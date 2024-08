- Pamela Reif: "La gente me reduce a mi cuerpo"

La fitness influencer más famosa de Alemania, Pamela Reif, habla abiertamente y de manera sorprendentemente directa en una entrevista con la revista stern sobre su modelo de negocio, la presión por la belleza en la industria, los prejuicios contra los influencers y por qué prefiere no expresar opiniones políticas.

Pamela Reif sobre el feminismo

"La gente me reduce a mi cuerpo porque es lo que es. Pero no tengo problema con eso", dice Reif: "Si quieres verlo como un producto, diría que he creado uno bueno". A pesar de que a menudo la subestiman debido a su apariencia y profesión, no es porque sea mujer. En cuanto a la lucha por el feminismo, Reif es especialmente combativa: "Si me preguntas si estoy a favor de la igualdad, digo que sí. Pero: soy una mujer fuerte y aún necesito a los hombres". Para las mujeres que se sienten feas en comparación con ella, Reif tiene un mensaje: "Deberían trabajar en su estado mental. Eso no es mi responsabilidad".

La influencer critica las redes sociales

En la entrevista con la stern, la joven de 28 años también se queja de lo sobreprotegidas que se han vuelto las redes sociales: "Casi no se puede expresar una opinión sin ofender a alguna minoría". Ella misma se adentró en la política en una ocasión y desde entonces ha evitado hacerlo. También lucha con la gente que solo se queja: "A veces me cuesta empatizar con ellos". Su secreto para el éxito es diferente: "No busco excusas para no hacer algo, encuentro formas de hacerlo de todos modos. No soy muchas cosas. No he aprendido nada de lo que hago. Pero aún encuentro formas de ser muy buena en ello".

Lee la entrevista completa con Pamela Reif aquí:

