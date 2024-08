- Otra foto con Christian Düren

Amira Pocher (31) y Christian Düring (34) parecen estar más unidos que nunca. La pareja, que hizo su debut como tal en la Semana de la Moda de Berlín a principios de julio, Recently showed off their relationship on Instagram. Amira Pocher compartió una selfie en su historia, sonriendo a la cámara con el "taff" moderator.

"Este es mi aspecto después de 45 minutos de carrera intervalada en 33 grados de calor", escribió inicialmente en un clip que muestra su entrenamiento al aire libre. Una segunda historia reveló que Christian Düring estaba a su lado en la actividad sudorosa. En la foto, Amira Pocher se recuesta en su pareja, a quien etiquetó con un emoji de corazón. Düring también compartió la instantánea en su historia.

El juego del escondite fue "increíblemente importante"

Amira Pocher y Oliver Pocher (46) anunciaron su separación después de cuatro años de matrimonio en su podcast conjunto en agosto de 2023. Esto fue seguido por una disputa pública, con la audiencia de divorcio programada para finales de julio. La ex pareja tiene dos hijos en común. El cómico también tiene una hija y gemelos de su matrimonio con Alessandra Meyer-Wölden (2010-2013).

En su debut como pareja en julio, Amira Pocher le dijo a Bild: "Me alegro de que el juego del escondite finalmente haya terminado". Ahora, dijo que tiene que acostumbrarse a no tener que cortarlo de cada historia de Instagram.

En su podcast "Love Life" (exclusivo en Podimo), también explicó que el juego del escondite "había estado sucediendo por un tiempo, honestamente. Y fue increíblemente importante". Para su revelación de relación, Pocher y Düring querían marcar su propio ritmo. Antes, en su fase de conocerse, no había razón para hacerlo público, aunque las fotos de los paparazzi en Ciudad del Cabo, París o Mallorca ya habían dado pistas. "Las hemos leído bastante a menudo, pero nunca las confirmamos porque simplemente no había razón".

