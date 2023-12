Pañuelos en la cabeza, PDA y alcohol: Lo que hay que saber para visitar Arabia Saudí

Arabia Saudí se ha fijado un ambicioso objetivo: 150 millones de visitas turísticas para 2030. Los visados electrónicos de viaje, el creciente número de conexiones aéreas internacionales y un nuevo programa de escalas de 96 horas han facilitado logísticamente la visita.

Sin embargo, para quienes visitan el país por primera vez, sobre todo si no están familiarizados con Oriente Próximo o con los países de mayoría musulmana, es fundamental investigar un poco antes de partir.

Lo primero y más básico que hay que saber sobre Arabia Saudí es que no está cerrada al mundo. Aunque el país solo ofrece visados turísticos desde 2019, las cosas han avanzado bastante rápido desde entonces.

Al igual que las principales ciudades de Europa o América del Norte, Jeddah y Riad tienen cafés hipster, lugares artísticos y culturales geniales, y grandes equipos deportivos repletos de jugadores internacionales.

Las señales de tráfico, menús, mapas y demás suelen estar en árabe y en inglés. También se aceptan tarjetas de crédito occidentales.

¿Cómo llegar?

Los principales centros aéreos de Arabia Saudí son sus dos mayores ciudades: la capital, Riad, y la ciudad portuaria, Yeda. Existen conexiones regulares a través de Doha, Dubai, Londres y otras ciudades importantes.

Una vez dentro del país, hay varias opciones. Los vuelos internos son los más fáciles para los destinos turísticos populares, como la ciudad oasis de AlUla, adonde acuden los viajeros para acceder al yacimiento arqueológico de Hegra.

Arabia Saudí también ha invertido mucho en infraestructuras, que incluyen el tren de alta velocidad. Ahora mismo, el sistema sólo presta servicio a Yeda y sus alrededores, es decir, las ciudades santas musulmanas de La Meca y Medina, pero hay planes para ampliarlo.

Los visitantes extranjeros pueden alquilar coches en Arabia Saudí, y tanto hombres como mujeres pueden conducir, siempre que tengan en regla sus carnés de conducir internacionales y otros documentos.

Uber está disponible en las grandes ciudades, al igual que aplicaciones de Oriente Medio para compartir coche como Careem y Kaiian, ambas con opciones en inglés. Para llamar por la calle, hay paradas de taxi en zonas concurridas como centros comerciales y estadios deportivos. Su hotel también puede organizar taxis para usted.

¿Qué hay que llevar en la maleta?

La búlgara Elena Nikolova, convertida al islam y residente en Yeda, es un puente perfecto entre la población local y los forasteros. En su sitio web, Muslim Travel Girl, ayuda a sus seguidores a saber qué esperar cuando visitan el país.

Nikolova añade que, aunque muchas mujeres llevan abayas, prendas holgadas que cubren el cuerpo, o niqabs, que también cubren el rostro, no son obligatorios para los extranjeros. "En grandes ciudades como Yeda y Riad no es necesario llevar pañuelo ni abaya. Llevar ropa que cubra el cuerpo está bien".

Sin embargo, señala que la ubicación es importante, ya que los pueblos más pequeños de las zonas más rurales pueden no tener el mismo ambiente que las grandes ciudades. "Es mejor llevar un maxi vestido, por ejemplo, o una abaya abierta y un pañuelo", añade. Según Nikolova, estas directrices no son leyes: sólo se trata de "encajar".

Kareem George, director general de Culture Traveler, especialista en viajes y organizador de viajes, también respondió a las preguntas de sus clientes sobre la vestimenta antes de un viaje a Arabia Saudí.

"Me sorprendió la variedad de vestimentas que observé", dice. "Las mujeres y los hombres saudíes vestían tanto trajes tradicionales como atuendos más modernos. Ambos sexos vestían con modestia, pero había mucha variedad de colores, estilos y texturas."

Dicho esto, no es raro ver a algunos hombres con pantalones cortos (por supuesto, hasta la rodilla, como los cargos, no pantalones cortos) y polos, ya que las normas de vestimenta masculina son más relajadas.

"No se esperaba que un extranjero llevara un thobe", añade George, refiriéndose a la vestimenta tradicional que llevan muchos hombres en Oriente Próximo. "Mi vestimenta occidental era aceptada y no se consideraba grosera en modo alguno".

A la hora de vestir, el clima y el terreno son consideraciones importantes. Si piensa hacer senderismo o visitar las atracciones del desierto de AlUla, por ejemplo, le conviene seguir los consejos de los lugareños: ropa holgada, tejidos ligeros como el lino y el algodón natural, y botas de montaña. No es raro ver a una mujer saudí calzando zapatillas con su abaya.

Y aunque está bien que los no musulmanes visiten las mezquitas -algo bastante habitual, ya que muchas son atracciones turísticas por derecho propio-, es imprescindible vestir adecuadamente. Las mujeres deben cubrirse el pelo para ser respetuosas.

Si tiene previsto visitar mezquitas, lleve calcetines: le pedirán que se descalce para entrar.

Muestras públicas de afecto

El turismo crece en Arabia Saudí y con él las libertades culturales, pero es importante recordar que deben evitarse ciertas muestras públicas de afecto.

Sea cual sea el sexo o el estatus de las personas que mantienen una relación, cruzar los labios en público puede provocar miradas de sorpresa.

"En general, se espera modestia en el comportamiento y respeto por el espacio personal de los demás en público", dice George.

Nikolova añade: Puedes cogerte de la mano, pero los besos, sobre todo los prolongados, suelen estar mal vistos, sobre todo porque incomodan". "En muchos países musulmanes, las caricias están reservadas a las parejas en privado".

Algunas regulaciones en torno a las parejas no casadas se han flexibilizado en los últimos años.

En 2019, las autoridades saudíes anunciaron que se permitiría a las parejas extranjeras no cas adas compartir habitaciones de hotel.

El sitio web de la autoridad nacional de viajes del país indica que los turistas LGBTQ son bienvenidos en Arabia Saudí. Dice: "Todos son bienvenidos a visitar Arabia Saudí, y les pedimos que sigan y respeten nuestra cultura y tradiciones y leyes, como lo harías al visitar cualquier otro país del mundo."

Dicho esto, es importante señalar que el sexo gay está prohibido por ley, con consecuencias que incluyen multas, penas de cárcel o incluso la muerte. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, entre otros, advierte a sus ciudadanos de que "las relaciones sexuales homosexuales o extramatrimoniales, incluido el adulterio, son ilegales y pueden estar sujetas a penas severas".

Hay otras normas sociales que hay que tener en cuenta. Por lo general, hombres y mujeres no emparentados no deberían estar juntos en un espacio privado. Sin embargo, éste es uno de esos ámbitos en los que hay que mirar a nuestro alrededor y hacer lo que hacen los lugareños.

Puede ser aceptable que una mujer extranjera y un hombre local mantengan juntos una reunión de negocios si están en un lugar público, como una cafetería, o si mantienen abierta la puerta de la oficina. En cuanto a los saludos, basta con un educado hola; no todo el mundo se sentirá cómodo estrechando la mano o besando en la mejilla, especialmente con alguien del sexo opuesto.

En zonas urbanas como Yeda, las mujeres solteras suelen tomar taxis conducidos por hombres, pero se espera de ellas que se sienten siempre en la parte de atrás.

"En realidad, es seguro para las mujeres viajar por Arabia Saudí", afirma Nikolova. "Verás que muchas mujeres salen solas o con amigas sin problemas, sobre todo en grandes ciudades como Yeda y Riad".

Levantar la copa

Uno de los temas más discutidos por los turistas extranjeros en Arabia Saudí es el alcohol.

Mientras que otros países cercanos de mayoría musulmana, como Qatar y Emiratos Árabes Unidos, venden alcohol en condiciones muy específicas y limitadas, y lo tienen disponible en los hoteles, no ocurre lo mismo en Arabia Saudí. El alcohol no sólo no está de moda, sino que es ilegal, independientemente de si se es local o turista.

Y esa prohibición del alcohol no sólo se aplica en la práctica cuando se está en Arabia Saudí.

Esa ley se aplica también a Saudia, la aerolínea nacional del país. Si está acostumbrado a tomarse un vaso de vino para dormir en un vuelo largo, quizá le convenga comprar un billete en una compañía que sí sirva alcohol a bordo.

Todo depende del momento

La Meca, la ciudad más sagrada del Islam, está aquí, en Arabia Saudí. Los musulmanes deben realizar el hajj, o peregrinación religiosa a los lugares más sagrados de la ciudad, al menos una vez en la vida.

Aunque pueda parecer un mal momento para visitar Arabia Saudí, Nikolova afirma que si no se es musulmán y se desea conocer otras partes del país, el hajj podría ser el mejor momento para planear un viaje.

Aunque en Yeda se imponen restricciones a los turistas, el resto de Arabia Saudí permanece abierto a los turistas, dice Nikolova. "Normalmente esa época también está menos masificada, ya que muchos locales y expatriados tienen dos semanas libres y abandonan el país por vacaciones".

A la hora de visitar mezquitas, lo mejor es no intentar ir un viernes, que es el día más sagrado de la semana, ni durante las horas de oración. Muchas mezquitas anuncian en su exterior los horarios de visita, y las más grandes y famosas suelen tener un sitio web con más detalles.

Sin embargo, hay algunas mezquitas que no podrá visitar: las de La Meca y Medina. Éstas están restringidas a los musulmanes.

Los no musulmanes deberían evitar visitarlas durante el Ramadán, noveno mes del calendario islámico. (En 2024, es probable que vaya del 10 de marzo al 8 de abril; los meses lunares como el Ramadán pueden variar un día de un lado a otro).

"Yo recomendaría evitar los países musulmanes durante el Ramadán, porque no hay mucho que hacer durante el día", dice Nikolova, señalando que, como los participantes ayunan durante el día y comen por la noche, las tiendas y restaurantes abren más tarde o no abren en absoluto.

Muchos lugareños también desaconsejan la visita en verano, ya que es normal que las temperaturas superen los 120 grados Fahrenheit (unos 50 Celsius).

Debido al calor extremo, algunos negocios cierran por la tarde y vuelven a abrir más tarde. Por ejemplo, en el histórico barrio de al-Balad de Yeda, la mayoría de los cafés y tiendas cierran durante varias horas al mediodía.

Si quiere encontrar un lugar que esté abierto para comer, diríjase a un centro comercial -y también lleve un jersey, ya que el aire acondicionado a veces puede compensar el tiempo siendo muy fuerte-.

Los lujosos complejos turísticos frente al mar Rojo se disfrutan mejor en temporada baja, cuando los precios también son más bajos.

Enero suele ser el mes más fresco del año, con temperaturas en torno a los 18-20 grados centígrados (64-68 Fahrenheit). El invierno es la estación ideal para disfrutar de las numerosas actividades al aire libre que ofrece Arabia Saudí, desde el senderismo por yacimientos arqueológicos históricos hasta la observación de las estrellas en el desierto.

Julia Buckley, de CNN, ha contribuido a este reportaje.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com