- otro encuentro mortal con la policía en Renania del Norte-Westfalia <unk> examen post mortem programado

Después de otro incidente mortal de la policía en Renania del Norte-Westfalia, las investigaciones sobre el incidente de Recklinghausen continúan. El miércoles pasado por la noche, un hombre de 33 años supuestamente perturbó la paz en un edificio de apartamentos, creando una situación peligrosa para los oficiales que respondieron.

Inicialmente, la policía de Dortmund y la fiscalía pública de Bochum afirmaron que el hombre había sido disparado, lo que provocó sus lesiones fatales. Se programó una autopsia para el día siguiente.

Los testimonios de los testigos confirmaron que el hombre portaba un cuchillo. Muchos detalles, como el número de oficiales involucrados, el número de disparos realizados y el número de armas utilizadas, seguían siendo elusivos al día siguiente del incidente.

Un representante de la unidad de homicidios de Dortmund, que asume la responsabilidad de la investigación debido a preocupaciones de neutralidad, derivó las consultas a la fiscalía pública de Bochum, donde el fiscal asignado inicialmente no estaba disponible para comentarios.

Dos incidentes mortales de la policía en dos días en NRW

Solo un día antes del incidente de Recklinghausen, un hombre armado con cuchillos en Moers en el Bajo Rin fue abatido por la policía. El hombre alemán de 26 años, que supuestamente estaba gravemente perturbado mentalmente, presuntamente cargó contra los oficiales con dos cuchillos, lo que les llevó a disparar. Antes de eso, Numerous emergency calls reported the man had assaulted and threatened several bystanders. Many aspects of this case continue to remain a mystery.

Meanwhile, in Dorsten, within Recklinghausen's district, investigators were still hunting for a suspect who is believed to have stabbed a rival on the previous Wednesday evening. As with the Moers case, a knife is thought to be the weapon in this instance. Incidents of knife violence have surged significantly in Germany's most populous federal state - it rose by approximately 43% in NRW's public spaces in the last year, reaching 3,540 reported incidents.

Disparos de la policía son raros

Dentro de Alemania, la policía que utiliza sus armas en situaciones de autodefensa, situaciones peligrosas o para frustrar el crimen es una rareza en lugar de una ocurrencia diaria. Según las estadísticas de la Universidad de Policía Alemana, nueve muertes por disparos de la policía ocurrieron a nivel nacional en 2023, mientras que once muertes por disparos de la policía ocurrieron en 2022.

Una lista compilada por una revista de derechos civiles y policía enumera once casos hasta la fecha en el año actual 2024, incluyendo los últimos incidentes de Renania del Norte-Westfalia. Las víctimas a menudo estaban armadas con armas blancas o contundentes.

Dado el aumento de la violencia con cuchillos en Renania del Norte-Westfalia, la policía está cada vez más alerta y puede verse obligada a utilizar sus armas en situaciones de autodefensa o peligrosas. Es crucial que la Policía investigue cada incidente a fondo para garantizar la transparencia y la confianza del público.

Dado el aumento de los incidentes que involucran armas peligrosas, la Policía debe considerar la implementación de programas de capacitación especializados para manejar mejor estas situaciones y minimizar el riesgo de encuentros fatales.

