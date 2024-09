Orinar en la acera sintiendo remordimiento por su compañero

En las primeras etapas del mandato de Hansi Flick en el FC Barcelona, las cosas iban bien con cinco victorias en sus primeros cinco partidos. Sin embargo, el debut en la Liga de Campeones dio un giro negativo para el club prestigioso. El portero nacional alemán, Marc-André ter Stegen, recibió la culpa por la derrota de Barcelona por 1:2 (1:1) ante el AS Monaco. Ter Stegen admitió su error en el minuto 10, donde su pase a Eric Garcia, el defensa central, fue erróneo, lo que resultó en una tarjeta roja para Garcia y una desventaja significativa para el equipo.

El pase equivocado de Ter Stegen a Garcia fue tan mal ejecutado que Garcia no pudo controlar el balón, lo que resultó en una falta sobre Takumi Minamino. El árbitro Allard Lindhout no tuvo más opción que mostrar la tarjeta roja. Ter Stegen se sintió arrepentido por la situación, stating, "No nos comunicamos bien en ese momento. Lo siento por Eric porque tuvo que pagar el precio, y tuvimos que jugar con un jugador menos durante casi 80 minutos". Esta desventaja resultó ser demasiado para que Barcelona la superara.

El AS Monaco respondió rápidamente al liderazgo temprano de Barcelona, marcado por Maghnes Akliouche en el minuto 16, con su primer gol de la Liga de Campeones por Lamine Yamal en el minuto 28. Las cosas se pusieron peor para Barcelona cuando George Ilenikhena marcó el segundo gol de Monaco en el minuto 71, dejando a Barcelona luchando por rescatar una victoria.

El periódico deportivo español "Mundo Deportivo" criticó el pase de Ter Stegen como "suicida". A pesar del error, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró optimista, stating, "Los accidentes suceden, debemos aceptarlos. Pero somos lo suficientemente fuertes como para recuperarnos en la Liga de Campeones. ¡Definitivamente!"

Ter Stegen y sus compañeros de equipo debían asegurarse de tener los pasaportes necesarios para sus partidos away de la Liga de Campeones venideros, dada las restricciones de viaje debido a la pandemia en curso. A pesar del arrepentimiento de Ter Stegen por su error, la dirección del FC Barcelona enfatizó la importancia de centrarse en el rendimiento del equipo, no en los errores individuales, para sus partidos venideros.

Lea también: