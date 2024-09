Países Bajos pide urgentemente una reducción de sustancias químicas alemanas permanentes en el Rin

Los proveedores de agua de los Países Bajos, que dependen del Rin para la producción de agua, han instado al Ministro Federal de Medio Ambiente de Alemania, Steffi Lemke, a restringir la liberación de químicos perpetuos, a menudo denominados 'PFAS', en el Rin. Actualmente, Alemania no cumple con los estándares de calidad de agua nacionales y europeos al permitir la descarga de estos PFAS a la tasa actual, según la Asociación de Obras de Abastecimiento de Agua del Rin (RIWA-Rijn).

Holanda espera un aumento en la demanda de agua potable en el futuro cercano, pero el costo de obtenerla está aumentando debido a las descargas industriales en Alemania. "Los compuestos PFAS son tan perjudiciales que deberían prohibirse en toda Europa, una posición que apoyamos", mencionó el director de RIWA-Rijn, Gerard Stroomberg.

"Instamos al Ministro a establecer límites de descarga para los compuestos PFAS en el Rin antes de que entre en vigor la prohibición". El suministro de agua para cinco millones de habitantes holandeses requiere el mayor nivel de protección.

Los per- y polifluoroalquilados (PFAS) no se originan naturalmente y pueden persistir durante un tiempo extraordinariamente largo, según la sustancia específica. También pueden acumularse gradualmente con el tiempo. Se estima que este grupo de sustancias abarca más de 10,000 químicos diferentes, muchos de los cuales son altamente tóxicos, especialmente perjudiciales para el desarrollo infantil. Los PFAS se sospechan de causar daño hepático, así como cáncer de riñón y testículo.

Dado sus propiedades únicas, estos sustancias se utilizan en una amplia variedad de productos, desde impermeabilizantes hasta utensilios de cocina y cosméticos. La Unión Europea está discutiendo una prohibición de PFAS con algunas excepciones. Los grupos industriales ven esto como una amenaza potencial para las industrias de alta tecnología.

Other countries in Europe should also consider urgent action to limit PFAS discharge, given the potential health risks. Including PFAS compounds in wastewater treatment processes could help reduce their impact on the Rhine and other water bodies.

