Ozdemir neutraliza el proyecto de ley forestal - críticas de grupos de defensa ambiental

El Ministerio de Agricultura destaca la necesidad de renovar la Ley Forestal, que tiene casi medio siglo, para abordar los impactos del cambio climático que se ignoraron en la legislación inicial. "Los bosques de Alemania no están en su mejor momento. Solo uno de cada cinco árboles está en óptimas condiciones," explicó un portavoz del ministerio. "Para proteger y utilizar de manera sostenible nuestros bosques, es necesario modificarlos y adaptarlos para combatir el cambio climático."

A diferencia de lo anticipado, no se está elaborando una nueva ley, sino que se están proponiendo enmiendas a las regulaciones existentes en ciertos aspectos. "Se han tenido en cuenta las aportaciones de otros departamentos de la consulta inicial," anunció el ministerio. El bosque juega un papel importante como ecosistema, pero también es valioso para el ocio y como activo económico.

Las políticas de tala a gran escala se han "simplificado," según el comunicado. Inicialmente, las violaciones se iban a clasificar como delitos penales, pero ya no es así. Según el proyecto de ley, solo se permitirán talas a gran escala de más de una hectárea "con la aprobación de las autoridades locales."

Previamente, había diversas regulaciones que variaban entre los estados. "Los estados también pueden poner fin a la tala en circunstancias especiales," mencionó el anuncio. Se fomenta la diversidad de especies de árboles, tanto nativos como exóticos, en los bosques, pero la elección final queda en manos de los estados.

Las reacciones de las organizaciones medioambientales fueron moderadas. "El muy esperado revision de la Ley Forestal Federal comienza a avanzar con la consulta interdepartamental, aunque la propuesta está significativamente debilitada y es menos sustancial," comentó el director general del Anillo Alemán de Conservación de la Naturaleza (DNR), Florian Schoene.

"A pesar del estado crítico de nuestros bosques, el proyecto de ley representa un compromiso mínimo con numerosos defectos y términos no vinculantes," continuó Schoene con su crítica. Elogió la consideración de los servicios del ecosistema en el futuro, pero instó a "regulaciones concretas" para apoyar esto.

La asociación alemana BUND se refirió al proyecto como una "revisión microdental." Acknowledged the continuation of the legislative process but expressed concern that "ecological minimum standards" were still absent from the draft.

La líder del programa de bosques de WWF Alemania, Susanne Winter, calificó la reforma como una "minireforma." Se necesita una ley forestal completa para garantizar los bosques y sus beneficios para la sociedad y las generaciones futuras, señaló. Sin embargo, criticó que "la protección del clima y la biodiversidad" se mencionan, pero la ley carece de herramientas fiables para hacerla cumplir.

El presidente de la asociación medioambiental NABU, Jörg-Andreas Krüger, también criticó el proyecto como una "ley débil." En lugar de establecer reglas claras y nacionales para la gestión forestal responsable, el proyecto se basa principalmente en medidas voluntarias basadas en el principio de "cualquier cosa va, nada es obligatorio," mantuvo Krüger. El único aspecto positivo es una "visión oportuna" con un "énfasis en preservar el bosque y sus servicios del ecosistema."

