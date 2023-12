'Os he dejado a todos boquiabiertos': Nick Kyrgios saborea su inmaculada actuación en Wimbledon ante Filip Krajinovic

El australiano ofreció una clase magistral de saque y barrió a Krajinovic, finalista hace dos semanas en el Queen's Club, en sólo una hora y 25 minutos el jueves, con 24 aces en el transcurso de una victoria por 6-2, 6-3 y 6-1.

Kyrgios lo sabía.

"Sólo quería demostrar a la gente que soy muy bueno", declaró a la prensa, "y siento que a veces no me respetan".

Kyrgios ha sido durante mucho tiempo una figura divisiva en el tenis: por un lado, uno de los grandes artistas y talentos del juego; por otro, un jugador que cosecha críticas por su comportamiento en la pista y sus arrebatos hacia los árbitros.

Pero contra Krajinovic, dejó que su tenis hablara por sí solo y, en ocasiones, pareció totalmente injugable.

No fue hasta el inicio del segundo set cuando el serbio consiguió un punto con el saque de Krygios, algo que sólo logró hacer nueve veces en todo el partido.

La pistola de velocidad de la pista dejó de funcionar en un momento dado, pero más tarde volvió a la vida a tiempo para cronometrar un saque de Kyrgios a 135 millas por hora, ocho millas por hora menos que su récord del torneo de 2019.

Mezclado con su saque magistral hubo algunos toques hábiles -en particular, un lob perfectamente ponderado que entregó su primer quiebre del tercer set, provocando cánticos de "Aussie, Aussie, Aussie" de sus fanáticos vestidos de oro- y un golpeo de pelota limpio y preciso desde la línea de fondo.

"Hoy quería salir a la pista y recordar a todo el mundo que soy capaz de jugar un tenis realmente bueno sin distracciones", declaró Kyrgios. "El público ha disfrutado hoy y ha sido como en los negocios".

El jugador de 27 años no siempre se ha hecho querer por el público de Wimbledon. Admitió después de su partido de primera ronda contra el británico Paul Jubb que escupió a un aficionado que sintió que le estaba "faltando al respeto".

Cuando se le preguntó por ese incidente tras el partido del jueves, Kyrgios se mostró optimista. "Hoy he jugado contra Filip Krajinovic. ¿No quieres saber cómo he jugado?", respondió.

Kyrgios se enfrentó a los medios de comunicación en varias ocasiones durante la rueda de prensa posterior al partido.

"No hay nada que los medios de comunicación puedan decirme que he hecho mal hoy", dijo al reflexionar sobre su actuación.

"Sólo sé que no es posible que me pregunten nada y me revuelvan todo. Me encanta porque no se puede escribir nada. ¿Qué vas a decir? Hoy nada. Os he dejado a todos boquiabiertos".

De hecho, algunos de sus golpes contra Krajinovic fueron impresionantemente buenos. Acumuló 50 golpes ganadores durante el partido, incluido un revés con efecto para sellar la victoria.

De este modo, se prepara para un emocionante partido de tercera ronda contra Stefanos Tsitsipas, después de que el cuarto cabeza de serie se impusiera a Jordan Thompson en sets corridos.

Kyrgios debería haber hecho un buen papel en Wimbledon. Su mejor resultado aquí sigue siendo una aparición en cuartos de final en 2014, cuando debutó en el torneo con 19 años, venciendo en el proceso al entonces número 1 del mundo Rafael Nadal.

El jueves, Kyrgios se retiró de la prueba de dobles masculina para darse una amplia oportunidad de recuperarse - "Soy un jugador de individuales, mi prioridad siempre ha sido individual", explicó- y dijo en su entrevista en la pista que la edición de este año de Wimbledon ha estado "marcada en mi calendario prácticamente todo el año."

"Generalmente es un torneo en el que creo que es mi mejor oportunidad de ganar un grand slam de los cuatro", añadió Kyrgios.

El número 40 del mundo rara vez teme hablar con franqueza, y este año no ha sido una excepción. En mayo, Kyrgios se sinceró sobre los problemas de salud mental que ha padecido a lo largo de su carrera tenística, relatando sus luchas contra el abuso de drogas y alcohol, así como sus autolesiones.

Dijo a Wide World of Sports que se sintió "inútil" en una etapa de su vida y que se había visto profundamente afectado por el abuso en las redes sociales. Añadió, sin embargo, que la pandemia de Covid-19 le ha ayudado a controlar su salud mental, y en Wimbledon, Kyrgios dijo que está adoptando un estado de ánimo más positivo.

"Me siento cómodo en mi propia piel. A algunas personas les encanta destrozarme, pero eso ya no es posible", afirmó.

Si juega como lo hizo el jueves, será imposible que nadie derribe a Kyrgios en la pista, tal fue su supremacía contra Krajinovic.

"Tengo mucha confianza en mí mismo, en todos los retos que he superado en mi vida", dijo.

"Estoy orgulloso de estar aquí arriba y hacerlo a mi manera. Ser capaz de producir un tenis así en Wimbledon, es un sueño hecho realidad para cualquier tenista."

Fuente: edition.cnn.com