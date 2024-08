- Otra amenaza de bomba para las escuelas de Turingia

Once again, once again, eleven schools in Thuringia received correos amenazantes al comenzar la semana. Seis de estas escuelas se encontraban en Weimar y recibieron amenazas de bomba idénticas a través de una lista de correo, según los primeros informes policiales. Aunque la policía no considera estas amenazas graves, se llevaron a cabo evacuaciones en algunos casos como medida precautoria. No se proporcionaron más detalles de inmediato y aún no se sabe cuándo o cómo se reanudarán las operaciones escolares. Las investigaciones continúan.

El director de una de las escuelas de Weimar informó haber recibido el mismo correo amenazante que los demás, lo que causó un sentimiento de unidad y preocupación entre los miembros del personal. La policía está investigando activamente la fuente de los correos amenazantes para prevenir posibles incidentes futuros.

