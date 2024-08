Para algunos, el desafío Python de Florida es sólo una pelea de serpientes, pero para los veteranos militares, es una oportunidad para sanar.

Cada agosto, el Desafío de la Python de Florida invita a participantes ordinarios de todo el país a capturar y eutanasiar humanamente a los reptiles que se han multiplicado rápidamente y que fueron introducidos en EE. UU. a través del comercio de mascotas, ya que ponen en peligro los Everglades al alimentarse de la fauna nativa como los aligátores americanos, conejos de los pantanos y ciervos de cola blanca.**

Los primeros pythons birmanos fueron avistados en el estado del sol en 1979, según la Fundación de Vida Silvestre de Florida, y han sido una amenaza para el medio ambiente desde entonces.

Solo se necesita un cargo de $25 y la finalización de un curso de capacitación en línea para registrarse para el desafío, que se centra en cómo identificar a los pythons y qué métodos de eliminación son aceptables.

Luego, es temporada abierta.

Este año, el desafío comienza el viernes a medianoche y finalizará el 18 de agosto a las 5 p. m. Hasta el fin de semana, había 729 competidores registrados, según informó a CNN la portavoz del desafío, Lisa Thompson.

El concurso tiene tres categorías: profesional, principiante y militar. El competidor que capture más pythons en la competencia general ganará $10,000.

Los detalles sobre la competencia de 2024 fueron anunciados por las autoridades de Florida en mayo, citando el "compromiso inquebrantable de Florida con la restauración de los Everglades".

Desde el lanzamiento del concurso en 2013 por la Comisión de Conservación de la Vida Silvestre de Florida, Thompson dijo que los concursantes han eliminado 917 pythons.

Los participantes pueden ser descalificados por matar a un python de manera inhumana o por eliminar una serpiente nativa, según el sitio web oficial. La forma humana incluye el "pithing", un método para destruir el cerebro de la serpiente para que el animal no sufra, en contraste con alternativas como dispararle con un arma de fuego.

Aunque muchos participantes disfrutan de pasar tiempo con depredadores apex, para algunos puede ser algo más profundo que solo la emoción.

Estrellas, rayas y... serpientes?

Nadie se prepara para el concurso como el grupo detrás de Los monos del pantano, una organización sin fines de lucro fundada por el floridano Tom Rahill y apoyada por agencias estatales. La organización fomenta la "pythonización" o la acción de eliminar pythons, entre otras iniciativas de la naturaleza para ayudar a los veteranos a reconectarse con el mundo que los rodea.

Rahill y otro miembro de los monos del pantano, el retirado Sgt. Mayor Thomas Aycock, son "contratistas de python" durante todo el año, también con la Comisión de Conservación de la Vida Silvestre de Florida, y actualmente defienden a los titulares en sus categorías respectivas para el desafío: python más largo en la categoría profesional para Rahill y subcampeón por la mayor cantidad de pythons capturados en la categoría militar para Aycock.

La organización sin fines de lucro utiliza el desafío para ayudar a promover su misión y reclutar veteranos para ser contratados para eliminar pythons durante todo el año. Luchar contra las serpientes de hasta 19 pies también es una forma de "terapia" para los veteranos que experimentan el trastorno de estrés postraumático, lesiones cerebrales traumáticas, discapacidades o dificultades para adaptarse a la vida civil.

“(Muchos veteranos) sienten que no pueden contribuir a la sociedad (cuando regresan a casa),” dijo Aycock a CNN. “Y eso lamentablemente es lo que lleva a muchos de ellos por el camino al suicidio, y para nosotros poder sacarlos, hacerlos pensar bien, hacer que fluyan los endorfinas, hacer que el cerebro vuelva a trabajar... hacer que salgan a destruir el pantano y ensuciarse un poco... eso los devuelve.”

Aunque Rahill no es veterano, es un amante de la vida silvestre de toda la vida y comenzó a pensar en formas en que podría beneficiar a aquellos que habían pasado por múltiples despliegues mientras escuchaba las experiencias de sus familiares durante sus despliegues en Iraq, conoció a otros veteranos y lidió con la dolorosa ausencia de su esposa mientras enseñaba en Arkansas.

“Creo que el Señor me puso en la cabeza que, 'Mira, no estás pensando en tu esposa y tu dolor por extrañarla a las 2, 3 o 4 de la mañana mientras tienes una serpiente de 10 pies enrollada en tu brazo'”, dijo Rahill.

Fundó los monos del pantano en 2015.

Aycock dice que la acción de "pythonizar" es una "buena manera de aliviar el estrés diario" al mismo tiempo que le da una misión paramilitar para lograr después del servicio.

Rahill está de acuerdo.

“(Los veteranos) pueden utilizar sus habilidades militares para capturar a los pythons y, además, les ayuda a recuperar su sentido de sí mismos; un sentido de orgullo”, dijo Rahill, llamando al programa un "ganar-ganar".

Aycock anima a los reclutas a "envolver sus manos alrededor de una serpiente y olvidarse de sus preocupaciones y cuidados", agregando que muchos de ellos parecen estar "retirados" hasta que logran atrapar la serpiente premio en sus brazos. Una vez que eso happens, Aycock dice que ve muchas "sonrisas de oreja a oreja".

Los miembros de los monos del pantano vienen de todo el país y Rahill señala que las veteranas mujeres también son bienvenidas.

Un estilo de vida completo

Además de luchar contra las serpientes, muchos entusiastas de las serpientes tienen el "trabajo secundario" de curtir la piel de python en pieles que pueden convertirse en cinturones, zapatos, billeteras y más. Es algo que Rahill planea hacer más en su granero en Lutz, Florida.

Aycock "no tuvo tiempo de ocuparse de los (cuerpos de las serpientes)" cuando estaba en servicio activo, pero ahora puede venderlos a un precio fijo por pie.

Soy de la vieja filosofía – no mato nada si no me lo voy a comer, dijo Aycock. "Obviamente, no me como las pitones (por eso) tuve que cambiar un poco mi filosofía para esta especie invasora, pero cualquier cosa que podamos hacer con esa piel y crear cosas y concientizar al público sobre este problema que hay aquí abajo."

Agregó: "Estaría más que feliz si todas las pitones desaparecieran mañana. Y no tuviéramos que hacer esto de nuevo y pudiéramos concentrarnos en iguanas o lo que sea la próxima invasión... Pero alguien tiene que hacerlo, y nos gusta hacerlo."

En cuanto al desafío anual, los dos hombres tendrán que prepararse mental y físicamente. La preparación implica días pasando por alto el agua y enfocándose en la hidratación con anticipación para soportar el clima caluroso de Florida y estar equipados con la ropa adecuada, equipo, guantes y botas de serpientes. El dúo dice que el mejor momento para eliminar pitones es en la mitad de la noche cuando las pitones están más activas.

Rahill estará allí durante toda la competencia, dijo, destacando la importancia de promover a los Swamp Apes. Pero, por supuesto, también será un competidor y aún espera atrapar muchas serpientes.

"Es como tu cumpleaños cada vez que ves una serpiente... Es como tu cumpleaños y Janucá y Navidad y Año Nuevo y Cuatro de Julio", le dijo Rahill a CNN, llamando a las pitones "animales bellos una vez que te sobrepasas del miedo a la serpiente".

Los contratistas de pitones como Rahill y Aycock recogen a estos animales de sangre fría durante todo el año, pero el desafío ofrece una oportunidad para que su comunidad se reúna y comparta historias y consejos del oficio, mientras aún se pone primero el ecosistema.

Rahill espera atrapar a una serpiente en particular con una cabeza del "tamaño de un balón de fútbol" que lo eludió hace casi ocho años mientras corría lejos en el carrizo con Rahill en su espalda, costándole un par de gafas Oakley.

"Hay una serpiente en algún lugar en un dique o en una isla árbol usando mis Oakleys y quiero recuperarlas", dijo Rahill. "Así que, esa es la meta."

