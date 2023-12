Ousmane Dembéle: ¿Ha llegado a su fin la decepcionante etapa de la estrella francesa en el Barcelona?

Tras la sorprendente marcha de Neymar al París Saint-Germain, el Barcelona gastó más de la mitad de la cifra récord que recibió por el joven futbolista que estaba arrasando en la Bundesliga.

Según los informes, el Barça pagó una cifra récord de 105 millones de euros (119 millones de dólares) por Dembélé en 2017, y el acuerdo podría ascender a 140 millones de euros (158,5 millones de dólares), y se dice que el francés tiene un salario de unos 20 millones de euros (22,5 millones de dólares) al año.

Pero en lugar de ocupar el lugar de Neymar, Dembélé se convirtió -quizá injustamente- en el símbolo de la mala gestión financiera del club catalán en una época en la que ha pasado de aspirante a la Liga de Campeones a participante en la Europa League.

La etapa de Dembélé en el club parece estar llegando a su fin, y no es un final que ninguna de las partes hubiera previsto hace cinco años.

Al jugador de 24 años sólo le quedan seis meses de contrato, pero la precaria situación financiera del Barcelona hace que el club prefiera que se marche durante el periodo de traspasos de enero, ya que sigue teniendo dificultades para inscribir a nuevos jugadores.

El jueves, el Barça publicó una entrevista con su director de fútbol, Mateu Alemany, quien dijo que Dembélé "debería marcharse inmediatamente" después de que el jugador y sus agentes rechazaran numerosas ofertas para quedarse durante meses de negociaciones.

"Empezamos las conversaciones con Ousmane y sus agentes alrededor de julio", dijo Alemany. "Durante este tiempo, en seis o siete meses, hemos hablado, hemos dialogado, el Barcelona ha hecho varias ofertas para buscar la manera de que el jugador se quedara con nosotros.

"Esas ofertas han sido sistemáticamente rechazadas por sus agentes. Es evidente que el jugador no quiere seguir en el Barcelona y no está comprometido con el proyecto de futuro del club.

"Se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe marcharse inmediatamente. La consecuencia deportiva de todo esto, valorada por el cuerpo técnico y el gerente, es que no queremos jugadores que no estén comprometidos con el proyecto."

Sin embargo, Dembélé respondió con un comunicado más tarde el jueves, insistiendo en que todavía está a disposición del entrenador Xavi y dijo que no iba a "ceder al chantaje."

Dembélé asegura que lleva cuatro años sin justificar nada de lo que ha leído y dice que ha soportado "rumores" y que la gente "mienta descaradamente" sobre él.

"Eso se acaba hoy", escribió. "A partir de hoy voy a responder con sinceridad, sin ceder al chantaje. Tengo 24 años y como todo hombre tengo defectos e imperfecciones. He vivido momentos complicados, lesiones, Covid me ha afectado.

"Prohíbo a cualquiera que dé la impresión de que no estoy implicado en el proyecto deportivo. Prohíbo a cualquiera que me atribuya intenciones que nunca he tenido. Prohíbo a cualquiera que hable en mi nombre o en el de mis agentes, en quienes confío plenamente.

"Todavía bajo contrato, estoy completamente implicado y a disposición de mi club y de mi entrenador. Siempre lo he dado todo por mis compañeros, los socios... ahora no es el momento de que eso cambie".

Los problemas del Barça fuera del campo se agravaron el jueves con la derrota en la prórroga ante el Athletic de Bilbao en los octavos de final de la Copa del Rey, que puso fin a las últimas opciones del equipo de ganar algún trofeo esta temporada.

En realidad, un trofeo sólo habría servido para tapar las grietas del atribulado club.

Si la llegada de Dembélé al club blaugrana debía marcar el comienzo de una nueva era, también lo hará su marcha. Sin embargo, hará falta mucho más que la marcha de un jugador descontento para que este club recupere su antigua gloria.

