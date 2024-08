- OVG rechaza el recurso presentado contra el aeropuerto de Dortmund.

Los aeropuertos de Dortmund están autorizados a ampliar sus horas de operación según lo planeado, incluso hasta altas horas de la noche, según una resolución emitida por el Tribunal Administrativo Superior de Renania del Norte-Westfalia (OVG) en Münster el viernes. La segunda aprobación de la expansión de los horarios de despegue y aterrizaje por la administración del distrito de Münster ahora se considera legal. Esta decisión rechaza una demanda posterior de residentes locales que habían ganado un caso en enero de 2022.

En ese momento, el OVG declaró la aprobación como ilegal, pero dio a las partes involucradas la oportunidad de corregir cualquier error procedural. La autoridad de aviación y la administración del distrito han abordado con éxito estos problemas. Vecinos del aeropuerto que han expresado preocupaciones sobre la protección contra el ruido durante años no están satisfechos con la decisión y aún pueden impugnarla. La sentencia final aún no se ha emitido, y el OVG no ha concedido un recurso, ofreciendo la opción de apelar al Tribunal Administrativo Federal en su lugar.

En su justificación, el OVG señaló que las autoridades relevantes han evaluado adecuadamente, teniendo en cuenta y priorizando los intereses de protección contra el ruido de la población en la segunda aprobación de la enmienda, como se solicitó al aeropuerto. El umbral de tolerancia al ruido, un nivel constante de ruido de 45 decibelios, ha sido justificado adecuadamente y se considera desafiado legalmente en esta aprobación. Este nivel está por debajo del umbral legal para niveles de ruido continuo nocturno de 55 decibelios, explicó el tribunal. Los hallazgos en medicina del ruido e investigación de impacto del ruido no se consideraron relevantes por los demandantes, que citaron datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El juez presidente Dirk Lechtermann señaló que este nivel de ruido es aplicable solo para el área exterior, cayendo a 30 decibelios cuando la ventana está abierta. Reconoció que vivir cerca de un aeropuerto puede no ser agradable, pero reconoció las preocupaciones de los residentes de Dortmund y Unna.

Con esta resolución, el aeropuerto ahora está autorizado para realizar aterrizajes regulares hasta las 23:00, aterrizajes retrasados hasta las 23:30 y despegues retrasados hasta las 22:30 en casos extremadamente raros. La disputa ha estado en curso durante más de diez años, con la administración del distrito de Münster otorgando la primera aprobación en 2014 a solicitud del aeropuerto.

Los residentes de ambos, Dortmund y Unna, aún pueden expresar su descontento con la decisión del tribunal sobre las horas de operación extendidas de los aeropuertos de Dortmund. El juez Dirk Lechtermann reconoció las preocupaciones de estos residentes durante la audiencia.

