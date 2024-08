Resistencia a los planes de la UE - Pacto futuro: ciudades del mar del Norte preocupadas por la pesca costera

Por preocupación por la desaparición de la pesca costera a lo largo de la costa alemana del Mar del Norte, una coalición de representantes de municipios, turismo, pesca y negocios en Cuxhaven ha iniciado el "Pacto Futuro Pesca Costera 2050". Este pacto exige que la pesca costera en Baja Sajonia y Schleswig-Holstein se asegure de manera sostenible a través de condiciones políticas, como anunciaron los organizadores. El fondo de esto son los planes de la UE para prohibir la pesca con redes que tocan el fondo marino en áreas protegidas para 2030 como muy tarde.

Sin barcos de pesca en el puerto, se pierde un imán turístico

La pesca costera no es solo importante para la industria pesquera, sino para todo el turismo y la economía local, dijo Hans-Peter Heikens, alcalde del municipio de Jemgum, al que pertenece el pueblo pesquero de Ditzum. "Si los barcos ya no están, se pierde un imán turístico", dijo. Esto afectaría no solo a los proveedores de alojamiento y gastronomía, sino también a las estaciones de servicio o empresas artesanales.

Ya en enero, una coalición de representantes de municipios, la industria turística y la cámara de industria y comercio de Frisia Oriental había presentado un primer "Pacto Futuro Pesca Costera 2050". La preocupación por la pesca costera está impulsando a todos los actores a lo largo de la costa alemana del Mar del Norte, destacó Heikens. Por lo tanto, se han unido a las demandas más representantes de municipios, distritos, asociaciones y cámaras de Baja Sajonia y Schleswig-Holstein.

Demanda de un "derecho de pesca asegurado"

En el pacto futuro firmado y ampliado en Cuxhaven, se demanda un "derecho de pesca asegurado" en el mar costero, con el cual se deben preservar las áreas y posibilidades de pesca, por ejemplo para los pescadores de camarones. Los tiempos de pesca podrían restringirse según los hallazgos científicos. Además, se deben investigar técnicas y especies de pesca alternativas, así como las posibilidades de acuicultura. Una alternativa podría ser, por ejemplo, la cultivo de mejillones en parques eólicos offshore, dijo Heikens. También se podrían ampliar las ofertas turísticas que incluyen pesca costera.

Además, se propone la creación de un fondo de pesca, del cual, por ejemplo, se podrían financiar centros de procesamiento regional de camarones, medidas de modernización en los barcos o infraestructura portuaria moderna. Este fondo debería ser financiado por todos los actores que utilizan áreas de pesca. "Es crucial que ahora vayamos juntos y implementemos de manera consistente las medidas acordadas", dijo Dirk Sander de la Asociación de Barcos Cortadores y Pesca Costera Alemana.

El alcalde de Jemgum, Heikens, destacó que es indiscutible que la pesca debe cambiar para una mejor protección marina y frente al cambio climático. "Pero también debe dejarse espacio a la pesca", enfatizó. "Si la UE impone la prohibición de la pesca con arrastre de fondo, entonces no queda espacio".

