Papá Noel te necesita para dormir a tus hijos en Nochebuena. He aquí cómo

Excepto yo, a los 7 años. Me desperté tan emocionada justo cuando el reloj marcaba la medianoche que mi madre acabó dándome mi primer regalo de Navidad: el último disco de Shaun Cassidy. Todavía puedo sentir la emoción antes de volver a dormirme.

Ahora que tengo un hijo, siento más simpatía por mis compañeros padres que montan y envuelven regalos hasta altas horas de la madrugada del día de Navidad. No necesitamos que nuestros hijos se queden despiertos hasta tarde o se despierten en medio de todo el proceso de envoltorio. Como mínimo, nos retrasan una hora o más. En el peor de los casos, ven a Papá Noel trabajando.

¿Qué podemos hacer? He preguntado al experto en sueño Dr. Raj Dasgupta, profesor asociado de medicina clínica en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, que prometo que no es Grinch. Padre de tres hijos de 4, 8 y 10 años, puede que este año aplique sus recomendaciones en casa.

Sus respuestas están ligeramente editadas para mayor claridad y porque admiro su gusto por la música navideña, su autocontrol en torno a las bandejas de galletas y sus consejos a familiares y amigos. (Las cursivas de abajo son mis respuestas).

Ten un plan para Nochebuena. Salga al aire libre (si es posible) por la mañana para hacer ejercicio y cansar a sus hijos. La luz del sol por la mañana también ayuda a restablecer el ritmo circadiano, lo que a su vez facilita el sueño nocturno. Relaja las cosas al final de la tarde. Establece horarios para acostarse y levantarse que todos estén de acuerdo en seguir. Si se va de vacaciones o cambia la forma de dormir para recibir visitas, es importante que todos se pongan de acuerdo sobre quién va a dormir dónde y en qué cama antes de acostarse.

Evite las bombas de azúcar navideñas. Deja los dulces en Nochebuena a menos que quieras que tu hijo de 6 años corra por la cocina cantando en una octava más alta que la de "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey. (OMG.) Curiosamente, las pruebas revisadas por expertos afirman que el azúcar no significa necesariamente que tus hijos vayan a ser hiperactivos, pero no puedes descartar que el azúcar pueda tener un ligero efecto sobre el comportamiento.

A los niños que no duermen se les antojan más los alimentos azucarados, y en los estudios se ha demostrado que una mala calidad del sueño está significativamente relacionada con un mayor consumo de azúcares añadidos. Sin embargo, siempre es mejor reducir la ingesta de azúcar a lo largo del día, y especialmente cerca de la hora de acostarse. Es especialmente importante no comer en las dos horas previas al sueño, ya que esto puede mantenernos despiertos. (¡Pero las bandejas de galletas!) Si tienes amigos y familiares de visita, asegúrate de que sepan que no deben ofrecerte demasiadas golosinas azucaradas cerca de la hora de acostarse. (Enséñales este cuento a los abuelos).

Ofrece el regalo de Nochebuena. Deja que tus hijos reciban un regalo cada uno en Nochebuena, e intenta incluir una carta de Papá Noel animándoles a irse a dormir para que pueda entregarles el resto de sus regalos. (OK. Dr. Raj - ¡esto es brillante!)

Adviérteles sobre Papá Noel sólo como último recurso. Si todo lo demás falla y no se duermen, recuérdales que Papá Noel no vendrá mientras estén despiertos. (Bueno, vale, eso es un poco Grinch.) Eso debería conseguir que se durmieran si nada más lo consigue.

Una vez dormidos, es hora de trabajar con Papá Noel para envolver los regalos y que pueda marcharse.

Saltó a su trineo, a su equipo dio un silbido,

Y todos volaron como el plumón de un cardo.

Pero le oí exclamar, antes de que se perdiera de vista...

"¡Feliz Navidad a todos, y buenas noches a todos!"

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com