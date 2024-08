- Oro olímpico por la cabeza y el brazo - Brendel rechazado

Max Lemke y Jacob Schopf coronaron sus Juegos Olímpicos en París con una segunda medalla de oro. El dúo ganó en la doble kayak sobre 500 metros y pudo celebrar de nuevo un día después de su victoria olímpica en el cuatro. Sin embargo, la segunda esperanza alemana de medalla en esta carrera no se cumplió, ya que Max Rendschmidt y Tom Liebscher-Lucz terminaron quintos. Sebastian Brendel también se quedó sin opciones, terminando octavo y último en la prueba de canoa individual sobre 1,000 metros.

"Sabíamos que si teníamos un buen comienzo y dábamos todo en los primeros 350 metros, solo teníamos que traerlo a casa. Al final fue muy, muy difícil para nosotros", dijo Schopf en Eurosport. "Pero eso es exactly what we've been training for. Then it was very emotional with our families along the course. It was just awesome."

Los dos también agradecieron a su entrenador Arndt Hanisch en ZDF, quien estaba entre ellos. "Ha sacrificado mucho sudor, sangre y probablemente noches sin dormir en los últimos años", dijo Schopf. "Ha hecho todo lo que se puede hacer. Estaré agradecido con él por mucho tiempo." Lemke también deseó más reconocimiento para los entrenadores en Alemania.

Oro en el kayak cuatro

Por primera vez en la historia olímpica de la canoa, dos dobles de kayak alemanes podrían haber ganado una medalla entre los hombres. Rendschmidt, Lemke, Schopf y Liebscher-Lucz ya habían celebrado el oro en el kayak cuatro sobre 500 metros juntos el jueves.

Debido al plan de tiempo influenciado por la pandemia de Corona en Tokio, los alemanes se habían enfocado en los grandes botes desfile en el cuatro. Sin embargo, las carreras de dobles tuvieron lugar más tarde.

En el Estadio Náutico de Vaires-sur-Marne, donde el viento viene extremadamente de atrás y hay agua agitada para la primera vez, el Canciller Federal y remador aficionado Olaf Scholz (SPD) también observó los eventos desde la tribuna. El último oro en el kayak doble fue ganado por Max Rendschmidt en 2016 con Marcus Groß - pero sobre 1,000 metros.

Brendel sin opciones para una cuarta victoria olímpica

Brendel perdió claramente su cuarta medalla de oro en sus cuartos Juegos. El tres veces campeón olímpico, que también ganó el oro en el kayak doble en Río y el bronce en Tokio después de sus victorias en individuales en Londres y Río, tuvo una desventaja de siete segundos en la medalla de bronce de Serghei Tarnovschi de Moldavia y perdió terreno en los líderes después de dos tercios de la carrera. El oro fue para el checo Martin Fuksa, seguido de Isaquias Queiroz Dos Santos de Brasil.

"Estoy decepcionado", dijo Brendel. "No puedo decir aún si esta fue mi última carrera olímpica. Pensaré en ello en paz en los próximos días".

Incluso el apoyo familiar en la pista no ayudó al de 36 años en su perhaps última gran aparición. Sus padres, suegros, esposa Romy y sus hijos Hanna y Edwin habían venido todos a Francia. "Están felices de experimentarlo conmigo una última vez", había dicho Brendel. Esperaba hacer la diferencia en el sprint final, pero no fue suficiente.

Mujeres ganan bronce en kayak doble

Antes, Paulina Paszek y Jule Hake ganaron la medalla de bronce en la doble kayak de mujeres sobre 500 metros. El dúo tuvo que esperar unos cinco minutos después de la final para conocer el resultado y finalmente celebrar porque se otorgaron dos bronces. El equipo alemán terminó al mismo nivel que las húngaras Noemi Pupp y Sara Fojt.

"Este es un momento que siempre nos acompañará. Es más que deporte", dijo Paszek. Hake agregó: "Vimos tres barcos al mismo nivel. Pensé que terminaríamos cuartas. No tengo idea de qué pasó, cuán cerca estuvo".

El oro fue para las neozelandesas Lisa Carrington y Alicia Hoskin, la plata para las húngaras Tamara Csipes y Alida Dora Gazso. El segundo dúo alemán Lena Röhlings y Pauline Jagsch terminó sexto.

La última victoria olímpica alemana en esta prueba fue en 2012 por Franziska Weber y Tina Dietze, quienes también ganaron el bronce en Río en 2016.

A pesar de su impresionante rendimiento en el kayak cuatro, Max Rendschmidt y Tom Liebscher-Lucz no cumplieron las expectativas en la carrera de dobles, terminaron quintos. En una entrevista separada, Sebastian Brendel expresó su decepción después de terminar octavo y último en la prueba de canoa individual sobre 1,000 metros, diciendo: "No voy a mentir, estoy decepcionado".

Lea también: