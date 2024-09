Ostrava se hunde: se rompe una presa en la tercera ciudad más grande de la República Checa

14:33 Ostrava Amplía Evacuaciones de Emergencia por Inundaciones

Se han ampliado las evacuaciones en Ostrava, la tercera ciudad más grande de la República Checa, debido al inminente peligro de inundaciones. "Se han producido roturas en varias áreas de diques", dice el ministro de Medio Ambiente, Petr Hladik, después de una reunión de emergencia. Los residentes han sido evacuados parcialmente utilizando botes hinchables. Se estima que alrededor de 100 metros cúbicos de agua están fluyendo a través de estas roturas por segundo. Se están haciendo esfuerzos para llenar los huecos con piedras. Ostrava, hogar de aproximadamente 285,000 personas, se encuentra en la confluencia de varios ríos, incluyendo el Oder y el Opava. La ciudad industrial está situada a unos 280 kilómetros al este de Praga. El tráfico ferroviario a Ostrava y hacia Polonia ha sido completamente detenido. Una central eléctrica tuvo que ser cerrada. En el vecino Bohumin, las redes de energía y móviles se han caído debido a las inundaciones. El suministro de agua ha fallado en muchas áreas.

12:33 Registros Históricos de Lluvias en Ciudad Checa: 420 Litros por Metro Cuadrado

Las lluvias de la depresión "Anett" son masivas: desde el viernes, aproximadamente 450 litros de lluvia por metro cuadrado han caído en Serec, una ciudad de la República Checa cerca de la frontera con Polonia. Esto es el registro más alto en los últimos días, según el experto en clima de ntv.de, Oliver Scheel. En Alemania, Ruhpolding/Berchtesgadener Land lidera con un total de 320 litros en cuatro días. En Austria, 364 litros cayeron en la zona de St. Pölten, y 369 litros en Lilienfeld. En Viena, se midieron 279 litros, pero las estaciones de medición fallaron más tarde, por lo que las cantidades exactas actualmente no están disponibles. En Polonia, las lluvias más fuertes cayeron en Katowice, con un total de 200 litros.

12:25 Rumania: Seis Muertos por Inundaciones en la Región de los Cárpatos

Las lluvias intensas y las inundaciones han causado al menos seis muertos en la región de los Cárpatos de Rumania. Las regiones de Galati, Vaslui y Iasi en el este del país han sido particularmente afectadas. Alrededor de 300 personas tuvieron que ser evacuadas, y aproximadamente 6,000 casas de campo han sido inundadas. Las víctimas son principalmente personas mayores, incluyendo dos mujeres de 96 y 86 años. El nivel de alerta de inundación más alto sigue en efecto hasta el mediodía. Los pueblos remotos suelen ser los más afectados por las aguas de las inundaciones. Las personas buscaron refugio en los techos para evitar ser arrastradas por las inundaciones. Se派aron cientos de bomberos.

11:59 Inundaciones en Sajonia: Nivel del Elba Supera el Segundo Nivel de Alerta

Las aguas de las inundaciones en Sajonia siguen subiendo. Según el centro de control de inundaciones del estado, el nivel en Dresde era de 5,62 metros por la mañana del lunes. Se emitió el segundo nivel de alerta el domingo por la noche. Se espera que el umbral para el tercer nivel de alarma, que está en seis metros, se supere temprano el martes por la mañana. El nivel del Elba en Dresde puede seguir subiendo hasta el miércoles por la noche y alcanzar su punto máximo. En Schönau en la frontera con la República Checa, se ha activado el tercer nivel de alarma con un nivel de agua del Elba de 6,13 metros. El centro de control de inundaciones predice que los niveles de agua bajarán de nuevo en la Neisse en Görlitz. El punto más alto de una inundación se llama la cresta.

11:33 Austria: Dos Vidas Más Perdidas por Inundaciones

En Austria, dos vidas más han sido reclamadas por las inundaciones, según informes policiales. Un hombre de 70 años y un hombre de 80 años han muerto en sus respectivas casas en comunidades de Baja Austria, confirmaron las autoridades. Ambos hombres fueron víctimas de las aguas de las inundaciones dentro de sus hogares. El domingo, también murió un bombero mientras bombeaba un sótano. Las condiciones meteorológicas extremas han persistido en el este de Austria debido a la lluvia continua de los últimos días. Hasta ahora, se han evacuado más de 1.800 edificios, y numerous roads are closed due to flooding.

10:35 Gobernador sobre la Situación de Inundaciones: "Aún Crítica" A pesar de una breve pausa en las lluvias, la situación de inundaciones en Austria oriental continúa siendo grave. La gobernadora de Baja Austria, Johanna Mikl-Leitner, señala: "No ha terminado, sigue siendo crítica, sigue siendo intensa". El lunes, se podrían registrar hasta 80 litros de lluvia por metro cuadrado en ciertas áreas. Las autoridades temen por la estabilidad de las presas, advirtiendo sobre un alto riesgo de rotura. La vida pública está prácticamente paralizada, con más de 200 carreteras bloqueadas, casi 1800 edificios evacuados y numerosos estudiantes y niños de guardería sin asistencia. Más de 3500 hogares actualmente carecen de electricidad. La magnitud total de los daños es difícil de cuantificar en este momento. "Se brindará ayuda a todas las víctimas de inundaciones", asegura la gobernadora. En los últimos días, ciertas áreas en Baja Austria han recibido hasta 370 litros de lluvia por metro cuadrado - mucho más allá de la media mensual promedio.

10:10 A Punto de Alcanzar el Nivel de Alerta Tres: Siguen Subiendo los Niveles del Río Elba En Sajonia, los niveles del río Elba siguen aumentando. Según la información del centro de inundaciones del estado, el nivel en Dresde era de 5.54 metros por la mañana. Se espera que supere el marca de 6 metros más tarde hoy, lo que activaría el tercer nivel de alerta, que podría resultar en la inundación de áreas habitadas. El nivel en Schöna en el Elba cerca de la frontera checa ya ha alcanzado el nivel tres, con una lectura de 6.09 metros. El Lausitzer Neiße en Görlitz cerca de la frontera polaca también está en el nivel de alerta tres, con una lectura de 5.56 metros, solo unos pocos centímetros por debajo del nivel cuatro. Un tramo de la carretera federal B99 en Görlitz ha sido cerrado por razones de seguridad, confirmó un portavoz de la policía. El nivel de alerta para el nivel tres aquí es de 4.80 metros.

09:49 Inundación Centenaria en República Checa: Hombre Muere en Aguas de Inundación Se ha registrado la primera víctima mortal en las inundaciones de la República Checa. Las autoridades también han informado sobre al menos siete personas desaparecidas. Un hombre murió en el río Krasovka en el distrito de Bruntál de Moravia-Silesia, según anunció el presidente de la policía Martin Vondrasek en la radio pública. Entre los desaparecidos se encuentran tres personas whose car plunged into a raging river near Jesenik in the Hrubý Jeseník mountain range. No se ha encontrado rastro del vehículo. Otras personas cayeron en ríos como el Otava. También se busca a un hombre de una casa de ancianos cerca de la frontera con Polonia. El primer ministro checo Petr Fiala describe el evento como una "inundación centenaria", lo que significa que ocurre estadísticamente una vez cada siglo en el mismo lugar. Previamente, otros países de la UE también habían informado sobre muertes por inundaciones (ver entrada 06:40): un bombero en Austria, un hombre en Polonia y seis personas en Rumania.

09:17 Mujer Cae al Río Neiße en Görlitz Una mujer cayó al río Neiße mientras comprobaba el nivel del agua en Görlitz. Según los primeros informes de la policía, la mujer resbaló en el borde del agua cerca del Parkhotel Merkur y fue arrastrada unos 700 metros río abajo antes de poder salir cerca de la presa de Vierradmuhle. Actualmente se encuentra recibiendo tratamiento por hipotermia en un hospital.

09:00 THW se Preparan para Operaciones a Gran Escala en Elba y Oder La Agencia Federal Alemana para la Ayuda Técnica (THW) se está preparando para posibles inundaciones en el este de Alemania. "Estamos preparados para enviar más personal al río Elba y Oder si es necesario", dice el jefe del departamento del THW Fritz-Helge Voss en el programa "Morning Magazine" de ZDF. Voss sugiere a las personas en las áreas afectadas que preparen un kit de emergencia básico. Voss señala que Alemania ha tenido suerte hasta ahora, pero advierte que se espera que los ríos Elba, Neiße y Oder se desborden más tarde esta semana. Durante el fin de semana, el THW ya había enviado alrededor de 140 personal a Baviera y Sajonia, incluyendo al puente Carolabridge colapsado en Dresde. Voss señala que esta es la cuarta situación de inundaciones importante en Alemania este año. Destaca la importancia de estar preparado y invertir en equipos. "Al final, son gastos de adaptación al cambio climático", dice Voss.

08:43 El Gabinete Polaco Discutirá el Estado de Emergencia El primer ministro polaco Donald Tusk ha convocado una reunión de crisis de su gabinete el lunes por la mañana debido a las graves inundaciones en el suroeste de Polonia. Ha preparado un decreto declarando el estado de emergencia, que el gabinete debe aprobar. Las lluvias persistentes han provocado inundaciones en el suroeste de Polonia, afectando principalmente a la ciudad de Nysa en la región de Opole cerca de la frontera checa. Las aguas de las inundaciones del Glatzer Neiße, un afluente del Oder, inundaron la sala de emergencias del hospital local, según informó la agencia de noticias PAP. Un total de 33 pacientes, incluyendo niños y mujeres embarazadas, fueron evacuados en barco.

08:15 Baviera: Se Esperan Más Lloviznas y Aumento de Niveles de AguaLa situación de inundación en ciertas partes de Baviera sigue siendo precaria, con más lluvias previstas para la próxima semana. El centro de mando reporta que no ha habido cambios significativos durante la noche. Sin embargo, no hay señales de alivio: el Servicio de Información de Inundaciones (HND) prevé un aumento adicional de los niveles de agua, principalmente a lo largo del Danubio en Passau, la Vils en Vilshofen y el Isar en Múnich. Se espera una mejora a partir del miércoles. Hasta el martes, el Servicio Meteorológico Alemán (DWD) prevé lluvias continuas desde los Alpes hasta las estribaciones, con precipitaciones potenciales de 40 a 70 litros por metro cuadrado, y hasta 90 litros en áreas específicas.

07:32 República Checa: Sin Alivio a la Vista – Siguen Subiendo los Niveles de AguaNo hay señales de alivio en las áreas afectadas por inundaciones en la República Checa. La crecida del río Morava ha alcanzado Litovel, a unos 200 kilómetros al este de Praga, según la agencia de noticias CTK, con calles enteras sumergidas bajo el agua. Las autoridades locales instaron a la población a evitar obstaculizar los servicios de emergencia. "Esperamos un aumento adicional del nivel del río en las próximas horas", advirtió el alcalde en las redes sociales.

07:03 Colapso de Presa: Inundaciones Desastrosas en PoloniaLas preocupaciones aumentan en Polonia después del colapso de una presa, mientras que las inundaciones avanzan hacia la región que rodea el Glatzer Neiße. Imágenes muestran la fuerza de las aguas de la inundación.

06:40 Inundaciones en Europa: Muertes en Polonia y RumaníaPolonia y la República Checa lidian con las secuelas de inundaciones que no se veían en un siglo, y la situación es crítica en Baja Austria después de fuertes lluvias. Varios muertos se han registrado en diferentes países europeos debido a las inundaciones: un bombero en Austria, un hombre en Polonia y seis personas en Rumanía.

06:12 Evacuaciones por Inundaciones en República ChecaTormentas históricas han provocado inundaciones catastróficas en ciudades como Jeseník en los Montes Hrubý Jeseník y Krnov en la frontera con Polonia. Jeseník requirió operaciones de rescate urgentes en barco y helicóptero para cientos de personas. Después de que las aguas de la inundación disminuyeron, hubo riesgo de aludes en numerosos lugares.

05:49 Pasajeros Atrapados en Barco de Crucero en el Danubio en Viena

Debido a intensas lluvias que provocaron inundaciones en el Danubio, los pasajeros de un crucero fluvial suizo en Viena no pueden desembarcar. Aproximadamente 100 pasajeros y 40 miembros de la tripulación a bordo del "Thurgau Prestige" están actualmente impedidos de abandonar el barco, que está amarrado a la orilla, según informó la broadcaster suiza SRF citando a la agencia de viajes Thurgau Travel. Los pasajeros no pueden desembarcar debido a la pasarela inundada que lleva al muelle. Según fuentes de los medios, otros barcos de crucero en Viena también están varados. Thurgau Travel indicó que las autoridades locales determinarán si y cuándo los pasajeros podrán desembarcar. Se ha informado a los pasajeros que deben permanecer a bordo al menos hasta el martes. El "Thurgau Prestige" estaba programado para viajar de Linz a Budapest y vuelta, pero ahora está varado en Viena.

La tormenta "Anett", conocida internacionalmente como "Boris", ha traído lluvias torrenciales e inundaciones a Polonia, República Checa, Austria y Rumanía. Al menos ocho personas han perdido la vida.

