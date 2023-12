Oscar a la mejor canción para una película india

Elogiada por su alegre coreografía y su pegadiza melodía, la canción, que ya ha ganado un Globo de Oro, pertenece a la película "RRR", un drama en lengua telugu ambientado en la lucha de la India por su independencia de Gran Bretaña.

En la 95 edición de los premios de la Academia, celebrada el domingo por la noche, "Naatu Naatu" -compuesta por M.M. Keeravani y con letra de Chandrabose- se impuso a "Hold My Hand" de Lady Gaga, de "Top Gun: Maverick", de Lady Gaga, y "Lift Me Up", de Rihanna, de "Black Panther: Wakanda Forever", de Rihanna.

Al aceptar el premio, Keeravani dijo: "Crecí escuchando a The Carpenters y ahora aquí estoy con los Oscar", antes de pasar a cantar su discurso al son de "Top of the World" de The Carpenters. Chandrabose se limitó a añadir: "Namaste".

A primera hora de la noche, los cantantes Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava interpretaron "Naatu Naatu" mientras los bailarines recreaban una famosa y enérgica escena de la película que ha inspirado innumerables memes.

La estrella de Bollywood Deepika Padukone, que presentó la actuación, calificó la canción de "banger total".

En respuesta a la victoria en Twitter, Ram Charan, protagonista de la película, escribió: "¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado como cine indio! Hemos ganado como país". El Oscar vuelve a casa".

En un comunicado más largo publicado en la plataforma, Charan describió la película como una "obra maestra" y la canción como "una emoción en todo el mundo".

Un compositor indio había ganado anteriormente el Oscar a la mejor canción original con "Jai Ho" de "Slumdog Millionaire", pero esa película era una producción predominantemente británica.

En cambio, "RRR" es una producción india hasta la médula, y un escaparate de Tollywood, una de las industrias cinematográficas indias ajenas a Bollywood que se centra principalmente en producciones en lengua telegu en lugar de películas en hindi.

Tras la victoria, el Primer Ministro indio , Narendra Modi, tuiteó: "La popularidad de 'Naatu Naatu' es mundial. Será una canción que se recordará durante años".

"India está eufórica y orgullosa", añadió Modi.

El equipo detrás de la película tomó Twitter para celebrar.

"No hay palabras para describir este momento surrealista. Se lo dedicamos a todos nuestros increíbles fans de todo el mundo. ¡Gracias! Jai Hind", escribieron, utilizando un popular grito de guerra que significa "Victoria para la India".

La industria cinematográfica india produce decenas de miles de películas al año en varios idiomas, y "RRR", que significa Rise, Roar, Revolt (Levántate, Ruge, Revuelta), es la cuarta película más taquillera del país, según IMDB, con unos ingresos de casi 155 millones de dólares en todo el mundo.

La película de fantasía histórica, de tres horas de duración, incluye secuencias de acción salvaje, explosiones, batallas épicas, complejos números de baile y un hombre luchando contra un tigre.

Un clip de la película en el que aparecen las superestrellas telugu Charan y N. T. Rama Rao Jr., conocido como Jr NTR, bailando en perfecta sincronía al ritmo de la letra de la canción tiene más de 125 millones de visitas en YouTube.

