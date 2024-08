Otto ha alcanzado la edad de siete décadas y media.

De un servicio por correo a un gigante corporativo: Otto cumple 75 años. No hay ningún gigante del comercio electrónico en Alemania más grande. Sin embargo, los rivales están invadiendo el mercado, amenazando al líder del mercado.

Otto, el minorista digital, insta a los políticos a establecer un campo de juego nivelado en el comercio electrónico. Según Marc Opelt, CEO de la división minorista de Otto, algunos vendedores en los mercados emergentes ignoran los principios fundamentales de la competencia justa. "Esperamos que la política y los organismos reguladores como aduanas presten más atención a estos modelos de negocio". Otto celebrará su 75º aniversario el 17 de agosto.

Comenzando como un negocio por correo en 1949 en Hamburgo, por Werner Otto, la empresa reconoció el fin de la racionamiento posguerra cambiaría el consumo y presentó un catálogo. El negocio prosperó. En los años siguientes, la empresa se mantuvo al día con los tiempos. Michael Otto, hijo del fundador, tomó el cargo de CEO y enfatizó la conservación del medio ambiente mientras abrazaba internet. Con la llegada del auge de internet a Alemania en 1995, Otto lanzó una tienda en línea. El último catálogo impreso se publicó a finales de 2018.

Según el informe anual, el imperio del Grupo Otto actualmente emplea a más de 38,000 personas. Operando en más de 30 países a través de 25 principales subsidiarias, como la empresa de logística Hermes, la tienda de moda en línea About You, la cadena de muebles de EE. UU. Crate and Barrel, la empresa de moda Bonprix y las tiendas Manufactum, el grupo registró €15 mil millones en ingresos y informó una pérdida de €426 millones en el último ejercicio fiscal.

La división minorista de Otto, que opera en otto.de, sirve como la principal subsidiaria del grupo. En la plataforma, la empresa vende camisetas, lavadoras y alfombras, entre otros productos. La plataforma también genera ingresos a través de comerciantes que utilizan su alcance en el mercado. otto.de ocupó el segundo lugar entre las tiendas en línea más visitadas en Alemania, con aproximadamente 42 millones de visitas en febrero, según el Instituto de Investigación de Comercio de Colonia (IFH). Amazon.de encabezó la lista con alrededor de 310 millones de visitas.

Austeridad Renovada

El sector minorista en línea de Alemania acumuló unas ventas estimadas de €85 mil millones el año pasado, registrando un aumento del 1% respecto al año anterior. La Asociación de Comercio Alemana (HDE) prevé un aumento del 3,4% para este año. A pesar del impacto positivo de la pandemia de COVID-19 en el negocio, persiste la austeridad del consumidor, según una encuesta de la HDE. Opelt señala que los consumidores ahora gastan menos por pedido en promedio. Sin embargo, esto no es el único desafío que enfrenta la empresa.

La competencia de los minoristas con vínculos chinos está ejerciendo presión sobre Otto. Según una encuesta del IFH, el 91% de los consumidores ahora son conscientes de los mercados que venden productos asiáticos como Temu, Shein y Wish. El 43% utiliza estas plataformas. Ambos figuras representan un aumento de más de 10 puntos porcentuales respecto al año anterior. Temu, con la empresa matriz PDD Holdings con sede en Irlanda, ha registrado un crecimiento significativo. En febrero, temu.com registró alrededor de 29 millones de visitas en Alemania, ocupando el tercer lugar detrás de Otto. Shein ahora tiene sede en Singapur.

Según la Asociación de Comercio de Textiles, Calzado y Artículos de Cuero de Alemania, los alemanes compraron alrededor de mil millones de artículos de ropa y calzado a proveedores como Shein y Temu el año pasado. Estos proveedores suelen utilizar el transporte aéreo para enviar productos directamente del fabricante al cliente, lo que reduce los costos.

Según el director general del IFH, Kai Hudetz, la competencia en el comercio electrónico se está intensificando. "El precio se ha vuelto cada vez más importante como punto de venta debido a la inflación", dijo Hudetz. Los nuevos minoristas con sede en Asia como Temu y Shein están ganando popularidad, con la mitad de los encuestados afirm

