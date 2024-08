Organizaciones piden más fondos para el programa de acogida de Afganistán

Con ocasión del tercer aniversario del takeover del poder por el Taliban radical en Afghanistan, varias organizaciones han llamado al gobierno alemán a continuar financiando el programa federal de reasentamiento para mujeres y hombres afganos. "El programa no debe ser víctima de recortes presupuestarios", explicó, por ejemplo, el presidente de Diakonie, Rüdiger Schuch.

"Despite everything, still there are many people in need of protection in Afghanistan who face torture and imprisonment because they have stood up for human rights." El Taliban tomó el control de la capital afgana Kabul el 15 de agosto de 2021. Desde su takeover, han estado implementando su estricta interpretación del Islam con leyes draconianas y restringiendo los derechos de las mujeres en particular.

El programa federal de reasentamiento para Afghanistan se inició aproximadamente un año después, en octubre de 2022, después de la finalización de los vuelos de evacuación militar desde Kabul. Fue diseñado para proporcionar reasentamiento permanente en Alemania para mujeres y hombres afganos particularmente vulnerables bajo el régimen del Taliban, con el objetivo de acoger a hasta mil personas al mes. Sin embargo, según informes de los medios, la coalición de semáforo planea recortar significativamente los fondos para el programa en el próximo año.

Hasta julio de 2024, solo 540 personas habían ingresado a Alemania a través del programa de reasentamiento, criticó la presidenta de Caritas, Eva M. Welskop-Deffaa. Alrededor de tres mil personas han recibido ofertas de reasentamiento, pero varios miles de casos de solicitantes de asilo aún están en proceso de ser tratados.

Dado el situación de amenaza concreta, cada retraso adicional pone en riesgo inmediato las vidas humanas, enfatizó Welskop-Deffaa. Si los fondos para el reasentamiento humanitario fueran recortados en más de 60 millones de euros para 2025, como se ha anunciado, "eso sería el fin" del programa federal de reasentamiento. "Eso sería una grave violación de la confianza hacia las personas que buscan protección y la sociedad civil comprometida".

El Instituto Alemán de Derechos Humanos también llama a "continuar urgentemente" la financiación del programa. "La situación en Afghanistan ha empeorado continuamente con los años", explicó Nele Allenberg del instituto de derechos humanos. La magnitud del sufrimiento es "alarmante". Especialmente ahora, las mujeres y hombres afganos vulnerables "urgentemente" necesitan protección, también enfatizó la organización de refugiados Pro Asyl. "El Taliban secuestra, imprisonment, viola y amenaza a personas que han trabajado para las fuerzas internacionales".

