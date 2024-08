- Pamela Anderson se maquillaba para quitarse su imagen.

La actriz de Baywatch Pamela Anderson ha abandonado en gran medida el uso de maquillaje en los últimos tiempos, incluso para apariciones públicas. Dice que esto le ha ganado nuevos fans, con personas deteniéndose en la calle para decirle: "Sabe, nunca me gustó antes, pero ahora sí", como la actriz de 57 años le contó a la revista estadounidense "Better Homes and Gardens".

El año pasado, una aparición sin maquillaje en la Semana de la Moda de París causó revuelo. La actriz Scarlett Johansson, entre otras, elogió a Anderson por esta aparición y su "fuerte mensaje para las mujeres".

El Louvre antes que el maquillaje

Pero esto fue una decisión espontánea, ahora revela Anderson. Preferiría visitar el Museo del Louvre antes que pasar tres horas en la silla de maquillaje. "No pensé que nadie notaría", dijo la actriz de 57 años.

Anderson, quien alcanzó la fama interpretando a una salvavidas en la serie de televisión "Baywatch", siente que también ha dejado atrás una vieja imagen al liberarse del maquillaje pesado. "¿Qué clase de personaje de caricatura había creado de mí misma?", reflexiona. "Era gracioso, pero ya no soy esa persona".

