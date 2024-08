- Palabras amorosas sobre su prometido

Zooey Deschanel y Jonathan Scott celebran cinco años juntos

Llevan casi exactamente un año comprometidos Zooey Deschanel (44) y Jonathan Scott (46). El 11 de agosto, la actriz de "New Girl" y la estrella de la televisión reality celebraron el quinto aniversario de su primera cita. Deschanel honró a su prometido con una publicación llena de cariño en su perfil oficial de Instagram, compartiendo varias fotos con Scott que capturan momentos de su vida juntos, incluyendo visitas a restaurantes y cafeterías, y fotos con sus hijos de relaciones anteriores. "Hace cinco años hoy tuve la suerte de salir en una primera cita con este hombre absolutamente increíble", escribió Deschanel en la leyenda. "Aquí estamos ahora, y todavía me hace sonreír todos los días".

¿Cuándo es la boda?

Justo antes del estreno de la nueva temporada de su programa de televisión "Celebrity IOU", en el que Jonathan Scott aparece con su hermano gemelo Drew, le contó a "ET en línea" sobre el progreso de la planificación de la boda. "No tengo ninguna novedad. Ojalá tuviera más noticias emocionantes. Acabamos de volver de Europa. Tuvimos el cumpleaños de nuestra hija y luego tuvimos otro evento y un evento benéfico", dijo Scott, suspirando por sus agendas ocupadas. Sin embargo, pronto comenzarán a planificar.

Para Scott, sería su segundo matrimonio después de su divorcio de la coordinadora de vuelo Kelsy Ully. Antes de su relación con Jonathan, Deschanel estuvo casada con el músico Ben Gibbard (48) de 2009 a 2012 y con el productor de cine Jacob Pechenik (52) de 2015 a 2020. Comparte a sus hijos Elsie (9) y Charlie (7) con Pechenik. Scott y Deschanel se conocieron en agosto de 2019 mientras filmaban el programa de televisión estadounidense "Carpool Karaoke".

Los renovadores famosos

La octava temporada del programa de Scott "Celebrity IOU" se estrenará el 12 de agosto en los Estados Unidos en HGTV, con la participación de la estrella de "This Is Us" Mandy Moore (40). En el programa, los famosos agradecen a personas importantes en sus vidas renovando sus hogares. Inclusive, Brad Pitt (60) ha hecho una aparición. Scott dijo que casi no puede creer qué estrellas se unen cada año.

