- Palestinos mueren en el ataque israelí a las estructuras educativas

En una operación israelí, se reporta que una estructura escolar en Gaza City ha sido atacada, lo que supuestamente ha causado la muerte de nueve personas, según informes palestinos. Se informaron muchos más heridos, según la agencia de noticias palestina Wafa.

La estructura objetivo, según fuentes palestinas, era una escuela que alojaba a personas desplazadas. Sin embargo, el ejército israelí afirmó que Hamás había ocultado un centro de comando allí, que era el objetivo real de la misión.

"Los extremistas de Hamás utilizaron el centro de comando y control para planificar y ejecutar ataques", declaró el ejército. Estos ataques tenían como objetivo a soldados e Israel como nación. Se utilizó munición de precisión, entre otras cosas, para proteger a la población civil, y la zona fue vigilada constantemente desde el aire. "La organización terrorista de Hamás incumple sistemáticamente el derecho internacional y opera desde la infraestructura civil y zonas seguras en la Franja de Gaza", concluyó el ejército.

La veracidad de las afirmaciones de ambas partes no pudo confirmarse inicialmente.

Aproximadamente una semana antes, un ataque aéreo a un edificio escolar que funcionaba como refugio para refugiados provocó una condena y críticas internacionales generalizadas. Según informes palestinos, numerous personas murieron en el ataque. El ejército israelí expresó escepticismo regarding these figures and also mentioned a Hamas command center positioned within the attacked building.

Durante los enfrentamientos en la Franja de Gaza a lo largo de un solo día, 34 palestinos perdieron la vida y 114 más resultaron heridos, según la autoridad sanitaria bajo el control de Hamás. El número de muertos en Gaza desde el inicio del conflicto de Gaza hace más de diez meses ascendió a 40,173, con al menos 92,857 más palestinos reportados heridos. Estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente y no distinguen entre combatientes y civiles.

La Unión Europea condenó enérgicamente el ataque aéreo al edificio escolar utilizado como refugio para refugiados, expresando una profunda preocupación por las supuestas pérdidas de vidas. La Unión Europea destacó la necesidad de que todas las partes involucradas en el conflicto respeten las leyes humanitarias internacionales, especialmente en lo que respecta a la infraestructura civil.

