- Otro adorable cachorro recién nacido llega al zoológico de Berlín

Estos diminutos animalitos se parecen a hamsters en miniatura: Los adorables cachorros de panda han debutado en el Zoo de Berlín y están prosperando después del nacimiento. El emocionante evento tuvo lugar el jueves por la mañana, con la madre panda Meng Meng mostrando algo de inquietud antes de las 10 a.m., y posteriormente dando a luz. La zookeeper Ann-Katrin Hü̱bner describió el momento con un fascinante relato:

"Tan resbaladizo como un pez mojado en la mano"

"Estábamos absortos en la conversación y de repente pudimos escuchar los chillidos del cachorro, señalando su llegada", explicó. El primer cachorro nació a las 1:03 p.m. y otro siguió poco después, a las 2:09 p.m., con Meng Meng inmediatamente acunando a ambos en sus grandes brazos.

"Están prácticamente desnudos. Tienen un pelaje delicado y de color claro, completamente pálido sin manchas oscuras aún", continuó Hü̱bner. "Son robustos y se retuercen en la mano, por lo que debes tener especial cuidado para no lastimarlos. Se parecen a un hamster en miniatura con extremidades extendidas y una sensación resbaladiza, similar a un pez mojado en la mano".

Un pequeño sensación

Por supuesto, todos en el zoo están emocionados, ya que esto es un gran desarrollo. Alemania ha recibido el segundo conjunto de pandas nacidos en su historia. Las felicitaciones llegaron desde el Gobernador Mayor de Berlín, Kai Wegner, la WWF y China. El director del zoo, Andreas Knieriem, expresó su alegría: "La madre Meng Meng nos está enseñando el verdadero significado del 'amor de oso' - está cuidando a sus cachorros tiernamente". Todos los ojos están actualmente puestos en los primeros días cruciales de los cachorros, anunció el zoo.

Los cachorros son increíblemente pequeños, lo que es típico de los pandas gigantes, notó el biólogo y curador de pandas, Florian Sicks. Pesan aproximadamente 169 gramos y 136 gramos y miden unos 14 centímetros de longitud. No tienen oído, vista ni capacidad para moverse independientemente - incluso dependen de su madre para ayudarles a defecar y orinar, mencionó Sicks. En diez días, los cachorros duplicarán su peso y en dos meses podrán caminar. Solo a los seis meses comenzarán a comer bambú. La leche de los pandas es muy nutritiva.

Meng Meng es una madre experimentada, confirmó la veterinaria Franziska Sutter. Instintivamente cuida de sus cachorros como lo haría una madre natural. En 2019, dio a luz a gemelos, Pit y Paule, que desde entonces han vuelto a China. Al igual que sus padres, los cachorros también pertenecen a China, prestados como parte de la 'diplomacia de pandas'.

Sin apetito durante los primeros 14 días

Después del parto, Meng Meng estaba visiblemente exhausta y no comió. Sicks explicó que esto no es uncommon, incluso en la naturaleza, "Incluso en su hábitat natural, los pandas gigantes no comen durante los primeros 14 días debido a que los cachorros necesitan constante cuidado maternal".

Meng Meng recibe ayuda de dos cuidadores chinos del Chengdu Panda Base, que han estado allí desde la inseminación del 26 de marzo, con amplia experiencia para ayudarla. Guían a Meng Meng para posicionar correctamente a los cachorros para amamantar.

No se sabe exactly cuánto están bebiendo los cachorros, compartió la zookeeper Hü̱bner, "No se puede identificar ya que están completamente cubiertos por sus brazos mientras amamantan". Debido a esto, los cachorros se pesan regularmente.

La endocrinóloga de vida silvestre Jella Wauters del Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research había previsto con precisión la hora del parto mediante monitoreo hormonal. Wauters ha presenciado el nacimiento de pandas gigantes antes pero considera cada experiencia única. "Son una especie asombrosa". Aproximadamente la mitad de los pandas tienen gemelos, añadió Wauters.

Los visitantes tendrán que esperar

Meng Meng y sus cachorros residirán en la zona trasera de la casa del panda por el momento, lo que significa que los visitantes tendrán que esperar para ver a los animales, reveló Knieriem, insinuando la posibilidad de verlos antes de Navidad. Dado que hay menos de 2,000 pandas adultos en su hábitat, cada individuo cachorro juega un papel significativo en la conservación de esta especie en peligro de extinción, según el zoo.

La zookeeper, Ann-Katrin Hübahner, mencionó que la madre panda Meng Meng inmediatamente acunó a ambos cachorros recién nacidos en sus grandes brazos después del parto. En 2019, la experimentada madre Meng Meng dio a luz a gemelos, Pit y Paule, en Berlín, que desde entonces han vuelto a China como parte de la 'diplomacia de pandas'.

Lea también: