pero ahora hay un poco más de conexión", dijo Mayerowitz, quien comenzó el proceso de aplicación en 2019 junto con su madre y su hija de 9 años. Ahora son todos ciudadanos alemanes naturalizados.

Inscrito en la Constitución alemana desde 1949, el artículo 116 (2) de la Ley Fundamental para la República Federal de Alemania concede a los antiguos ciudadanos alemanes que fueron perseguidos y sus descendientes la restauración de la ciudadanía alemana.

Establece lo siguiente:

Los antiguos ciudadanos alemanes que, entre el 30 de enero de 1933 y el 8 de mayo de 1945, les fue retirada su ciudadanía por razones políticas, raciales o religiosas y sus descendientes tendrán su ciudadanía restaurada si lo solicitan.

Para las personas que pueden demostrar sus vínculos ancestrales y reunir los documentos necesarios, la ciudadanía alemana -y con ella, la ciudadanía de la Unión Europea- está al alcance.

Una pila de papeles

El proceso de aplicación para restaurar la ciudadanía alemana de la familia de Mayerowitz no fue fácil, dijo Mayerowitz, quien no contrató a un abogado en ningún momento.

"Fue un proceso extremadamente difícil y a veces frustrante. Pero una vez que cruzamos el umbral de ser aceptados y que teníamos los documentos correctos, entonces se convirtió en una burocracia eficiente", dijo.

La madre de Mayerowitz, Susan, lideró en gran medida (y a regañadientes) la búsqueda de todos los documentos -licencias de matrimonio, papeles de naturalización y más- que se remontaban al certificado de nacimiento de su abuelo en 1869.

"Estaba muy reacia a hacerlo; nunca lo habría hecho si no fuera por Scott", dijo.

Los cuatro abuelos de Susan y varios otros miembros de la familia fueron asesinados en el campo de concentración de Auschwitz en Polonia.

"Mis padres deben estar revolviéndose en sus tumbas. Mi madre juró que nunca volvería a poner un pie en Alemania", dijo.

Scott, quien visitó Auschwitz con sus padres durante un viaje por Europa Oriental hace varias décadas, dijo que le explicó que su deseo de obtener la ciudadanía alemana era por las opciones que vienen con la ciudadanía de la Unión Europea.

"Le dije que no es tanto por mí como por tu nieta", dijo.

"Se lo expliqué que podría abrir oportunidades educativas para mi hija, facilitarle vivir y trabajar en cualquier lugar de la UE en el futuro. Y finalmente, dije que si por alguna razón ella tuviera que huir de EE. UU. por persecución, esto abría muchas más puertas".

'Una cuestión de principio'

Mientras que la familia Mayerowitz manejó el proceso de aplicación por su cuenta, muchas personas que buscan la ciudadanía recurren a abogados para ayuda.

Marius Tollenaere, socio de la firma de derecho de inmigración Fragomen en Frankfurt, Alemania, dice que su firma ha trabajado principalmente con residentes de Estados Unidos, Israel, el Reino Unido y Sudáfrica para restaurar su ciudadanía alemana, así como con otros clientes de todo el mundo.

"Para muchos clientes, es una cuestión de principio que quieren utilizar este derecho constitucional para deshacer el grave injusticia de haberles sido retirada su ciudadanía alemana", dijo Tollenaere a CNN por correo electrónico. "También vemos a clientes mayores que quieren decir 'soy ciudadano alemán de nuevo durante mi vida'".

"Hemos visto un aumento significativo en las aplicaciones del Reino Unido ya que muchos clientes sienten que están cortados de Europa después del Brexit y quieren mantener esos lazos con la Unión Europea", dijo.

No hay límite generacional para quienes pueden solicitar la restauración de la ciudadanía alemana a través del artículo 116 (2), dijo Tollenaere, llamándolo "un derecho eterno de los descendientes de los ciudadanos alemanes que enfrentaron persecución entre 1933 y 1945".

Y mientras que el proceso de aplicación de restauración es gratuito y no incluye un juicio, encontrar documentos antiguos para probar los vínculos familiares puede ser un gran obstáculo, dijo. Y es donde contratar una firma puede ayudar.

"Sin embargo, las autoridades alemanas de ciudadanía son conscientes de que debido a la naturaleza misma de la persecución que llevó al derecho a la restauración en primer lugar, no todos los documentos pueden estar disponibles todavía", dijo.

Las aplicaciones también deben completarse en alemán, según las instrucciones del gobierno. Las instrucciones, los formularios y una lista de documentos de apoyo están disponibles en línea.

'Me dio una sensación de empoderamiento'

Ann Barnett, de 30 años, de Arlington, Virginia, dijo que tuvo suerte al aplicar para restaurar su ciudadanía alemana a través de un abuelo ya que un miembro de la familia había allanado el camino antes que ella al procurar todos los documentos antiguos.

Fue su tío quien primero se acercó a ella con la idea de aplicar juntos como un grupo familiar que incluía a su madre, dos tíos adicionales y cinco primos.

"Ciertamente tuve sentimientos encontrados como persona judía dada la historia en Alemania y mi ansiedad sobre cómo podría cambiar mi identidad/percepción de mí misma", dijo.

"Sin embargo, a medida que le daba más vueltas y проходил el proceso, me dio una sensación de empoderamiento -se me abrió una puerta para recuperar el estado de un país donde algunos de mis antepasados habían tenido su ciudadanía alemana arrebatada, y que había destruido innumerables vidas".

"Finalmente, ella aceptó mi decisión (por desgracia, debido al creciente antisemitismo en EE. UU.)," dijo ella.

Barnett dijo que siente que Alemania ha trabajado duro "para establecer medios de expiación por sus errores y crímenes contra la humanidad" - una perspectiva que le ha dado esperanza, incluso cuando la idea de viajar pronto a Europa con su nuevo pasaporte alemán le produce mariposas nerviosas en el estómago.

"À medida que he avanzado en este proceso, he reflexionado seriamente sobre mi propia identidad como persona estadounidense-alemana-judía," dijo Barnett. "La lección aprendida ha sido aprender a aceptar la propiedad de una parte de mi identidad que fue borrada casi 90 años atrás."

No todo el mundo tiene reparos

Stewart Koesten de la firma de planificación financiera de South Florida Aspyre Wealth Partners dijo que aplicó para la ciudadanía alemana para su familia como descendientes de su madre, quien llegó a Estados Unidos en 1934. Dijo que "no sintió ningún conflicto al hacerlo".

"Buscar la ciudadanía dual y un plan de escape es una buena planificación. No es un problema de lealtad, pero podría ser un problema de supervivencia", dijo Koesten, refiriéndose a la inmigración anti, el antisemitismo, los incidentes con armas en las escuelas, la violencia en las calles, los problemas políticos y los impuestos sobre la renta entre las razones por las que una familia podría querer un "plan de emergencia".

"Reunimos a nuestra familia para discutir nuestros planes y cómo planeamos ayudarlos si fuera necesario. No fue una conversación fácil", dijo. "También ayudé a educar a mis primos aquí y en el extranjero sobre la lógica de un plan de escape. Hasta la fecha, muchos de mis familiares han seguido mi consejo y han asegurado la ciudadanía en un segundo país".

Erin Levi, de 41 años, escritora de viajes en Connecticut, dijo que siempre ha querido vivir en Europa y ha envidiado a amigos que tenían la opción de quedarse más tiempo de lo que permite una visa.

Descubrió por primera vez la posibilidad de obtener la ciudadanía alemana durante un viaje que hizo al país en 2010 con el programa de visitantes Germany Close Up. La organización invita a estudiantes judíos norteamericanos entre 18 y 39 años a "conocer la Alemania moderna" durante programas financiados en parte por el Programa Transatlántico del Gobierno Alemán.

"Alguien en Berlín mencionó que si eres descendiente de un judío alemán que perdió su ciudadanía, puedes aplicar para que te la devuelvan", recordó Levi. "Había estado celosa de amigos que obtenían la ciudadanía italiana e irlandesa a través de sus parientes y no podía creer que nunca lo había sabido. Pensé, 'Oh, definitivamente voy a investigar esto'".

Mientras que ambos padres de Levi nacieron en Estados Unidos, su padre es el único hijo de sobrevivientes del Holocausto y su madre tiene raíces judías ucranianas. Inicialmente pospuso su búsqueda después de encontrar dificultades para encontrar documentos antiguos, pero finalmente encontró la tarjeta de identificación de alienígena de su abuelo. Estaba estampada en 1942 y tenía Alemania como su país de ciudadanía.

Levi dijo que le tomó al menos un año después de eso para reunir toda la documentación adicional necesaria.

"Presenté la solicitud en nombre de mi hermana y mío. Y ahora mi papá dice, 'Es bueno que tengas una salida, por si acaso'", dijo.

Mirando hacia el futuro

Levi dijo que cree que su abuelo -que murió en 2007 a la edad de 96 años pero con quien viajó a Alemania en la década de 1990 en un viaje familiar al pueblo donde creció- estaría orgulloso y feliz por ella.

Y dijo que mientras no ha recibido ninguna presión de sus amigos judíos estadounidenses por convertirse en ciudadana alemana, Levi dijo que algunos miembros de su familia alemana que no son judíos se preguntaron por qué querría un pasaporte alemán ya que ya tiene uno estadounidense.

Para ella, sin embargo, es una decisión fácil. Dijo que se siente un poco más segura en Alemania que en otros países con antisemitismo en aumento.

"Creo que Alemania ha llegado a ser un aliado y defensor tan fuerte de Israel. Es increíble ver la responsabilidad que han asumido por las atrocidades que cometieron. No hay muchos otros países que hayan hecho eso", dijo.

Scott Mayerowitz está de acuerdo.

"Siento que Alemania, más que cualquier otro país, ha aceptado lo que fue el pasado y se ha asegurado de educar a la próxima generación para que no repitamos la historia", dijo. "Es honestamente mucho más de lo que estamos haciendo en algunas partes de EE. UU. en este momento".

Cuando fue al consulado alemán en Nueva York para aplicar para su pasaporte alemán, que debería llegar cualquier día ahora, Mayerowitz dijo que sintió un sentido de orgullo.

"Entré al consulado y pensé, 'Esto es ahora también mi país'", dijo.

