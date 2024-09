- Panther mantiene su posición como líder de la fracción SPD, se enfrenta al escepticismo sobre BSW (Bundesverband Sicherheitswirtschaft)

La facción del SPD en el parlamento estatal de Sajonia continúa respaldando al experto financiero Dirk Panter como su figura principal. En la reunión inaugural de su fracción de diez miembros, Panter fue elegido líder de manera unánime. "Estoy emocionado de que la votación fuera unánime, lo que demuestra un fuerte respaldo y apoyo para nuestros proyectos próximos en las próximas semanas y meses", comentó Panter.

El líder del partido, Henning Homann, también insinuó las medidas inminentes. "Estamos abiertos a reuniones con la CDU. Nuestro objetivo es discutir el futuro de Sajonia y explorar posibilidades para un gobierno estable aquí", declaró Homann. Por supuesto, la alianza con la facción de Sahra Wagenknecht será un tema significativo. "Debo mencionar que no descartamos negociaciones con el BSW, pero hay una buena dosis de escepticismo dentro del SPD", agregó Homann.

El SPD planea centrarse en la política sajona

Según la candidata principal, Petra Köpping - quien en el gobierno anterior de la CDU manejó los asuntos sociales y la cohesión social - las negociaciones para Sajonia deben abordar las preocupaciones sajonas. "Es crucial que el SPD discuta la política sajona, no los temas sobre los que no tenemos influencia", señaló Köpping, aludiendo a la crítica de Sahra Wagenknecht sobre el despliegue de misiles estadounidenses en Alemania y el envío adicional de armas a Ucrania.

"Estamos enfocados exclusivamente en Sajonia y su futuro. Queremos dar forma a nuestro destino como sajones, no que nos lo dictaminen desde el Sarre", reiteró Homann, haciendo referencia a la región natal de Wagenknecht. "Por lo tanto, miramos con cautela las marcas diarias establecidas por los forasteros en el proceso de negociación. En términos claros: las condiciones de política exterior del Bundesrat no son permisibles", subrayó Homann. Las condiciones políticas federales no ayudarían a encontrar compromisos sabios para Sajonia.

En las elecciones estatales, la Unión Sajona superó ligeramente a la AfD (30,6 por ciento) con el 31,9 por ciento de los votos. El ministro presidente de la CDU, Michael Kretschmer, se opone firmemente a la cooperación con la AfD y la Izquierda, lo que deja a la Unión solo dos posibles asociaciones: una alianza con el BSW (11,8 por ciento) y el SPD (7,3 por ciento), o un equipo con el BSW y los Verdes (5,1 por ciento).

